Борис Джонсон, биография - 08.12.2023 Украина.ру
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Борис Джонсон, биография
Борис Джонсон, биография - 08.12.2023 Украина.ру
Борис Джонсон, биография
Бывший премьер-министр Великобритании
2023-12-08T09:37
2023-12-08T09:37
биография
борис джонсон
политика
лондон
трасс (лиз трасс)
маргарет тэтчер
великобритания
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Детство и образование Родился Александр Борис де Пфеффель Джонсон 19 июня 1964 года в Нью-Йорке. Отец - Стэнли Джонсон в 70-х был одним из первых уполномоченных объединённой Европы по контролю за загрязнением окружающей среды, а затем стал депутатом Европарламента. Прадед по отцовской линии был черкесско-турецким журналистом Али Кемаль.Мать - Шарлотта Фосетт, потомок короля Георга II, была художницей. Прадед по материнской линии был палеографом, а в свое время перебрался из России в США. Прабабушка Джонсона была переводчиком: среди ее работ числятся произведения немецкого писателя Томаса Манна.Также у Джонсона есть сестра Рейчел и два брата – Лео и Джозеф.Из-за специфики работы отца, семье приходилось часто переезжать из одного города в другой. Они успели побывать Оксфорде, Вашингтоне, Коннектикуте, Эксмуре, Лондоне и Брюсселе.В детстве Борис перенес несколько операций, так как страдал от глухоты.Обучался будущий политик в лондонской школе Primrose Hill, а потом в Брюсселе: там он овладел французским языком. В 1975 году в связи с болезнью матери Бориса переводят в школу-пансион в Восточном Суссексе, где он выучил древнегреческий и латинский языки, а также увлекся регби.Когда Джонсону исполняется 13 лет, юноша меняет религиозные взгляды: переходит из католицизма в англиканство. В школе Борис был балованным парнем, однако на успеваемость это никак не повлияло: он периодически приносил домой грамоты за отличную учебу и получил королевскую стипендию на обучение в элитной Итонской школе-интернате в английском Беркшире. В колледже будущий политик стал популярным благодаря своей неординарности и эпатажности.Далее в 1983 году Борис поступает в колледж Оксфордского университета, где вместе с ним обучаются младший брат принцессы Дианы - Чарльз Спенсер и лидер консервативной партии Дэвид Кэмерон. Помимо учебы Борис увлекается журналистикой: пишет для университетского сатирического журнала Tributary, а позже становится президентом Оксфордского Союза.Карьера Профессиональную карьеру Джонсон начал с работы в известных британских изданиях The Times и The Daily Telegraph в 1987 году. Однако спустя время его увольняют из The Times по причине того, что многие его коллеги сетовали на выдуманные факты, которые писал Джонсон в своих статьях. Кстати, его даже прозвали “одним из величайших представителей фальшивой журналистики”.В начале 90-х Борис совершает попытки стать военным корреспондентом, но спустя время его приглашают на должность политического обозревателя в The Spectator: там он ведет авторскую колонку, благодаря которой у него появляется много профессиональных наград. Затем в этом же издании он работает главным редактором в течение 5 лет.В 1998 году начал сотрудничать в программе BBC “Have I Got News for You”.ПолитикаВ политику Джонсон пришел в 2001 году, когда стал депутатом от Консервативной партии в округе Хенли. Через два года его назначают вице-председателем Консервативной партии. В 2004 году Джонсона увольняют с руководящей должности: его подозревают в интригах с нью-йоркской корреспонденткой Петронеллой Уайетт, которая сделала аборт.В 2005 году Борис становится “теневым” министром по вопросам культуры: на должности он продержится 3 года.В 2008 году Джонсон становится мэром Лондона, пообещав в предвыборной программе решить вопросы с преступностью и транспортом.В 2012 году, когда в Лондоне проходит Олимпиада, Джонсона переизбирают мэром, и на посту он обеспечивает высокое качество проведения этого спортивного события.Через три года Борис попадает в Палату общин Британского парламента и активно агитирует за Брексит - выход Великобритании из ЕС. Затем в 2016 он становится министром иностранных дел, однако два года спустя он подает в отставку из-за разногласий по поводу Брексита.В своих политических выступлениях Джонсон не был скуп на неполиткорректные высказывания в сторону таких мировых лидеров как: Дональд Трамп, Барак Обама, Владимир Путин и Башар Асад. Кроме того, в его речи нередко проскальзывали расистские и антисемитские ноты.В 2019 году, когда Тереза Мэй покидает должность главы Консервативной партии, Джонсон после уверенной победы на выборах занимает ее кресло.