https://ukraina.ru/20240714/1056228400.html

Генерал ФСБ в отставке: "Мы сами создали миф о дешёвой рабочей силе в виде мигрантов"

Генерал ФСБ в отставке: "Мы сами создали миф о дешёвой рабочей силе в виде мигрантов" - 14.07.2024 Украина.ру

Генерал ФСБ в отставке: "Мы сами создали миф о дешёвой рабочей силе в виде мигрантов"

Трудовые ресурсы России нужны, но совсем не нужны проблемы, связанные с миграцией, считает руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-07-14T07:00

2024-07-14T07:00

2024-07-14T07:00

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По мнению Михайлова, необходимость иностранной рабочей силы для экономики России сильно мифологизирована. Он обратил внимание на экономическую составляющую проблем на российском рынке труда."Мы сами создали миф о дешевой рабочей силе в виде мигрантов. Бесправной рабочей силе, которую мы нанимаем. Это неправильно. Почему мы свою рабочую силу не можем собрать? А потому что такая политика у некоторых работодателей, которым легче заплатить 20 копеек мигранту, нежели 3 рубля нашему соотечественнику, которого защищают все российские законы", - сказал Михайлов.При этом он признал факт отсутствия уникальности таких проблем для России. На Западе, в том числе с ЕС тоже "пожинают плоды своей толерантности", сказал он."А Екатерина Великая, которая сформулировала национальную идею, сказала просто и ясно: они делают то, что могут, — я делаю то, что хочу. Я с ней согласен и считаю, что не стоит смотреть на международные процессы", - подчеркнул Михайлов.По его мнению, в этом вопросе должен быть порядок, "основанный на наших законах, правилах, нормах поведения, нравах, обычаях, традициях и даже религии". Что касается боязни реакции из-за рубежа, то 14 пакетов антироссийских санкций "сняли её с повестки"."Мы же в России сумели создать гармоничные условия для людей различных религий: и мусульмане, и иудеи, и иные представители веры у нас нормально сосуществуют. Мы с удовольствием примем любого гостя, который к нам приехал. Это хлебосольство — русская национальная черта. Но, извините, если пригласили за стол, не надо ноги класть на стол", — сказал Михайлов.Полный текст интервью с генерал-майором ФСБ Александром Михайловым: Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФ на сайте Украина.руПодробнее о миграционных вопросах на читайте в материале Сергей Zergulio Колясников о "черном ящике" Минобороны, мигрантах из КНДР и ядерном грибе на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, россия, фсб, запад, александр михайлов, миграционный кризис