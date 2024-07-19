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"Запорожец за Дунаем" – как позаимствованная у Моцарта музыка кино-оперой стала

"Запорожец за Дунаем" – как позаимствованная у Моцарта музыка кино-оперой стала - 19.07.2024 Украина.ру

"Запорожец за Дунаем" – как позаимствованная у Моцарта музыка кино-оперой стала

19 июля 1953 года в Киеве состоялась премьера, пожалуй, самой известной экранизации украинской оперы "Запорожец за Дунаем". Опера эта имеет очень глубокую историческую подоплёку, а потому, в симбиозе с кинематографом, получила "второе дыхание" и стала одним из самых популярных украинских музыкальных произведений

2024-07-19T16:00

2024-07-19T16:00

2024-07-19T16:00

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16 февраля 1813 года на территории современной Черкасской области, а тогда Киевской губернии, родился некий сын священника Семён Степанович Гулак-Артемовский. Он вскоре тоже стал священником. За выдающиеся вокальные данные его определили петь в митрополичьем хоре Софийского собора и Михайловского монастыря в Киеве. Здесь в 1838 году его заприметил капельмейстер придворной императорской капеллы Михаил Иванович Глинка. Эту должность, на которой он пребывал всего два года, великий русский композитор получил за оперу "Жизнь за царя" о подвиге Ивана Сусанина.Глинка забрал Гулака-Артемовского с собой в Санкт-Петербург, где стал учить талантливого малороссийского юношу вокалу. Затем композитор организовал несколько благотворительных концертов, средства от которых пошли на то, чтобы Гулак-Артемовский был отправлен в Париж и Флоренцию. В 1842 году возмужавший и получивший опыт выступлений на флорентийских подмостках Семён Степанович вернулся в столицу империи, и последующие 22 года был солистом Императорской русской оперы в Санкт-Петербурге.В 1863 году Гулак-Артемовский написал первую в истории оперу на малороссийском языке "Запорожец за Дунаем". Живя и трудясь в Санкт-Петербурге певец тесно общался со своими земляками. Он дружил и с Тарасом Шевченко, который, ко всему прочему, был уроженцем соседнего уезда, и с выдающимся русским историком с казацкими корнями Николаем Костомаровым. Находясь под влиянием своего круга общения, Гулак-Артемовский написал водевили "Картина степной жизни цыган", "Украинская свадьба", "Ночь накануне Иванова дня". Но прославила его имя опера "Запорожец за Дунаем".Как уроженец самых что ни на есть казачьих мест Семен Степанович не мог не знать истории Задунайской Сечи. После того, как в 1775 году по распоряжению императрицы Екатерины II была разгромлена Запорожская Сечь, часть казаков ушла на службу к турецкому султану. Их поселили в устье Дуная, где они несколько десятилетий бились смертным со своими конкурентами-соседями – донскими и хопёрскими казаками-некрасовцами, которые сбежали к туркам ещё при Петре I после подавления Булавинского восстания и тоже поселились на Дунае. В перерывах между этими стычками казаки ходили в военные походы на стороне войск Османской империи.В 1828 году, когда Гулак-Артемовскому было 15 лет, потомки задунайскмх казаков (2336 человек) получили помилование от императора Николая I и вернулись на Родину – этому способствовала русско-турецкая война 1828-29 годов. Большая их часть поселилась в Приазовье в районе между Бердянском и Мариуполем.Гулак-Артемовский перенес данные события в XVIII век (тогда на русскую сторону ушла часть задунайских казаков), собственноручно написал либретто, тексты партий и музыку. 26 апреля 1863 года в императорском Мариинском театре Санкт-Петербурга состоялась премьера. Опера имела громкий успех, и ставилась в течение года 13 раз. 6 октября 1864 года её поставили на сцене московского Большого театра – Гулак-Артемовский перешёл служить в его труппу, правда отслужил только два сезона. В "Запорожце за Дунаем" Семён Степанович исполнял главную роль задунайского казака-патриота (и подкаблучника) Ивана Карася. Однако затем выяснилось, что он позаимствовал музыку у Моцарта из его оперы "Похищение из сераля", разбавив её национальными украинскими мотивами, и "Запорожца" сняли с репертуара. Кроме того в 1963 году империю сотрясло польское национальное восстание, после чего власти начали "закручивать гайки" не только полякам, но и малороссам.Затем в 1876 году императором Александром II был подписан так называемый Эмсский указ об ограничении использовании малороссийского языка, и в следующий раз оперу поставили уже только 11 июля 1884 года в Ростове-на-Дону.Вторую жизнь "Запорожец за Дунаем" получил уже в советские времена в УССР – его стали активно ставить, начиная с середины 30-х годов. В 1937 году режиссёр Иван Кавалеридзе снял на Киевской киностудии первую экранизацию оперы, о которой сегодня помнят только, пожалуй, немногие ценители.