https://ukraina.ru/20240723/1056434089.html

Андрей Суздальцев: РФ нужно взять два города на Украине, чтобы сделать ситуацию для Запада безнадежной

Андрей Суздальцев: РФ нужно взять два города на Украине, чтобы сделать ситуацию для Запада безнадежной - 23.07.2024 Украина.ру

Андрей Суздальцев: РФ нужно взять два города на Украине, чтобы сделать ситуацию для Запада безнадежной

Если НАТО боится влезть в ядерную войну, то Китай и Индия заинтересованы в сохранении коммерческих отношений с Европой. Поэтому китайское предложение о мире начинается именно с прекращения огня. Больше их ничего не волнует.

2024-07-23T19:30

2024-07-23T19:30

2024-07-23T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.- Андрей Иванович, президент Сербии Александр Вучич в очередной раз заявил, что Запад готовится к войне с Россией, и такая подготовка идет гораздо быстрее, чем многие думают. Является ли "мирный план" Бориса Джонсона, который предусматривает отход России на границы 2022 года в обмен на нормализацию отношений с США, частью этой подготовки?- Борис Джонсон — человек вольный. Он отключен от линии связи, которая объединяет элиту. Его предложения отражают традиционный подход Европы к России: вы нам реальный уступки, а мы вам что-то пообещаем. Например, не будем тиранить русских на Украине в обмен на ваши уступки. То есть Джонсон откровенно подтвердил, что русские это заложники на территории Украины, почему-то наши СМИ это не раскрутили.Это вариант в расчете на то, что, а вдруг клюнут. От нас ждут любых уступок, даже самых крошечных, но реальных. Для чего? Они не скрывают, что им нужно спасать лицо. Повторить вариант с Карибским кризисом. Тогда было формально объявлено, что Хрущев уступил и согласился вывести ракеты с Кубы. Но никто на Западе не сказал, что это был паритет, потому что США пообещали вывести ракеты "Юпитер" из Турции. И весь Запад считал, что Кеннеди молодец, продавил Хрущева. Руководство СССР было очень недовольно, это повлияло на судьбу Хрущева.Получилось, что мы уступили, а Запад сохранил лицо. Так же и сейчас. Они хотят, чтобы мы сделали уступку, а Запад объявит, что поставил Россию на место.Теперь по поводу глобальной войны. Вучич сказал очень важный момент. На Западе хотят разделить Россию, то есть повторяется традиционный варианта, когда Запад каждые сто лет готовит нашествие на нас. Они действительно готовят против нас войну, сколько уже можно этому удивляться?Деятельно подготовкой войны с Россией занялся германский генералитет. Для них обычное дело воевать с Россией. Товарищ Сталин, конечно, продешевил с Германией, надо было ее уничтожить. Для германского формата это реваншизм. Все руководство Германии, от Бербок до Шольца, это дети и внуки офицеров и солдат вермахта. Они выполняют заветы своих предков. Поэтому нашему руководству надо это оценить и объявить, что Европа готовит вторжение и готовиться к этому. Это должно стать аксиомой нашей политической и общественной жизни.- Мы часто говорим, что СВО на Украине стала ответом на многолетнее расширение НАТО, на приближение военных баз Альянса к нашим границам. Но война на Украине выявила неготовность блока НАТО к затяжному конфликту. На что вообще рассчитывал Запад?- Политика в отношении Украины и НАТО была сформирована в Вашингтоне после 2021 года администрацией Байдена, который сейчас уходит. Поэтому оценивать мы должны исходя из того, чего добился Байден, и чего хочет Трамп на Украине. И почему Трамп кричит о том, что Байден завел ситуацию в тупик, и ему на руки упала война, которую он не начинал. И американцы его понимают.Как нужно отвечать на эти вопросы? Во-первых, эскалация, которая поддерживается администрацией Байдена и НАТО неминуемо ведет к ядерной войне, давайте не будем себя обманывать и на что-то надеяться. Это видно даже по логике обеспечения ВСУ. Тут есть две точки зрения.Согласно первой Запад не хочет, чтобы Россия проиграла, поэтому снабжает украинскую армию частично. Это дикая глупость. Западу необходим наш развал, потому что если Россия сохранится, то снимается тема с Китаем. А тема Китая для Запада важнее.На самом деле, проблема в другом. Украинская армия — это уже не постсоветская армия более-менее технически оснащенная. Она превратилась в толпу мужиков. Техника, которую поставляют с Запада, сложна в эксплуатации. Если ею завалить ВСУ, то часть достанется России как трофеи, а часть будет угроблена на поле боя. То есть не так-то просто выполнить то, что требует Зеленский.