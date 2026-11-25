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"Поскуфел": объявленный в розыск солист группы "Ляпис Трубецкой" сменил имидж

"Поскуфел": объявленный в розыск солист группы "Ляпис Трубецкой" сменил имидж - 25.11.2026 Украина.ру

"Поскуфел": объявленный в розыск солист группы "Ляпис Трубецкой" сменил имидж

Лидер групп "Ляпис Трубецкой" и BRUTTO Сергей Михалок появился в базе розыска МВД России. Конкретная статья Уголовного кодекса, по которой его разыскивают, не уточняется. При этом артист коренным образом поменял имидж

2026-11-25T10:35

2026-11-25T10:35

2026-11-25T10:35

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Ранее, в мае этого года, Следственный комитет Белоруссии начал специальное производство в отношении Михалка. Ему предъявили обвинения в разжигании социальной вражды и оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко.Специальное производство предусматривает возможность заочного судебного разбирательства после завершения расследования. Позднее, 4 августа, стало известно, что Минский городской суд заочно приговорил участника группы Brutto Nostra к четырём годам колонии общего режима. Имя артиста в сообщении прокуратуры не называлось. Речь лишь шла о солисте BRUTTO. Лидером и солистом этой группы и является Михалок.Как указывало обвинение, в 2021-2022 годах музыкант опубликовал в соцсетях и на YouTube видеозаписи с оскорбительными высказываниями в адрес Лукашенко. Кроме того, в марте 2022 года Михалок также разместил ролик с негативными оценками сотрудников белорусских силовых структур и военнослужащих ВС РБ. Следствие сочло публикацию направленной на разжигание социальной вражды.До этого, в августе 2024 года, Борисовский районный суд Белоруссии признал экстремистскими песню и клип "Не быць скотам" ("Не быть скотом") группы "Ляпис Трубецкой".Сама песня была создана на стихотворение белорусского классика Янки Купалы "Хто ты гэткі?", написанное в 1908 году. Однако в клипе на композицию использовалась символика, принятая у белорусской оппозиции, а также у нацистских коллаборантов в годы Великой Отечественной войны — бело-красно-белый флаг и герб "Погоня", что вызвало критику ряда белорусов.Клип вышел в 2011 году. В этом же году Михалок сообщил, что получил повестку в белорусскую прокуратуру из-за своих высказываний о Лукашенко. При этом тогда Генпрокуратура Белоруссии отрицала возбуждение уголовного дела.Михалок активно поддержал украинский Майдан. Его песня "Ангелы света" стала одним из гимнов Майдана. Спустя 10 лет после госпереворота — в 2024 году — Михалок встречал этой песней, но уже на украинском языке, военнослужащих ВСУ на вокзале в Киеве.В 2014 году его группа "Ляпис Трубецкой" распалась, и Михалок основал рок-группу BRUTTO. Группа плотно сотрудничала с нацистским подразделением "Азов"*. Одна из песен группы — "Гарри" — считается посвящённой погибшим боевикам этого подразделения."Был паренёк в качалкеЗвали его - ГарриЛюбил кричать кричалкиЗа кружкой пива в бареНо дикие собакиНа родину напалиПошёл в солдаты ГарриВернётся ли? Едва лиСделал три подходаЧетвёртый за ГарриГарри сейчас в походеВернётся? Едва ли", — в частности, поётся в песне.С 2015 года Михалок запустил проект "Ляпис-98", который исполняет хиты старой группы "Ляпис Трубецкой", а также электронный проект Drezden. На Украине певец в итоге получил звание заслуженного артиста.При этом у Михалка был период потепления отношений с белорусской властью. Так, в 2018 году группа BRUTTO дала большой концерт в Минске. На концерте исполнили в т.ч. и песни "Не быць скотам" и "Гарри"."Не время стоять на коленях,У древнего страха во власти,Смотреть, как чёртово племяРвёт планету на части.Армагеддон пророчатПигмеи с трусливых обочин.Слышите, пушки грохочут?Я жив — значит, бой не окончен!" — предварил на концерте песню "Не быць скотам" своим стихотворением Михалок.Эти композиции BRUTTO также доступны на российских сервисах, в т.ч. на "Яндекс. Музыке".В 2022 году Михалок развёлся с женой — белорусской актрисой Светланой Зеленковской — и покинул Украину, вывезя своих сыновей в Европу.В августе 2026 года телеграм-канал SHOT сообщил, что Михалок решил выступать на корпоративах россиян за границей.Канал сослался на источник, который назвал расценки. Так, стоимость частного выступления артиста составляла 35 тыс. евро (около 3,5 млн руб.), не считая расходы по райдеру. Ради таких выступлений Михалок был готов перенести свои концерты в рамках осеннего тура по Германии. Но за это нужно было доплатить 5 тыс. евро (около 500 тыс. рублей). Сам Михалок готов приехать в любую страну, кроме России и Белоруссии.В его райдер входили перелёт бизнес-классом, номер в пятизвездочном отеле, пиво, виски, закуски и полотенца черного цвета. Музыкант отдельно указывал, что к нему нельзя подходить даже организаторам.К тому времени музыкант снова сменил имидж, возвратившись к образу, который он использовал на заре группы "Ляпис Трубецкой".* — запрещённая в РФ террористическая организация.

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новости, россия, украина, сергей михалок, александр лукашенко, мвд, следственный комитет