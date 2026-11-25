https://ukraina.ru/20261125/ukraina-i-atomnaya-bomba-1084729261.html

Украина и атомная бомба

Украина и атомная бомба - 25.11.2026 Украина.ру

Украина и атомная бомба

Когда у меня спрашивают, какой судьбы я хочу для послевоенной Украины, я обычно отвечаю: "Никакой! Я не хочу послевоенной Украины!" Часто люди не понимают и начинают говорить, что это несправедливо, что украинцы не виноваты, что это власть у них плохая, а сами они как все, и прочие банальности.

2026-11-25T12:54

2026-11-25T12:54

2026-11-25T12:54

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Всё это правильно. Они как все, власть плохая, они её жертвы и т.д. Но серийный убийца, получающий пожизненное заключение, — тоже жертва обстоятельств, детских травм, семейного насилия и прочих упущений плохих взрослых. А так-то дети плохими не рождаются.Даже из человека с проблемами в развитии можно сделать вполне полезного, хоть и нуждающегося в опеке, члена общества. Мы же не считаем, что этого достаточно, чтобы подобные люди создали собственное государство, тем более у наших границ.Заметьте, что украинцы собственное государство никогда и не создавали. Они так и не продвинулись дальше пограничной казачьей вольницы, жившей набегами, наёмничеством, а в сущности, грабежом, никому до конца не подчинявшейся, но зависимой от властей соседних государств во всём, начиная от поставок продовольствия и заканчивая деньгами и боеприпасами. Даже "клейноды" и знамёна они получали от очередного правителя, сторону которого в данный момент принимали.Даже военное планирование и общее командование ими осуществляли внешние силы. Это, в частности, приводило к ситуациям, когда в таких эпохальных событиях, как Полтавская битва, украинское казачество принимало участие с обеих сторон и в обоих случаях существенную роль не сыграло, находясь на второстепенных направлениях. Разве что Карла XII через Днепр у Переволочны помогли переправить, предрешив тем самым капитуляцию лишившейся короля шведской армии, сложившей оружие перед вдвое уступавшим ей в численности отрядом Меншикова.Современное украинское государство было создано большевиками, которые основывались на своих идеологических догмах. Но после провала семидесятилетнего эксперимента по строительству коммунизма эти догмы даже многим неомарксистам не кажутся столь же непогрешимыми, какими представлялись ленинцам в начале ХХ века. Собственно, первые признаки несостоятельности данной государственности проявились ещё до Великой Отечественной войны, в 30-е годы ХХ века, когда провалилась проводившаяся насильственными методами украинизация русских на Украине. Уже тогда украинцев нельзя было получить иначе, как только украинизировав русских.Именно эта особенность "создания нации", заключающаяся в том, что украинцы появляются только из русских, является определяющей угрозу для исторической России. Потом, как в любую нацию, в них могут влиться и отдельные грузины, и французы, и даже поляки (представители любой нации в индивидуальном порядке всегда могли влиться в любую другую), но создать "украинскую нацию" как политическое явление можно только из русских и на русских территориях, ни из узбеков, ни из финнов украинская нация не выйдет.Это как пакистанцы получаются из кого угодно, а пакистанская нация — только из принявших ислам индусов. Китаец может стать американцем, но классический американец — белый, англосакс, протестант.Поэтому, несмотря на то что все постсоветские элиты в 90-е годы с пиететом смотрели на Запад и пытались встроиться в западную цивилизацию, казахская элита построила казахское государство Казахстан, азербайджанская построила Азербайджан как государство азербайджанцев, а украинская построила Украину как анти-Россию. Украина в лице своей элиты как осознанно, так и подсознательно стремилась к ликвидации России, поскольку последняя самим фактом своего существования делегитимировала украинскую идею.Не случайно же все основные вехи общей истории (до появления украинства как искусственного политического проекта) трактуются украинцами и русскими по-разному, с диаметрально противоположных позиций. То, что для России было защитой суверенитета, украинскими "историками" трактовалось как "упущенный шанс нации на свободу".То, что несуществующая "нация" сама воевала за независимость России, а не за независимость от России, их не смущает: идеологические догмы для своих адептов всегда были выше исторической правды.