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ФСБ задержала подозреваемого в покушении на чиновника Мелитополя
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на чиновника Мелитополя - 25.11.2026 Украина.ру
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на чиновника Мелитополя
В Запорожской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина, подозреваемого в подготовке убийства представителя администрации Мелитополя. По версии следствия, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб и использовал для нападения два FPV-дрона, оснащённых самодельными взрывными устройствами с поражающими элементами
2026-11-25T13:21
2026-11-25T13:21
2026-11-25T13:48
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Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанный — гражданин России 1962 года рождения. Предполагаемого куратора он нашёл через WhatsApp*, после чего получил от него беспилотники и комплектующие для изготовления взрывных устройств. Их доставили, сбросив с другого БПЛА.По информации спецслужбы, мужчина самостоятельно собрал взрывные устройства, следуя инструкциям собеседника, подготовил дроны к применению и оставил их возле места работы сотрудника городской администрации. Затем беспилотники были задействованы для атаки на его служебный автомобиль. Чиновник не пострадал.Во время допроса задержанный рассказал, что получал подробные указания от человека, с которым поддерживал связь через мессенджер."По мессенджеру мне объяснили, как их собрать, как установить на заряд детонатор. Скидывали по каждому шагу подробную видеоинструкцию. Постоянно были со мной на связи. Всё собрал, установил в нужном месте и уехал далеко", — рассказал мужчина.В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение террористического акта и незаконном обращении со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Суд отправил фигуранта под стражу. Сейчас сотрудники ФСБ устанавливают других лиц, которые могли участвовать в подготовке и осуществлении нападения.Накануне, 24 ноября, российская спецслужба также сообщила о предотвращении теракта в синагоге Кисловодска. У подозреваемого обнаружили самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Подробнее – в публикации Россиянин готовил теракт против прихожан синагоги: что известно о задержанном.*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России
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новости, мелитополь, россия, киев, фсб
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на чиновника Мелитополя
13:21 25.11.2026 (обновлено: 13:48 25.11.2026)
В Запорожской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина, подозреваемого в подготовке убийства представителя администрации Мелитополя. По версии следствия, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб и использовал для нападения два FPV-дрона, оснащённых самодельными взрывными устройствами с поражающими элементами
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанный — гражданин России 1962 года рождения. Предполагаемого куратора он нашёл через WhatsApp*, после чего получил от него беспилотники и комплектующие для изготовления взрывных устройств. Их доставили, сбросив с другого БПЛА.
По информации спецслужбы, мужчина самостоятельно собрал взрывные устройства, следуя инструкциям собеседника, подготовил дроны к применению и оставил их возле места работы сотрудника городской администрации. Затем беспилотники были задействованы для атаки на его служебный автомобиль. Чиновник не пострадал.
Во время допроса задержанный рассказал, что получал подробные указания от человека, с которым поддерживал связь через мессенджер.
"По мессенджеру мне объяснили, как их собрать, как установить на заряд детонатор. Скидывали по каждому шагу подробную видеоинструкцию. Постоянно были со мной на связи. Всё собрал, установил в нужном месте и уехал далеко", — рассказал мужчина.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение террористического акта и незаконном обращении со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Суд отправил фигуранта под стражу. Сейчас сотрудники ФСБ устанавливают других лиц, которые могли участвовать в подготовке и осуществлении нападения.
Накануне, 24 ноября, российская спецслужба также сообщила о предотвращении теракта в синагоге Кисловодска. У подозреваемого обнаружили самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Подробнее – в публикации Россиянин готовил теракт против прихожан синагоги: что известно о задержанном.
*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России