https://ukraina.ru/20261125/slugi-naroda-mogli-poluchat-konverty-ot-telefonnykh-aferistov--glava-sap-1084723359.html

"Слуги народа" могли получать конверты от телефонных аферистов — глава САП

"Слуги народа" могли получать конверты от телефонных аферистов — глава САП - 25.11.2026 Украина.ру

"Слуги народа" могли получать конверты от телефонных аферистов — глава САП

Депутаты Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" могли получать теневые выплаты в конвертах, которые поступали от мошеннических колл-центров, сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александр Клименко

2026-11-25T10:05

2026-11-25T10:05

2026-11-25T10:17

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давид арахамия

владимир зеленский

слуга народа

сап

верховная рада

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По его словам, схема движения этих средств (от поступления и точек сбора до конечной передачи) практически полностью повторяет механизмы, зафиксированные ранее в уголовных делах "Карфаген-1" и "Карфаген-2". Клименко уточнил, что парламентарии забирали конверты на регулярной основе, хотя сами источники финансирования периодически менялись.Уголовное производство по этому факту ведется с декабря 2025 года, и до конца текущего года следствие обязано вынести по нему процессуальное решение. Ранее антикоррупционные активисты, близкие к НАБУ и САП, называли куратором раздачи теневых денег лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, однако сам политик эти утверждения отвергает.Кроме того, Клименко рассказал о противостоянии с так называемой финансово-промышленной группой "Монако", представители которой недавно передали антикоррупционным структурам предупреждение о начале "войны" против них. Условным администратором этого объединения глава САП назвал бывшего депутата Рады Игоря Абрамовича, который сейчас живет в Монако.Подробнее о схемах Киева - в материале "Коррупция — это воздух Украины": Зеленский колесит по Европе, его друзья крадут у украинцев последнее в дзен-канале Украина.ру.

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украина, монако, новости, киев, давид арахамия, владимир зеленский, слуга народа, сап, верховная рада