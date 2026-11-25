Оборудование на грани: водоснабжение Киева оказалось под угрозой
12:41 25.11.2026 (обновлено: 12:43 25.11.2026)
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды
Коммунальное предприятие "Киевводоканал" в телеграм-канале обратилось к жителям украинской столицы и местным предприятиям с призывом максимально урезать расход воды
В компании попросили горожан бережно относиться к ресурсу, а промышленные объекты и других крупных абонентов — по возможности снизить его использование на производстве и перенести на более поздний срок процессы, требующие больших объемов воды.
Коммунальщики пояснили, что из-за полученных повреждений инфраструктура функционирует в критически тяжелом режиме и рискует не выдержать текущей нагрузки.
В минувшую субботу "Киевводоканал" уже фиксировал сбои с подачей воды во всех десяти районах города, а на протяжении ноября столичные власти регулярно информировали о проблемах с водоснабжением и работой канализации.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения украинской столицы оказалось под серьезной угрозой.
Подробнее - в материале Вслед за светом исчезла вода: энергосистема Киева снова не выдержала нагрузки в дзен-канале Украина.ру.
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