Генерал ФСБ в отставке: "Мы сами создали миф о дешёвой рабочей силе в виде мигрантов" - 14.07.2024 Украина.ру
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Генерал ФСБ в отставке: "Мы сами создали миф о дешёвой рабочей силе в виде мигрантов"
Генерал ФСБ в отставке: "Мы сами создали миф о дешёвой рабочей силе в виде мигрантов" - 14.07.2024 Украина.ру
Генерал ФСБ в отставке: "Мы сами создали миф о дешёвой рабочей силе в виде мигрантов"
Трудовые ресурсы России нужны, но совсем не нужны проблемы, связанные с миграцией, считает руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-07-14T07:00
2024-07-14T07:00
новости
россия
фсб
запад
александр михайлов
миграционный кризис
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По мнению Михайлова, необходимость иностранной рабочей силы для экономики России сильно мифологизирована. Он обратил внимание на экономическую составляющую проблем на российском рынке труда."Мы сами создали миф о дешевой рабочей силе в виде мигрантов. Бесправной рабочей силе, которую мы нанимаем. Это неправильно. Почему мы свою рабочую силу не можем собрать? А потому что такая политика у некоторых работодателей, которым легче заплатить 20 копеек мигранту, нежели 3 рубля нашему соотечественнику, которого защищают все российские законы", - сказал Михайлов.При этом он признал факт отсутствия уникальности таких проблем для России. На Западе, в том числе с ЕС тоже "пожинают плоды своей толерантности", сказал он."А Екатерина Великая, которая сформулировала национальную идею, сказала просто и ясно: они делают то, что могут, — я делаю то, что хочу. Я с ней согласен и считаю, что не стоит смотреть на международные процессы", - подчеркнул Михайлов.По его мнению, в этом вопросе должен быть порядок, "основанный на наших законах, правилах, нормах поведения, нравах, обычаях, традициях и даже религии". Что касается боязни реакции из-за рубежа, то 14 пакетов антироссийских санкций "сняли её с повестки"."Мы же в России сумели создать гармоничные условия для людей различных религий: и мусульмане, и иудеи, и иные представители веры у нас нормально сосуществуют. Мы с удовольствием примем любого гостя, который к нам приехал. Это хлебосольство — русская национальная черта. Но, извините, если пригласили за стол, не надо ноги класть на стол", — сказал Михайлов.Полный текст интервью с генерал-майором ФСБ Александром Михайловым: Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФ на сайте Украина.руПодробнее о миграционных вопросах на читайте в материале Сергей Zergulio Колясников о "черном ящике" Минобороны, мигрантах из КНДР и ядерном грибе на Украине на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, фсб, запад, александр михайлов, миграционный кризис
Новости, Россия, ФСБ, Запад, Александр Михайлов, миграционный кризис

Генерал ФСБ в отставке: "Мы сами создали миф о дешёвой рабочей силе в виде мигрантов"

07:00 14.07.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроверка документов у работников на строящемся объекте в Новосибирске
Проверка документов у работников на строящемся объекте в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Трудовые ресурсы России нужны, но совсем не нужны проблемы, связанные с миграцией, считает руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
По мнению Михайлова, необходимость иностранной рабочей силы для экономики России сильно мифологизирована. Он обратил внимание на экономическую составляющую проблем на российском рынке труда.
"Мы сами создали миф о дешевой рабочей силе в виде мигрантов. Бесправной рабочей силе, которую мы нанимаем. Это неправильно. Почему мы свою рабочую силу не можем собрать? А потому что такая политика у некоторых работодателей, которым легче заплатить 20 копеек мигранту, нежели 3 рубля нашему соотечественнику, которого защищают все российские законы", - сказал Михайлов.
При этом он признал факт отсутствия уникальности таких проблем для России. На Западе, в том числе с ЕС тоже "пожинают плоды своей толерантности", сказал он.
"А Екатерина Великая, которая сформулировала национальную идею, сказала просто и ясно: они делают то, что могут, — я делаю то, что хочу. Я с ней согласен и считаю, что не стоит смотреть на международные процессы", - подчеркнул Михайлов.
По его мнению, в этом вопросе должен быть порядок, "основанный на наших законах, правилах, нормах поведения, нравах, обычаях, традициях и даже религии". Что касается боязни реакции из-за рубежа, то 14 пакетов антироссийских санкций "сняли её с повестки".
"Мы же в России сумели создать гармоничные условия для людей различных религий: и мусульмане, и иудеи, и иные представители веры у нас нормально сосуществуют. Мы с удовольствием примем любого гостя, который к нам приехал. Это хлебосольство — русская национальная черта. Но, извините, если пригласили за стол, не надо ноги класть на стол", — сказал Михайлов.
Полный текст интервью с генерал-майором ФСБ Александром Михайловым: Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФ на сайте Украина.ру
Подробнее о миграционных вопросах на читайте в материале Сергей Zergulio Колясников о "черном ящике" Минобороны, мигрантах из КНДР и ядерном грибе на Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияФСБЗападАлександр Михайловмиграционный кризис
 
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07:05НАТО создаёт северный субблок для конфликта на Балтике – эксперт
07:00Генерал ФСБ в отставке: "Мы сами создали миф о дешёвой рабочей силе в виде мигрантов"
06:57Генерал ФСБ в отставке о проблемах МВД: "Давайте посмотрим правде в глаза"
06:20Профессор МГУ рассказал о возрождении немецкого милитаризма
06:14Профессор МГУ: Мы сами убеждали себя в миролюбии НАТО
06:00Генерал ФСБ в отставке: Враг находится в мертвой зоне — у нас под боком
05:55Эксперт: США нужны хорошие солдаты в Европе, но ФРГ под ограничениями
05:42"Враги России используют её внутренние трудности и противоречия для ослабления государства" – эксперт
05:35"Не могли напасть через Камчатку": эксперт рассказал, зачем НАТО расширялось после развала СССР
05:11Эксперт: НАТО расширяет влияние в Прибалтике и Причерноморье
05:03"Война начинается после того, как подписан акт капитуляции" - Михайлов о внутренних проблемах России
04:28Профессор МГУ: СССР недооценил потенциал НАТО, а Альянс готовится к новому противостоянию
04:08Достаточно одного политического решения, чтобы у Японии появилось свое ядерное оружие – политолог
04:00Генерал ФСБ в отставке: У нас уже давно открыт второй фронт внутри России
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