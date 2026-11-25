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"Ты в танке грелся, а я на съёмках ноги морозил": комика Ганина нашли не в ВСУ

"Ты в танке грелся, а я на съёмках ноги морозил": комика Ганина нашли не в ВСУ - 25.11.2026 Украина.ру

"Ты в танке грелся, а я на съёмках ноги морозил": комика Ганина нашли не в ВСУ

Бахвалившийся службой в Вооружённых силах Украины блогер и комик Кирилл Ганин обнаружился не в армии, а на съёмках нового украинского сериала, который списан с российского сериала "Кухня"

2026-11-25T13:54

2026-11-25T13:54

2026-11-25T13:54

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Ганина обнаружили на съёмках сериала "Котляревский", напоминающего по сюжету российский сериал "Кухня". Сам Ганин в интервью изданию "Комментарии.Про" рассказал о своей роли в сериале."Мне не сразу сказали название, но озвучили, что я буду играть роль пиццайоло, поэтому было ясно, что история связана с какой-то кухней и мы будем что-то готовить. Плюс у нас были парные пробы с Владимиром Ращуком, который играл шеф-повара, и выходило, что речь о ресторане. Ну а дальше, когда меня утвердили и дали почитать сценарий, я увидел, что из этого выходит классная комедия", – заявил Ганин.Он заявил, что сериал – "хороший", а "хороший продукт не может быть не классным"."Там о любви и об отношениях между людьми. Там почти нет войны. А это мир, в котором мы хотим жить", – указал Ганина.При этом он прокомментировал и схожесть украинского сериала с популярным российским сериалом "Кухня"."Если кто-то, не читая сценарий и не зная сюжета, уже решил, что это калька из российского сериала и мы его точно украли, то с такими способностями скажите, когда война закончится, это вы явно какой-то Нострадамус", – подчеркнул Ганин.Что же до его службы в ВСУ – а Ганин объявил о том, что мобилизовался в декабре 2025 года, – то комик рассказал, что в армии "пригодились его навыки"."Да, я действующий военнослужащий и несу службу в рядах ВСУ. У меня есть командир, полностью довольный моей работой, и, к счастью, в армии я использую все свои харды и софтскилы по назначению. Армия сейчас устроена таким образом, если у тебя есть какие-то полезные навыки, то их нужно применить на практике. Например, режиссер может хорошо организовать работу, актёр неплохо показать себя в разведке, а айтишник – программировать дроны", – указал актёр.Он заявил, что занимается в армии тем, что лучше всего умеет, и похвалил условия службы."К сожалению, многие, как и моя мама, считают, что армия — это место, где ты все время ходишь в строю и спишь в казарме, где рядом храпят еще 50 человек. Иногда бывает и такое, но это не система. Поэтому да, мы в армии занимаемся тем, на что способны и что у нас получается лучше всего. Ну, а как иначе помогать стране?" – отметил Ганин.При этом на Украине часто вспыхивают скандалы с тайными тюрьмами тех или иных подразделений, где содержатся те, кто в силу разных причин, в том числе и по состоянию здоровья, не может продолжать службу. Мужчин подвергали пыткам, вынуждая вернуться на передовую.Также в июле 2026 года украинские СМИ сообщили о творящемся в 425-й отдельному полку "Скала", где были зафиксированы небоевые смерти новобранцев, пытки и жестокое обращение с военнослужащими. Украинские органы правопорядка проводят расследование.Тем временем на Украине ожидают рекордного сокращения количества заведений HoReCa – отелей, ресторанов и кафе. Как заявила глава украинской компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова, почти половина заведений, открывшихся во время военных действий, закроются или переформатируются."Кто-то планировал, что война скоро закончится и все будет хорошо уже очень скоро. И вот открывается новое заведение. А операционка все сложнее, персонал и продукты - дороже. Не на это рассчитывали. "Где деньги?" - спрашивают собственники, сверяясь с бизнес-планом. А тут или план, или бизнес", – отметила она.О закрытии около 50% заведений говорят и другие эксперты. В таких условиях выход на экраны страны сериала о ресторанном бизнесе вряд ли будет тепло принят и рестораторами, и их клиентами.

https://ukraina.ru/20261124/derzhalis-skolko-mogli-ukrainskie-selebriti-massovo-begut-iz-kieva-1084707689.html

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новости, украина, вооруженные силы украины, актер, кино