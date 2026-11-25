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Нейросеть вместо ВСУ? Зеленский признался в любви к ИИ

Нейросеть вместо ВСУ? Зеленский признался в любви к ИИ - 25.11.2026 Украина.ру

Нейросеть вместо ВСУ? Зеленский признался в любви к ИИ

Владимир Зеленский признался, что пользуется искусственным интеллектом и вполне доволен его работой. Откровение прозвучало на заседании Конгресса местных и региональных властей и развеселило украинских чиновников

2026-11-25T12:30

2026-11-25T12:30

2026-11-25T12:58

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Одна из участниц совещания поинтересовалась, как глава киевского режима относится к внедрению нейросетей в работу государственных органов и есть ли у него собственный ИИ-агент.По данным украинских СМИ, ответ оказался настолько неожиданным, что заместитель главы Офиса президента Виктор Микита рассмеялся, а мэр Львова Андрей Садовый "не смог сдержать улыбку". Что именно так развеселило политиков, в публикациях не говорится. То ли они вспомнили предыдущие скандалы Киева, связанные с нейросетями, и уже представили будущую картину с Зеленским, то ли подтвердили свои догадки о том, что решения главы киевского режима принадлежат искусственному интеллекту.Правда, Зеленский так и не объяснил, какой именно нейросетью пользуется и какие задачи ей поручает. Зато решил уколоть собственное правительство. По его словам, министры, судя по их выступлениям, тоже давно освоили ИИ: на совещаниях они демонстрируют практически одинаковые презентации, меняя лишь темы и цифры.Получается, даже сам Зеленский замечает, как украинские чиновники постепенно перекладывают подготовку своей работы на электронных помощников. И сколько бы глава киевского режима не пытался представить это в шутливой форме, комментаторы успели заволноваться: неужели теперь будущее Украины зависит от "машины"?И выходит, постоянные проблемы украинской армии на поле боя, вечная нехватка денег, растущее недовольство населения и постоянные требования западных партнеров загнали Зеленского в такое положение, что очередной советчик явно не помешает. Тем более виртуальный хотя бы не станет спорить на совещаниях и требовать себе новую должность.Ещё совсем недавно Зеленский рассуждал об искусственном интеллекте куда менее восторженно. 23 сентября, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, он предупреждал, что уже в следующем году нейросети могут начать самостоятельно принимать решения на поле боя. По словам Зеленского, человечество рискует столкнуться с новым этапом развития вооружений, когда решение о применении силы будет зависеть не только от человека."Нам нужно замедлить это, пока мы не перешли к следующему этапу", — призывал тогда испуганный прогрессом Зеленский.Он также заявил, что конфликт необходимо завершить прежде, чем подобные технологии получат еще большее влияние на боевые действия. Теперь же выясняется, что сам Зеленский активно пользуется ИИ и даже получает от этого удовольствие. Возникает вопрос, куда делся страх украинского лидера перед "порабощением человечества на фронте".Между тем слова о том, что украинские политики сами не прочь переложить свою работу на плечи нейросетей, вполне правдивы. На Украине уже накопился целый список конфузов с искусственным интеллектом. Одним из первых громких экспериментов стал проект украинского МИД под названием "Виктория Ши". (ШІ — штучний інтелект, искусственный интеллект — Укр.).В мае 2024 года внешнеполитическое ведомство представило цифровую девушку, которая должна была комментировать консульские вопросы вместо живого сотрудника. Внешность виртуальной представительницы позаимствовали у украинской певицы Розали Номбре, а саму инициативу подавали как технологический прорыв в дипломатии. Однако революции не случилось.В январе 2026 года выяснилось, что проект фактически свернули еще через несколько месяцев после запуска. За все время существования цифровая "дипломат" успела выдать лишь 11 официальных комментариев. В МИД признали, что журналистов подобный формат попросту не заинтересовал.Куда неприятнее обернулся эксперимент с нейросетью для Пенсионного фонда Украины. В январе Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу его управления в Житомирской области и обнаружил весьма необычную юридическую аргументацию.Чиновники ссылались на судебные решения, которых в действительности не существовало. Номера дел и даты постановлений оказались вымышленными, а приведенные правовые выводы подозрительно удачно подходили под позицию ведомства.Суд предположил, что авторы жалобы поручили искусственному интеллекту подобрать подходящую судебную практику, а затем даже не проверили результат. В итоге высшая судебная инстанция отдельно напомнила госслужащим, что нейросеть не освобождает их от ответственности за содержание документов.В Чернигове тем временем в конце 2025 года в постановлении местного суда обнаружили фразу, которую сотрудники забыли удалить после редактирования текста с помощью ChatGPT. В официальном документе осталось характерное пояснение: "Вот проверенный и отредактированный вариант вашего текста с исправлением грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок".Осваивать технологии Зеленский начал между тем не только с ИИ. Буквально накануне стало известно, что глава киевского режима некоторое время пользовался фитнес-браслетом, который отслеживал восстановление организма. Правда, результаты оказались настолько неутешительными, что друзья посоветовали ему избавиться от гаджета.В интервью датскому рэперу Беньямину Хаву Зеленский рассказал, что супруга стала замечать, насколько он постарел. А после покупки браслета выяснилось, что его показатели восстановления постоянно держались на уровне всего 4–6%.Подробнее о слезливых словах Зеленского касательно его здоровья — в публикации Организм на пределе: гаджеты Зеленского не смогли скрыть состояние его здоровья.

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