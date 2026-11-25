https://ukraina.ru/20261125/tam-bezopasno-dzhonson-prizval-otpravit-na-ukrainu-simvolicheskie-voyska-1084722461.html

"Там безопасно!": Джонсон призвал отправить на Украину "символические" войска

"Там безопасно!": Джонсон призвал отправить на Украину "символические" войска - 25.11.2026 Украина.ру

"Там безопасно!": Джонсон призвал отправить на Украину "символические" войска

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что войска стран "коалиции желающих" должны войти на Украину прямо сейчас, поскольку там достаточно "совершенно безопасных районов" для их "символического" размещения. Об этом пишет Sky News

2026-11-25T10:08

2026-11-25T10:08

2026-11-25T10:11

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По мнению британского политика, такие действия не приведут к риску войны с Россией, но "абсолютно ясно дадут понять" президенту Владимиру Путину, что вопрос размещения войск НАТО на Украине якобы "не в компетенции Кремля", а Украина непременно станет членом военного блока."Нет абсолютно никаких причин, по которым их нельзя было бы сейчас перебросить для выполнения логистических и вспомогательных задач в отдельные районах Украины — и я уверен, что абсолютно все присутствующие в этом зале бывали в тех районах Украины, которые совершенно безопасны, они совершенно безопасны для вас и меня, это так. Тогда почему они небезопасны для "коалиции желающих"?" — заявил Джонсон.Он отметил, что европейские солдаты будут находиться там "исключительно в символическом качестве" в тыловых районах Украины, не подвергаясь "никакой опасности". Но такой шаг подчеркнёт, что Киев сам должен решать вопрос размещения войска на своей территории.Россия ранее неоднократно заявляла, что ввод иностранных войск на территорию Украины угрожает национальной безопасности России и является абсолютно неприемлемым. А любые размещённые там иностранные подразделения станут законной целью российской армии.Подробнее о морском витке эскалации - в материале Киев и Лондон начали новый этап войны против России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261124/zhdut-linii-fronta-po-elbe-voennye-ambitsii-evropy-1084699697.html

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