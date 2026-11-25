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ЗАЭС осталась без внешнего питания: включились резервные дизель-генераторы

ЗАЭС осталась без внешнего питания: включились резервные дизель-генераторы - 25.11.2026 Украина.ру

ЗАЭС осталась без внешнего питания: включились резервные дизель-генераторы

Запорожская атомная электростанция полностью потеряла подключение к внешней электросети и перешла на резервное электроснабжение. После отключения последней действующей линии электропередачи автоматически запустились аварийные дизель-генераторы

2026-11-25T12:38

2026-11-25T12:38

2026-11-25T12:39

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Отключение произошло 25 ноября в 05:28 по местному времени. Причиной стало срабатывание защиты на высоковольтной линии "Ферросплавная-1", после чего ЗАЭС лишилась последнего источника внешнего электропитания. Обстоятельства происшествия планируют установить после обследования повреждённого участка.По информации администрации станции, все системы сработали в штатном режиме, угрозы ядерной и радиационной безопасности нет. До выяснения причин сотрудники ЗАЭС продолжат наблюдать за работой резервного оборудования и фиксировать изменения ключевых показателей. Восстановление подключения к внешней сети будет зависеть от результатов обследования линии и возможности безопасно провести ремонтные работы.По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), это уже 28-й случай с начала конфликта, когда станция полностью теряет внешнее электроснабжение и вынуждена переходить на аварийные источники питания.На прошлой неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что технический характер мандата организации и отсутствие полномочий для политического анализа не позволяют ему называть виновных в атаках на Запорожскую АЭС.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Гросси продолжает уклоняться от признания вины Киева в безрассудных атаках на ЗАЭС и убийствах сотрудников станции. Подробнее об этом — в публикации Уже 15-й с апреля сотрудник ЗАЭС погиб в своём доме при ночным ударе ВСУ.

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новости, россия, киев, рафаэль гросси, мария захарова, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины