https://ukraina.ru/20261125/esli-ubrat-voynu--evrope-konets-zelenskiy-vybiraet-peregovorschika-1084705055.html

"Если убрать войну – Европе конец". Зеленский выбирает переговорщика

"Если убрать войну – Европе конец". Зеленский выбирает переговорщика - 25.11.2026 Украина.ру

"Если убрать войну – Европе конец". Зеленский выбирает переговорщика

Невероятную активность проявляют британские пропагандисты. Всеми силами хотят показать: Британия всё ещё "в большой игре"

2026-11-25T06:02

2026-11-25T06:02

2026-11-25T06:02

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европа

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Британская свита ЗеленскогоДа, масштаб потери власти и влияния Британии в мире впечатляет всех, и это пытаются как-то компенсировать пропагандой. Получается криво и косо.Зеленского на днях усадили в эфире Би-би-си вместе с британским министром обороны.Сегодняшний министр Уэс Стритинг — это тот самый человек, который охотно позирует в женской одежде, у него было "трудное детство", и теперь — девиантное поведение.Но в Британии такое любят. Прошлый премьер, имя которого все уже забыли, с восторгом провозгласил, что у них, в Британии, теперь "самый гейский парламент в мире". Сорвал оглушительные аплодисменты.Так вот, Зеленскому Британец пообещал, как обычно, "быть вместе до конца". И сравнил его с Уинстоном Черчиллем. На это украинский историк Марта Гавришко с удивлением написала:"Неужели пограничники в пору правления Черчилля били людей вёслами по голове и стреляли в тех, кто бежит из страны?!".Но министра было мало, и во Львов послали "рыжего из дворца".У принца Гарри закончились деньги, как и предсказывали люди, знакомые с проблемами "семейства Сассекских". Он вернулся из США к папочке, королю Карлу, и пытается заслужить его одобрение. Сассекского используют теперь на "грязных работах": например, съездить во Львов.Принц сообщил, что готов "снова служить своей стране". Гарри опять собирается в армию! В молодости он служил в составе натовских сил в Афганистане. И зачем-то сообщил в своих мемуарах, что убил там 25 человек.Гарри уже 42 года, корона ему не светит никогда, он "пятый в очереди на престол", денег нет, с семьёй (и братом, будущим королём) он в ссоре. Приходится теперь быть на побегушках.И вот Гарри собрался воевать с русскими. Он прямо говорит: между Британией и Россией идёт война:"То, что над нами не летают беспилотники, пули и ракеты, ещё не значит, что мы не находимся в состоянии войны".Причем война, по мнению принца, идёт уже "около 10 лет".Британцы, как могут, продолжают надувать информационный пузырь. Но это уже, честно говоря, жалкое зрелище.Кого они выставили в качестве "говорящей головы"? Принца Гарри, который пытается запрыгнуть назад, в монарший лимузин?Вот это группа поддержки у Зеленского! "Запасной" и министр с девиациями.Кто поедет на переговоры?А Зеленский, получив инструкции в Лондоне и Брюсселе, уже назначил делегацию на переговоры с Россией:"Без Польши не может быть переговоров!" — провозгласил он.А также без Британии, Франции, Германии, Италии, Евросоюза, Евросовета, Еврокомиссии и НАТО.То есть "опять за рыбу гроши". Не могут выбрать одного или пускай даже двух-трёх переговорщиков. Хотят ехать в Москву всем своим европейским табором.Не зря Джаред Кушнер, представитель Трампа на переговорах с Россией, сказал:"Если бы Европа могла назвать хотя бы одного человека, который мог бы говорить от её имени, это был бы больший успех, чем убедить русских включить их в переговоры".Итак, пока что определены девять стран и организаций, без которых "не может быть переговоров". Но это не предел, вспомнят ещё кого-нибудь. И Зеленскому опять поручат "огласить весь список".Кстати, как так получилось, что от имени "объединённой Европы" говорит Зеленский? Это ещё одно свидетельство слабости ЕС: Всей своей "мощной коалицией" они спрятались за киевского диктатора.Проблема в том, что все эти наёмные менеджеры не понимают и не могут принять новую реальность. Они прекрасно обучены только одному: политической демагогии в "райском саду". И конечно, хорошо умеют пилить бюджеты. Всё. На этом список управленческих компетенций заканчивается.Как только из европейской конструкции уберут "конфликт на Украине", она исчезнет."Европе нужна война. Если убрать войну, вы уберёте военную экономику Европы, и Европа рухнет. Поэтому, когда украинский конфликт закончится, а закончится он победой России, в этом нет никаких сомнений, это будет конец НАТО и, откровенно говоря, конец ЕС", — говорит Скотт Риттер, экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США.Коалиция колеблющихсяВот как о встрече Зеленского и европейских лидеров злорадно написало издание Politico:"Зеленский — в компании "коалиции колеблющихся" на фоне встречи Путина, Трампаи Си. В разношёрстном собрании представителей малых и средних стран, созванном двумя слабыми европейскими лидерами и новичком, не имеющим мандата".Кто эти лидеры? Слабые европейские — Мерц и Макрон. Новичок без мандата — британский Бёрнем.Встреча в Шэньчжэне президентов России и США и председателя КНР продемонстрировала слабость Европы — так пишут сейчас многие мировые СМИ."О дефиците мощи и разногласиях внутри ЕС, не позволяющих этому объединению претендовать на ведущие роли в мировых делах, не рассуждает только ленивый", — отмечает The Washington Post.А "слабые лидеры" не могут даже выработать единую позицию. Просто потому, что ни у кого из них вообще нет никакого конструктива. Они могут только капризно топать ножкой."Россия, ты знаешь, который час?"Поразительную серию снимков выложил в своих соцсетях немецкий министр иностранных дел Вадефуль. Он делает разнообразные жесты: смотрит на часы, например.Подписи: "Россия, ты знаешь, который час?" "Вы готовы к диалогу? Идите сюда".С кем общается Вадефуль? Кому это адресовано? Какая-то мания величия на уровне детского сада.В Шэньчжэнь же не позвали. Теперь можно только постить картинки с подписями "идите сюда". Вадефуль вызывает!Париж и Варшава: это мы главные!Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро с обидой заявил по поводу встречи в Шэньчжэне:"Ведь три крупнейшие силы в мире — это США, Китай и Европейский Союз".Это тот самый министр, который заявлял о своих планах "задушить экономику России".Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский тоже крайне недоволен, что Польшу не позвали."Это должна была быть встреча между КНР, США и Евросоюзом", — заявил Радослав."Коалиция обиженных" продолжает шипеть. Но что же всё-таки будет с поездкой "делегатов" в Москву?"Это ошибка! Не надо ехать!" — возопил Зеленский.По сообщениям Bloomberg, представители Франции, Германии и Великобритании уже обсуждают возможную встречу с российской стороной. Пока что в Москву планируют отправиться советники по нацбезопасности.Но готовы ли европейцы хоть к какому-то обсуждению? Им придется смириться с тем, что другого выхода у них нет. Только когда это осознание придёт — никто не знает.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, британия, европа, сша, владимир зеленский, черчилль, ес, нато, би-би-си