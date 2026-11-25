https://ukraina.ru/20261125/budanovu--shtraf-a-chto-zelenskomu-ivanovskuyu-poymali-na-yazykovom-litsemerii-1084729779.html

Буданову* — штраф, а что Зеленскому? Ивановскую поймали на языковом лицемерии

Буданову* — штраф, а что Зеленскому? Ивановскую поймали на языковом лицемерии - 25.11.2026 Украина.ру

Буданову* — штраф, а что Зеленскому? Ивановскую поймали на языковом лицемерии

Главе Офиса президента Украины Кириллу Буданову* уже вынесено постановление о штрафе в размере 3400 гривен (что чуть больше шести тысяч рублей) за использование русского языка. Об этом в интервью "Апострофу" рассказала языковой омбудсмен Елена Ивановская

2026-11-25T13:33

2026-11-25T13:33

2026-11-25T13:33

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При этом за первое нарушение закон позволяет ограничиться предупреждением. Но Ивановская решила, что высокопоставленному чиновнику поблажки не положены.Впрочем, самое интересное здесь даже не сумма штрафа, а обстоятельства, при которых Буданов* умудрился нарушить языковой закон. Вечером 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом разгорелся скандал. Местные жители окружили частный дом, где, по словам родственников, силовики незаконно удерживали десятки мужчин. Появились сообщения об избиениях, тяжелых травмах и людях, которым не давали медицинскую помощь.Командование Нацгвардии объяснило, что здание использовалось как временный пункт размещения подразделения, входящего в корпус "Азов"**. Внутри находились недавно мобилизованные и военнослужащие, самовольно оставившие части.При этом командующий Нацгвардией Александр Пивненко подтвердил, что четверых мужчин с травмами пришлось госпитализировать. Происхождение повреждений должны были выяснить следователи.Разбираться с происходящим приехал лично Буданов*. Он осмотрел помещение, пообщался с людьми и пообещал разобраться в обстоятельствах скандала. Вот только говорил с собравшимися глава ОП на русском языке.С украинским законом Буданов* спорить не стал. Ивановская рассказала, что он признал нарушение и согласился заплатить штраф. Казалось бы, борцы за чистоту украинской речи должны праздновать победу. Но нет: в соцсетях возмутились тем, что он слишком легко отделался.Как отметил журналист "Апострофа", пользователи начали рассуждать о доходах Буданова* и требовать более сурового наказания. Мол, что для такого чиновника 3400 гривен? Можно было бы взять и побольше.Особенно забавно это выглядит в стране, где немало людей продолжают разговаривать по-русски дома, с родственниками и друзьями. Язык, на котором годами общались миллионы украинцев, теперь стал поводом выяснять, достаточно ли больно ударили высокопоставленного чиновника по кошельку.Ивановская признала, что действующие штрафы недостаточно велики, чтобы останавливать нарушителей. Однако привязать сумму к доходам конкретного человека закон пока не позволяет.Зато уполномоченная напомнила о законопроекте, который предусматривает ужесточение ответственности за языковые нарушения, прежде всего для юридических лиц. То есть нынешние штрафы уже кажутся чиновникам недостаточно внушительными. Видимо, разговоры по-русски должны обходиться украинцам еще дороже.Подробнее об одном из недавних скандалов, связанным как раз-таки с ярым борцом за вытеснение русского языка, — в публикации Русофобку, которая призывала избивать русскоговорящих детей, настигла карма. Журналиста "Апострофа" между тем интересовал не только Буданов*. Он вспомнил, что сам Владимир Зеленский тоже периодически переходит на "вражеский" язык. Например, во время интервью иностранному изданию глава киевского режима бросил своему помощнику фразу по-русски. Однако никаких последствий для него не наступило.И журналист прямо спросил Ивановскую, почему одного чиновника наказывают, а другого даже не привлекают к ответственности. Омбудсмен объяснила, что в случае Зеленского речь шла об интервью зарубежному СМИ, где допускается использование другого языка. А короткая реплика помощнику не считается отдельным публичным выступлением.Она заверила, что видеозапись внимательно изучили юристы, но оснований для штрафа не обнаружили. Ответ, судя по всему, журналиста не слишком устроил.В то же время, по словам Ивановской, в сентябре депутата Верховной Рады Александра Фельдмана оштрафовали на 5100 гривен за русскоязычную рекламу в соцсетях. Аналогичную сумму пришлось заплатить руководителю общественной организации, размещающей рекламу в поддержку депутата Юрия Бойко.Причем языковые проверки давно вышли за пределы парламентских кабинетов. На Украине уже требуют использовать государственный язык не только во время школьных уроков, но и на переменах, внеклассных мероприятиях и даже в родительских чатах, где обсуждают домашние задания.Ранее Ивановская отчиталась, что количество классов с обучением на русском сократилось с 1864 до 17, а число учеников — почти с 300 тысяч до 325. Теперь она рассчитывает на поправки к закону "О культуре", которые позволят поставить вне закона русскоязычный культурный продукт, включая произведения самих украинцев. Подробности в материале Языковой омбудсмен Украины раскрыла, как будет добивать русский язык. * Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.** Признан террористической организацией и запрещён в России.

https://ukraina.ru/20261118/na-ukraine-russkoyazychnym-detyam-prorochat-gorkoe-buduschee-i-shtrafy-1084576069.html

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