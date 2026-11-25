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Оборудование на грани: водоснабжение Киева оказалось под угрозой

Оборудование на грани: водоснабжение Киева оказалось под угрозой - 25.11.2026 Украина.ру

Оборудование на грани: водоснабжение Киева оказалось под угрозой

Коммунальное предприятие "Киевводоканал" в телеграм-канале обратилось к жителям украинской столицы и местным предприятиям с призывом максимально урезать расход воды

2026-11-25T12:41

2026-11-25T12:41

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В компании попросили горожан бережно относиться к ресурсу, а промышленные объекты и других крупных абонентов — по возможности снизить его использование на производстве и перенести на более поздний срок процессы, требующие больших объемов воды. Коммунальщики пояснили, что из-за полученных повреждений инфраструктура функционирует в критически тяжелом режиме и рискует не выдержать текущей нагрузки.В минувшую субботу "Киевводоканал" уже фиксировал сбои с подачей воды во всех десяти районах города, а на протяжении ноября столичные власти регулярно информировали о проблемах с водоснабжением и работой канализации. Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения украинской столицы оказалось под серьезной угрозой.Подробнее - в материале Вслед за светом исчезла вода: энергосистема Киева снова не выдержала нагрузки в дзен-канале Украина.ру.

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