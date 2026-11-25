https://ukraina.ru/20261125/miloserdie-lukashenko-isterika-zelenskogo-i-fantazii-dzhonsona-khronika-sobytiy-na-utro-24-noyabrya-1084725527.html

Милосердие Лукашенко, истерика Зеленского и фантазии Джонсона. Хроника событий на утро 25 ноября

Милосердие Лукашенко, истерика Зеленского и фантазии Джонсона. Хроника событий на утро 25 ноября - 25.11.2026 Украина.ру

Милосердие Лукашенко, истерика Зеленского и фантазии Джонсона. Хроника событий на утро 25 ноября

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь проявил добросердечность, которую не смог оценить Зеленский. Европейский политикум соревнуется в остроумии. Англичанка традиционно "гадит". Армия России работает

2026-11-25T11:31

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Ночные налёты БПЛАКиевский режим прошедшей ночью продолжил попытками массированных террористических налётов на регионы России развернуть ситуацию в свою пользу хотя бы на уровне "картинок", поскольку на поле боя для него всё уже давно безнадёжно.По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО были уничтожены 305 украинских БПЛА самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей и Краснодарского края.По информации губернатора Белгородской области Александра Шуваева, за сутки формирования киевского режима 93 раза атаковали девять округов региона. Зафиксированы три артиллерийских обстрела и три сброса взрывных устройств с БПЛА. Сбиты и подавлены 100 беспилотников.В Грайворонском округе пострадал местный житель, которого госпитализировали в тяжёлом состоянии. В больнице ночью ещё один мужчина скончался от ранений, полученных 21 ноября при атаке на Белгород.Главы регионов также сообщают о сбитых БПЛА в других приграничных региона. По предварительным данным, один человек погиб при атаке беспилотников в Самарской области, информация о раненных уточняется.Европейский политикумНаиболее ярким заявлением на тему украинского конфликта отметился бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заявивший, что войска стран "коалиции желающих" должны немедленно войти на Украину, поскольку там достаточно "совершенно безопасных районов" для их "символического" размещения. Об этом пишет Sky NewsПо мнению британского политика, это не приведёт к риску войны с Россией, но укажет президенту Владимиру Путину на то, что вопрос размещения войск НАТО на Украине якобы "не в компетенции Кремля".При этом Джонсон уверяет, что "символическим" европейским подразделениям из "коалиции желающих" в тыловых районах незалежной ничего не угрожает, поскольку он лично убедился в безопасности этих районов.С Джонсоном в безудержном оптимизме может поспорить президент Латвии Эдгар Ринкевич. Ещё в конце сентября он, не задумываясь о возможных последствиях, заявлял о готовности прибалтийской республики разместить у себя ядерное оружие, "если возникнет такая необходимость и НАТО примет на этот счёт коллективное решение".Теперь же он выступил с прогнозом, что переломный момент в украинском конфликте может наступить в 2027 году. Естественно, при условии, что Европа (и Латвия!?) продолжит оказывать Киеву военную и финансовую поддержку.Между тем официальный Лондон продолжает подтверждать свой статус "врага, который никогда не предаст". Министерство обороны королевства официально объявило, что киевский режим создаст на британской территории новые заводы по производству ударных беспилотников для ВСУ.Я — не чемодан!Также упомянем очередную истеричную реакцию Владимира Зеленского — теперь на милосердный жест президента Белоруссии Александра Лукашенко. Надеясь уберечь народы некогда единой страны от новых жертв (ну и дать шанс на выживание бывшему комику), Лукашенко предложил Зеленскому вместе полететь в Москву для разговора с Путиным. Он также отметил, что без участия европейцев договорится "об окончании войны и будущем обустройстве" будет быстрее."Мы с Зеленским могли бы сесть в самолёт и прилететь в Москву. Я — как гарант безопасности", — сказал президент Белоруссии."Он предлагает меня забрать. Я ему что, чемодан? Забрать меня на самолёт и улететь. В Москву — зачем? Это просто несерьёзный разговор", — истерически возмутился Зеленский.Удары ВС РФ по целям на УкраинеПо утренним данным Минобороны РФ, российские военные минувшей ночью продолжили наносить удары по объектам украинской военной промышленности, энергетики, транспортной сети и судам, работающим на нужды ВСУ.В частности, в городе Сновске Черниговской области беспилотники поразили промышленное предприятие, выпускавшее комплектующие для дронов.Также выведены из строя две крупные электроподстанции напряжением 330 кВ в Запорожье и в Зеленодольске Днепропетровской области — обе обеспечивали энергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.Помимо этого, в Днепропетровске под удар попали два железнодорожных локомотива, использовавшихся для переброски вооружения и военной техники.А в ходе ночной атаки в порту Черноморска был поражён сухогруз, который доставил на Украину грузы военного назначения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261124/zhdut-linii-fronta-po-elbe-voennye-ambitsii-evropy-1084699697.html

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