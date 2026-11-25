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Кремль осадил Джонсона после слов о войсках на Украине
Кремль осадил Джонсона после слов о войсках на Украине - 25.11.2026 Украина.ру
Кремль осадил Джонсона после слов о войсках на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, призвавшего отправить европейских военных на Украину до заключения соглашения о прекращении огня
2026-11-25T14:07
2026-11-25T14:07
2026-11-25T14:07
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Представитель Кремля заявил, что размещение любых иностранных контингентов на украинской территории абсолютно недопустимо и неприемлемо для Москвы. Он напомнил, что эта позиция неоднократно озвучивалась российской стороной на самых разных уровнях, в том числе президентом Владимиром Путиным. По словам Пескова, в Кремле с сожалением фиксируют, что заявления о планах ввода воинских подразделений регулярно звучат из Брюсселя и европейских столиц.Отдельно пресс-секретарь главы государства указал на деструктивную роль самого британского экс-премьера в развитии ситуации вокруг Украины. Песков подчеркнул, что именно Джонсон помешал остановить конфликт в 2022 году и до сих пор сохраняет свой, "мягко говоря, далеко не мирный настрой".Подробнее - в материале "Там безопасно!": Джонсон призвал отправить на Украину "символические" войска в дзен-канале Украина.ру.
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новости, украина, кремль, россия, дмитрий песков, борис джонсон, владимир путин
Новости, Украина, Кремль, Россия, Дмитрий Песков, Борис Джонсон, Владимир Путин
Кремль осадил Джонсона после слов о войсках на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, призвавшего отправить европейских военных на Украину до заключения соглашения о прекращении огня
Представитель Кремля заявил, что размещение любых иностранных контингентов на украинской территории абсолютно недопустимо и неприемлемо для Москвы.
Он напомнил, что эта позиция неоднократно озвучивалась российской стороной на самых разных уровнях, в том числе президентом Владимиром Путиным.
По словам Пескова, в Кремле с сожалением фиксируют, что заявления о планах ввода воинских подразделений регулярно звучат из Брюсселя и европейских столиц.
Отдельно пресс-секретарь главы государства указал на деструктивную роль самого британского экс-премьера в развитии ситуации вокруг Украины. Песков подчеркнул, что именно Джонсон помешал остановить конфликт в 2022 году и до сих пор сохраняет свой, "мягко говоря, далеко не мирный настрой".