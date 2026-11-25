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Свет погас сразу в четырех регионах Украины

Свет погас сразу в четырех регионах Украины - 25.11.2026 Украина.ру

Свет погас сразу в четырех регионах Украины

Новые перебои с электроснабжением зафиксированы в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, посетовал первый заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов

2026-11-25T11:48

2026-11-25T11:48

2026-11-25T11:56

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По словам чиновника, на поврежденных объектах сейчас идут аварийно-восстановительные работы.В Днепропетровске и ряде районов области пришлось экстренно обесточить потребителей после новых атак на энергетическую инфраструктур, информировал холдинг ДТЭК, оценивая положение дел в регионе как "очень тяжелое". По сведениям местных телеграм-каналов, подача электричества прекратилась даже в медучреждениях, которые должны в первую очередь запитываться от резервных генераторов: так, в Павлограде из-за блэкаута распускают по домам пациентов городской больницы № 4. Там же без напряжения остались угледобывающие предприятия, а находившиеся под землей горняки, по предварительным данным, до сих пор не выведены наверх.Накануне соучредитель украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук признал, что за последнее время серьезные разрушения получили сразу пять теплоэлектростанций: Змиевская в Харьковской области, Трипольская в Киевской, Ладыжинская в Винницкой, Бурштынская в Ивано-Франковской и Приднепровская в Днепропетровской.Корольчук также подчеркивал, что Украина полностью исчерпала осенний профицит электроэнергии: на фоне похолодания спрос вырос примерно на два гигаватта, но покрыть этот дефицит за счет имеющихся мощностей в стране сейчас нечем.Подробнее о проблемах украинских городов - в материале Коллапс в Одессе: город остался без света, тепла и воды в дзен-канале Украина.ру.

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новости, украина, харьковская область, киев, юрий корольчук