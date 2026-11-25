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По 800 долларов за бойца: украинский волонтер предложила набирать солдат в Африке

По 800 долларов за бойца: украинский волонтер предложила набирать солдат в Африке - 25.11.2026 Украина.ру

По 800 долларов за бойца: украинский волонтер предложила набирать солдат в Африке

Украинский военный волонтер Мария Берлинская предложила восполнить нехватку кадров в украинской армии за счет привлечения граждан из стран Африки, Азии и Латинской Америки, передает "РБК-Украина"

2026-11-25T13:23

2026-11-25T13:23

2026-11-25T13:25

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По ее оценке, за счет зарубежных рекрутов Киев вполне способен закрывать от 25 до 30 процентов мобилизационного плана. Берлинская отметила, что украинские предприниматели готовы оплачивать приезд иностранных бойцов, чтобы сохранить от отправки на фронт своих квалифицированных работников. Расходы на доставку одного такого солдата она оценила в 800–1000 долларов, уточнив, что после подписания контракта с Вооруженными силами Украины (ВСУ) его дальнейшее содержание ложится на плечи налогоплательщиков.Одновременно волонтер признала, что часть иностранных бойцов уже покинула страну, столкнувшись, по их словам, со "скотским отношением" и обманом из-за незнания языка и местных реалий. Причиной провала мобилизации внутри самой Украины Берлинская назвала утрату доверия населения к руководству страны (в частности, из-за громких коррупционных скандалов и предоставления брони работникам прокуратуры).Подробнее - в материале Мобилизация как пытка и бизнес на крови: Мендель разнесла методы призыва на Украине в дзен-канале Украина.ру.

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новости, африка, украина, юлия мендель, азия, вооруженные силы украины