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Мадьяр заговорил о ЕС и "попросил" убрать трезуб с замка в Мукачеве

Мадьяр заговорил о ЕС и "попросил" убрать трезуб с замка в Мукачеве - 25.11.2026 Украина.ру

Мадьяр заговорил о ЕС и "попросил" убрать трезуб с замка в Мукачеве

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время визита в Закарпатье затронул сразу несколько вопросов в отношениях с Украиной. Среди них — возвращение венгерского символа на Мукачевский замок, соблюдение прав национальных меньшинств и продвижение Киева к вступлению в Евросоюз

2026-11-25T14:18

2026-11-25T14:18

2026-11-25T14:21

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Будапешт согласился не препятствовать открытию двух последних переговорных кластеров с ЕС. Однако, по словам Мадьяра, речь идёт об обычной процедуре, а не об ускоренном вступлении, и дальнейший прогресс зависит от действий украинских властей. "Если дальнейшие шаги украинской стороны, будь то в сфере сельского хозяйства или в других областях, окажутся удовлетворительными, а это важно не только для Венгрии, но и для таких стран, как Польша, Германия и Франция, то мы сможем двигаться дальше", — заявил Мадьяр.На фоне уступок по европейской интеграции глава венгерского правительства предложил убрать с башни Мукачевского замка "Паланок" украинский трезубец и вернуть на его место венгерский символ. В 2022 году с бастиона замка убрали фигуру мифической птицы турул, традиционно связанной с венгерской историей и государственностью, а вместо неё установили украинский трезуб. Это решение Мукачевского городского совета вызвало протест правительства Виктора Орбана. Теперь Мадьяр предложил вернуть прежнюю скульптуру."Я надеюсь, что птица турул, которая является очень важным символом, вернётся в Мукачевский замок. Я надеюсь, что она займёт место, которое занимала на протяжении веков. Это не стоит много денег, но является важным жестом", — заявил премьер.Во время визита глава правительства также поднял вопрос о положении закарпатских венгров. По словам Мадьяра, он рассчитывает, что украинская сторона выполнит договорённости на полгода раньше установленного срока. Подробнее – в материале Мадьяр поторопил Киев с возвращением прав закарпатским венграм в дзен-канале Украина.ру.

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