Второй момент, а что поставлять? "Джавеллины" поставляли, "Леопарды" поставляли, сейчас поставят F-16. Дальше что, F-35? Значит, за штурвалами будут сидеть натовские пилоты. А F-35 – это значит ядерное оружие. То есть перспектива при Байдене одна рано или поздно на Украине появится ядерное оружие. Свое, "украинское". Нам объяснят, что пять-шесть лет в подвалах сидели гениальные украинские ученые и создали ядерную бомбу. Но это будет какая-нибудь английская бомба, которую предадут Украине.Украина превращается в ядерную державу, и спецоперация подвисает. Вариант ядерной войны гарантирован, как только украинцы получат ядерное оружие тут же им воспользуются со всеми перспективами. Вот вариант Байдена.Трампу надо этот вариант как-то решать. Ему эта война не нужна, он ориентирован на китайскую проблему. Если мы побеждаем, то уже завтра Тайвань будет китайским, и не только Тайвань. И ничего американцы не сделают. Для Трампа бесконечное втягивание во вьетнамский формат катастрофично, потому что теряется влияние мощи Запада. Когда Крым вернулся в Россию в 2014 году, это был страшный удар по имиджу Запада.У нас говорят, что Запад делает ставку на затягивание конфликта на Украине. Это не так, потому что каждый день этой войны демонстрирует бессилие Запада. Он не может топнуть ножкой и сказать, по местам, мыши, разбежались. Конечно, Запад хочет нашего уничтожения. Но как это сделать с ядерной страной? Поэтому Украина будет воевать до последнего украинца.- Такое впечатление, что украинский режим все-таки рассматривает какие-то варианты мирных переговоров. Зеленский заявил, что на втором так называемом саммите мира должны быть представители России. Будут ли Китай и другие страны подталкивать нас к заморозке конфликта?- Будут. Они все боятся раскачать лодку. Если НАТО боится влезть в ядерную войну, то Китай и Индия заинтересованы в сохранении коммерческих отношений с Европой. Поэтому китайское предложение о мире начинается именно с прекращения огня. Больше их ничего не волнует.- А сколько у нас есть времени до начала глобального противостояния с Западом?- Сейчас накал ситуации будет снижаться, это связано с Вашингтоном. Будем откровенны, в США политически кризис, там недееспособное правительство. Поэтому сейчас у нас передышка. Но тяжелым периодом будет ноябрь-декабрь, судьбоносным. Тогда будет решаться ситуация с войной. Безнадежной для Запада и Киева ситуация станет тогда, когда под нашим контролем окажутся два города – Харьков и Одесса. После этого разговаривать станет бесполезно.- В США говорят о начале нового стратегического этапа. Появилась информация о включении в этот конфликт Армении. Какие проблемы этот новый американский союзник может нам создать на Южном Кавказе?- Россия заинтересована в Армении по геополитическим причинам. Потому что Армения — это балкон на юг над Кавказским хребтом. Выход к Ирану, Курдистану, Ближнему Востоку. Это наше южное прикрытие. То, что сейчас делает Пашинян, демонстративный развал отношений, угроза выйти из ОДКБ. Активное развитие отношений с Западом, с Францией, с США, участие во всех форумах в Киеве, посещение армянской делегацией Бучи - это попытка шантажа России.То есть они откровенно переходят на антироссийские позиции, демонстрируют обиды в традиционном постсоветском формате. Это традиционная формула для постсоветского пространства: вы понимаете, что теряете Армению? Мой ответ такой, а вы понимаете, что теряете Россию?Нужно не поддаваться на этот шантаж. Проевропейский прозападный курс поддерживает основная масса армянского населения. Но, как говорится, пока девушка не сходит замуж, она не успокоится. Так что это их выбор, пусть и обидный для нас. Но я больше боюсь наших политических решений, когда они все осознают и опять кинутся к нам, а мы снова их будем обеспечивать. Мы не наказываем этих предателей. А это стимулирует к новому предательству.О других сценариях украинского конфликта — в интервью Михаила Павлива: Зеленский надеется дожить до Трампа и готовит референдум, чтобы развязать себе руки

https://ukraina.ru/20240722/1056406060.html

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, запад, россия, украина, джо байден, дональд трамп, нато, f-35, f-16, всу, борис джонсон, вооруженные силы украины, украина.ру