Вот и сегодня "украинец" Зеленский, заговоривший "по-украински" и признавший украинство только после избрания президентом, расписавшись таким образом в чисто шкурно-политическом характере своего выбора, моментально превратился из человека, кормившегося в России и дружившего с русскими, а не с украинскими коллегами, в патентованного адепта русофобского украинского нацизма. Зеленский готов воевать до последнего украинца не для того, чтобы улучшить положение Украины, он её убивает, а чтобы доставить неприятности России.В этом суть украинства, которое существует не для себя, а против русских. Зеленский не скрывает того, что применит против России любое оружие, которое даст ему Запад. Даст атомную бомбу — немедленно применит против России, хоть прекрасно понимает, что одна бомба, конечно, способна нанести России существенный урон, но не критический, а вот Украина после этого в принципе перестанет существовать.Тем не менее с момента провозглашения независимости по сей день украинцы бредят ядерным оружием именно в контексте противостояния с Россией — ни у турок, ни у румын, ни у венгров, словаков, поляков, белорусов ядерного оружия нет, американцев, французов, англичан, израильтян украинцы считают своими союзниками, Китай, Индия, Пакистан и КНДР в качестве внешней угрозы не рассматриваются. Против кого Украине нужна атомная бомба? Вопрос риторический.Сами же украинцы говорят, что была бы она у них — давно бы применили именно против России. Они и поляков периодически ругают, и евреев не любят, но использовать ядерное оружие планируют только против России. А это оружие массового поражения, которое называют оружием сдерживания, так как при его применении гарантированно уничтожаются большие массы мирного населения, а государства, не обладающие достаточной оперативной глубиной, просто должны исчезнуть с карты мира.Поэтому Россия терпела вступление в НАТО Прибалтики, но не потерпела даже эвентуальную возможность расширения блока на Украину. Прибалты — враги России, но хотят жить. Поэтому до сих пор не осмелились реализовать британские планы провокации России на военный конфликт в Балтийском регионе путём блокады Калининграда.К полякам тоже относится. Они враги, но самоубиваться из-за ненависти к России не планируют. Когда Макронпредложил им вступить в войну на стороне Украины, даже русофобское правительство Туска вежливо отказалось.Украинцы этого не понимают и обижаются: восточноевропейцам представилась такая возможность напасть на Россию, а они ею не воспользовались. Украинцы на их месте обязательно бы напали.Из-за этого и продолжается СВО. России нужна гарантированная безопасность собственных границ, а существование Украины, в любом виде, гарантирует опасность. Выпросит какой-нибудь следующий Зеленский у Запада ядерное оружие (мало ли как ситуация в будущем сложится) и тут же бросится бомбить Россию, не задумываясь о последствиях, просто радуясь, что может сбросить на русских, оставшихся русскими, не захотевших превратиться в украинцев, атомную бомбу.Украина на границе — это опасность войны и гарантированные провокации на ближайшие сто или более лет, это плацдарм, услужливо предоставляемый любому захотевшему напасть на Россию. С ней можно выгодно торговать, поддерживать отличные отношения, но, как только появится возможность напасть на Россию, она это обязательно сделает. Это смысл и цель её существования. По-другому не будет.Кстати, американцы тоже до конца первой четверти ХIХ века пытались ликвидировать британскую Канаду, включив её территории в состав США. Выделившаяся из старой новая нация пыталась превратить в американцев всех тех подданных британской короны, до которых могла дотянуться. Но США не несли угрозу британской метрополии — отделял океан, в котором ещё 150 лет после образования США господствовал британский флот.Новая нация всегда пытается отрицать старую, из которой вышла. Для Британии всё кончилось признанием себя во второй половине ХХ века "младшей сестрой" Америки.Украина не отделена от России океаном, недостаточно сильна для полноценного самостоятельного противостояния России, ориентируется на внешнюю помощь и готова в обмен поддержать любого врага России, лишь бы нанести последней максимальный ущерб. Дай ей волю, она не остановится, пока не украинизирует всё до Камчатки.Поэтому, ничего личного, просто так сложилось, что должен остаться кто-то один. И это должна быть Россия, поскольку, в отличие от Украины, она — состоявшееся государство, независимое от внешних источников легитимации и ориентированное на созидание, а не на разрушение.

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Ростислав Ищенко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

мнения, весь ищенко, россия, украина, запад, владимир зеленский, нато