С началом СВО, в 2022 году, Борис осуждает политику России и поддерживает Киев, пообещав усилить санкции по отношению к Москве. В июне этого же года Джонсон в нижней палате парламента выиграл голосование по вотуму недоверия.Еще в 2021 году после скандала, связанного с вечеринками во время строгого локдауна, политика требовали уволить. Ситуация со временем усугубилась и около 50 членов британского правительства подали в отставку в знак протеста против премьер-министра.В июле 2021 года Борис оставляет свой пост, а на его место приходит Лиз Трасс. Однако после Джонсон решает побороться за пост премьера: его конкурентами на тот момент были Пенни Мордонт и Риши Сунак, который в итоге одержал победу.Отношения и детиВ 1987 году Борис заключил свой первый брак с Аллегрой Мостин-Оуэн, с которой познакомился еще в университете. Но союз продлился немного: около года. Затем Борис женился на Марине Уилер, адвокате, дочери телеведущего сэра Чарльза Уилера и его супруги-индианки Дип Сингх. Супруги вместе учились в Европейской школе в Брюсселе. У пары родились двое сыновей Теодор Аполлон и Мило Артур, а также две дочери – Лара Леттис и Кассия Пичис.В 2018 году Джонсон разводится с Уилер: политик изменил своей супруге.В 2021 году Борис вновь женился, но уже тайно на девушке Керри Симондс, которая младше его на 25 лет. Керри работала главой по связям с общественностью в Консервативной партии Великобритании.Интересные факты1. Некоторые подозревают, что у политика русские корни из-за его имени, однако это неправда. Родители назвали Бориса в честь эмигранта, которого повстречали в Мексике.2. Борис являлся любимым журналистом Маргарет Тэтчер.3. Политик ездил на работу на велосипеде, чем привлек внимание общественности.4. Будучи премьером он ввел программу по модернизации двухэтажных автобусов и запрету на распитие алкоголя в метро.5. Взъерошенная прическа Бориса стала всемирным мемом, а в 2008 году стрижку политика признали лучшей среди знаменитостей.6. У премьер-министра есть хобби: Джонсон вырезает из винных коробок модели автобусов.
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биография, борис джонсон, политика, лондон, трасс (лиз трасс), маргарет тэтчер, великобритания
биография, Борис Джонсон, политика, Лондон, Трасс (Лиз Трасс), Маргарет Тэтчер, Великобритания

Борис Джонсон, биография

09:37 08.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Бывший премьер-министр Великобритании
Детство и образование
Родился Александр Борис де Пфеффель Джонсон 19 июня 1964 года в Нью-Йорке. Отец - Стэнли Джонсон в 70-х был одним из первых уполномоченных объединённой Европы по контролю за загрязнением окружающей среды, а затем стал депутатом Европарламента. Прадед по отцовской линии был черкесско-турецким журналистом Али Кемаль.
Мать - Шарлотта Фосетт, потомок короля Георга II, была художницей. Прадед по материнской линии был палеографом, а в свое время перебрался из России в США. Прабабушка Джонсона была переводчиком: среди ее работ числятся произведения немецкого писателя Томаса Манна.
© today.ua
© today.ua
Также у Джонсона есть сестра Рейчел и два брата – Лео и Джозеф.
Из-за специфики работы отца, семье приходилось часто переезжать из одного города в другой. Они успели побывать Оксфорде, Вашингтоне, Коннектикуте, Эксмуре, Лондоне и Брюсселе.
© uznayvse.ru
© uznayvse.ru
В детстве Борис перенес несколько операций, так как страдал от глухоты.
Обучался будущий политик в лондонской школе Primrose Hill, а потом в Брюсселе: там он овладел французским языком. В 1975 году в связи с болезнью матери Бориса переводят в школу-пансион в Восточном Суссексе, где он выучил древнегреческий и латинский языки, а также увлекся регби.
Когда Джонсону исполняется 13 лет, юноша меняет религиозные взгляды: переходит из католицизма в англиканство. В школе Борис был балованным парнем, однако на успеваемость это никак не повлияло: он периодически приносил домой грамоты за отличную учебу и получил королевскую стипендию на обучение в элитной Итонской школе-интернате в английском Беркшире. В колледже будущий политик стал популярным благодаря своей неординарности и эпатажности.
© uznayvse.ru
© uznayvse.ru
Далее в 1983 году Борис поступает в колледж Оксфордского университета, где вместе с ним обучаются младший брат принцессы Дианы - Чарльз Спенсер и лидер консервативной партии Дэвид Кэмерон. Помимо учебы Борис увлекается журналистикой: пишет для университетского сатирического журнала Tributary, а позже становится президентом Оксфордского Союза.
Карьера
Профессиональную карьеру Джонсон начал с работы в известных британских изданиях The Times и The Daily Telegraph в 1987 году. Однако спустя время его увольняют из The Times по причине того, что многие его коллеги сетовали на выдуманные факты, которые писал Джонсон в своих статьях. Кстати, его даже прозвали “одним из величайших представителей фальшивой журналистики”.
В начале 90-х Борис совершает попытки стать военным корреспондентом, но спустя время его приглашают на должность политического обозревателя в The Spectator: там он ведет авторскую колонку, благодаря которой у него появляется много профессиональных наград. Затем в этом же издании он работает главным редактором в течение 5 лет.
В 1998 году начал сотрудничать в программе BBC “Have I Got News for You”.
Политика
В политику Джонсон пришел в 2001 году, когда стал депутатом от Консервативной партии в округе Хенли. Через два года его назначают вице-председателем Консервативной партии. В 2004 году Джонсона увольняют с руководящей должности: его подозревают в интригах с нью-йоркской корреспонденткой Петронеллой Уайетт, которая сделала аборт.
В 2005 году Борис становится “теневым” министром по вопросам культуры: на должности он продержится 3 года.
В 2008 году Джонсон становится мэром Лондона, пообещав в предвыборной программе решить вопросы с преступностью и транспортом.
В 2012 году, когда в Лондоне проходит Олимпиада, Джонсона переизбирают мэром, и на посту он обеспечивает высокое качество проведения этого спортивного события.
Через три года Борис попадает в Палату общин Британского парламента и активно агитирует за Брексит - выход Великобритании из ЕС. Затем в 2016 он становится министром иностранных дел, однако два года спустя он подает в отставку из-за разногласий по поводу Брексита.
В своих политических выступлениях Джонсон не был скуп на неполиткорректные высказывания в сторону таких мировых лидеров как: Дональд Трамп, Барак Обама, Владимир Путин и Башар Асад. Кроме того, в его речи нередко проскальзывали расистские и антисемитские ноты.
В 2019 году, когда Тереза Мэй покидает должность главы Консервативной партии, Джонсон после уверенной победы на выборах занимает ее кресло.
С началом СВО, в 2022 году, Борис осуждает политику России и поддерживает Киев, пообещав усилить санкции по отношению к Москве. В июне этого же года Джонсон в нижней палате парламента выиграл голосование по вотуму недоверия.
Еще в 2021 году после скандала, связанного с вечеринками во время строгого локдауна, политика требовали уволить. Ситуация со временем усугубилась и около 50 членов британского правительства подали в отставку в знак протеста против премьер-министра.
В июле 2021 года Борис оставляет свой пост, а на его место приходит Лиз Трасс. Однако после Джонсон решает побороться за пост премьера: его конкурентами на тот момент были Пенни Мордонт и Риши Сунак, который в итоге одержал победу.
Отношения и дети
В 1987 году Борис заключил свой первый брак с Аллегрой Мостин-Оуэн, с которой познакомился еще в университете. Но союз продлился немного: около года.
© uznayvse.ru
© uznayvse.ru
Затем Борис женился на Марине Уилер, адвокате, дочери телеведущего сэра Чарльза Уилера и его супруги-индианки Дип Сингх. Супруги вместе учились в Европейской школе в Брюсселе. У пары родились двое сыновей Теодор Аполлон и Мило Артур, а также две дочери – Лара Леттис и Кассия Пичис.
© AFP2023 / JUSTIN TALLIS
- РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AFP2023 / JUSTIN TALLIS
В 2018 году Джонсон разводится с Уилер: политик изменил своей супруге.
В 2021 году Борис вновь женился, но уже тайно на девушке Керри Симондс, которая младше его на 25 лет. Керри работала главой по связям с общественностью в Консервативной партии Великобритании.
© uznayvse.ru
© uznayvse.ru
Интересные факты
1. Некоторые подозревают, что у политика русские корни из-за его имени, однако это неправда. Родители назвали Бориса в честь эмигранта, которого повстречали в Мексике.
2. Борис являлся любимым журналистом Маргарет Тэтчер.
3. Политик ездил на работу на велосипеде, чем привлек внимание общественности.
4. Будучи премьером он ввел программу по модернизации двухэтажных автобусов и запрету на распитие алкоголя в метро.
5. Взъерошенная прическа Бориса стала всемирным мемом, а в 2008 году стрижку политика признали лучшей среди знаменитостей.
6. У премьер-министра есть хобби: Джонсон вырезает из винных коробок модели автобусов.
 
биографияБорис ДжонсонполитикаЛондонТрасс (Лиз Трасс)Маргарет ТэтчерВеликобритания
 
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