В 1952 году было решено сделать ещё одну экранизацию, которую на этот раз доверили режиссёру Василию Игнатьевичу Лапокнышу. Этот выдающийся человек специализировался на съёмках музыкальных фильмов, киноконцертов и экранизациях опер. При своей музыкально-киношной профессии Лапокныш имел героическую военную биографию. В 1933 году его призвали на срочную службу, после чего, спустя два года он вернулся в профессию. Однако в 1939 году он вновь оказался на службе. Лапокныш участвовал в Освободительном походе на Западную Украину, затем сражался в артиллерийских частях на Финской войне. Великую Отечественную он встретил на Юго-Западном фронте. Отступал до Северного Кавказа, где уже в феврале 1943 года, находясь в звании капитана и на должности второго зама начальника штаба 239-го артиллерийского полка 77-й стрелковой дивизии 58-й армии был награждён медалью "За боевые заслуги". Лапокныша наградили за эффективное выявление и поражение вражеских целей – четырёх минометных и двух гаубичных батарей, трёх пулемётов, обоза в семи подвод, блиндажей и ДзОТов.В 1944 году во время операции по освобождению Крыма за организацию эффективного огня при форсировании Сиваша его наградили орденом Отечественной войны I степени. В январских боях 1945 года в Латвии за спасение знамени при попадании полка в полуокружение и за эффективную организацию огня уже не капитан, а майор Лапокныш был награжден очень редким орденом Александра Невского.В начале 50-х Василий Игнатьевич вернулся к своей мирной профессии. Он работал вторым режиссёром на картинах Киевской киностудии (которых в 50-х снимали очень мало): "В мирные дни" (1950), "Тарас Шевченко" (1951), "Концерт мастеров украинского искусства" (1952). После этого ему разрешили снять первую самостоятельную работу – новую экранизацию оперы "Запорожец за Дунаем". Он решил целиком поставить её в павильонах, не используя натурные сьемки. В постановке была задействована оперная труппа Киевского театра оперы и балета им. Шевченко.На главную роль казака Карася был приглашён выдающийся украинский оперный певец Иван Сергеевич Паторжинский. Уроженец бедного приднепровского села из-под Запорожья, он, как и Гулак-Артемовский, был выходцем из церковно-приходского хора. В 15 лет его красивый бархатный бас заметила преподаватель Екатеринославского музыкального училища, выпускница Московской консерватории Зинаида Малютина. Она и дала юноше "путёвку в жизнь". В 1925 году в 29-летнем возрасте Паторжинский стал солистом оперного театра в Харькове, а спустя 10 лет, после переезда столицы УССР, в Киеве. За красивый бас с легкой руки критиков и газетчиков Паторжинского называли "украинским Шаляпиным". Он, действительно, из-за редких свойств своего голоса исполнял значительную часть репертуара Федора Ивановича.За партию Тараса Бульбы в одноименной опере Николая Лысенко Паторжинский в 1942 году получил Сталинскую премию, которую перечислил в фонд обороны. Никита Сергеевич Хрущёв в своих мемуарах упоминал, что исполнитель был у Сталина "на хорошем счету как певец и человек".Ему даже не поставили в вину брата-эмигранта Фёдора Паторжинского, чей парижский хор православной музыки, собранный из церковных певчих – эмигрантов, был известен по всей Западной Европе.В принципе Паторжинский и вытянул своей актёрской игрой весь фильм. Роли остальных актёров являются как бы обрамлением исполнения Иваном Сергеевичем роли Ивана Карася, которая в фильме занимает ¾ (если не больше) экранного времени.До 2014 года в фонде оружия Национального музея истории Украины хранился настоящий казацкий пистолет XVIII века. Его музею передал Паторжинский. С ним он всегда выходил на сцену, исполняя роль Карася в "Запорожце за Дунаем". С ним же он снялся и в экранизации 1953 года.Партнёршей Паторжинского, в том числе и в постановках "Запорожца", на сцене часто выступала оперная певица киевлянка Мария Ивановна Литвиненко-Вольгемут (тоже воспитанница церковно-приходского хора). Для съёмок фильма её и пригласили на роль жены Карася. Кстати, несмотря на украинскую специализацию, она в СССР считалась одной из лучших исполнительниц вагнеровского репертуара.Роль сироты Оксаны, которую приютили казак Иван Карась и его жена Одарка, сыграла землячка режиссера Лапокныша – одесситка Елизавета Ивановна Чавдар. С 1948 года она стала солисткой трупы киевской оперы, и роль Оксаны была ей хорошо знакома, как и исполнители главных ролей – её партнёры по сцене. Роль Султана сыграл уроженец Мариуполя, бывший рабочий и участник Гражданской войны Михаил Степанович Гришко.19 июля 1953 года состоялась премьера "Запорожца за Дунаем" в Киеве, а 21 июля того же года – в Москве, и это при том что он снят целиком на украинском языке. Экранизация пользовалась немалой популярностью, хотя данные о результатах её проката автору неизвестны. Но он хорошо помнит, что её нередко показывали по каналам украинского телевидения.Критики ставили режиссеру Лапокнышу в вину отказ от натурных съемок в пользу камерности, в отличие от экранизации 1937 года, где натурные съемки превалируют. Однако, с точки зрения автора, в данном конкретном случае это дело вкуса.Бесспорно одно, "Запорожец за Дунаем" – выдающаяся украинская опера: искромётная, талантливо написанная (хоть и на местами позаимствованную музыку Моцарта), и экранизация 1953 года никоим образом её не испортила. Она показывает самые лучшие стороны украинского народа: его патриотизм, врождённую смекалистость, природный юмор, оптимизм и стойкость перед жизненными невзгодами. Возможно, именно они и помогут ему выкарабкаться из той страшной ловушки, в которую её завели бандеровцы-националисты и клептоманы из правительства Зеленского, не имеющие с украинским народом ничего общего.

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