ВСУ ударили по жилым домам и торговому объекту в Белгородской области, есть погибший — губернатор - 10.07.2024 Украина.ру
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ВСУ ударили по жилым домам и торговому объекту в Белгородской области, есть погибший — губернатор
ВСУ ударили по жилым домам и торговому объекту в Белгородской области, есть погибший — губернатор - 10.07.2024 Украина.ру
ВСУ ударили по жилым домам и торговому объекту в Белгородской области, есть погибший — губернатор
Вооруженные силы Украины атаковали торговый объект в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил 10 июля в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
2024-07-10T12:51
2024-07-10T12:52
новости
белгородская область
грайворон
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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"ВСУ атаковали город Грайворон с помощью двух дронов-камикадзе. В результате атаки первого дрона ранения получил один человек. Мужчина с баротравмой и осколочными ранениями шеи был доставлен в Грайворонскую районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время для прохождения дальнейшего лечения бригада скорой транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу", - написал Гладков.Он перечислил, что в здании выбиты окна и поврежден фасад. Также выбито окно в одной квартире многоквартирного дома и повреждено четыре легковых автомобиля.Кроме того, ВСУ ударили ракетой "Ураган" по пятиэтажке в Шебекино Белгородской области. Снаряд попал по несущей торцевой стене рядом с балконами. Предварительно, ранены трое человек. Один человек погиб.По словам губернатора, всего за сутки около 60 украинских беспилотников атаковали семь приграничных районов Белгородской области.О том, как при обстреле чуть не пострадал российский политик - в материале Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ в Белгороде на сайте Украина.ру.
белгородская область
грайворон
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новости, белгородская область, грайворон , шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Новости, Белгородская область, Грайворон , Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины

ВСУ ударили по жилым домам и торговому объекту в Белгородской области, есть погибший — губернатор

12:51 10.07.2024 (обновлено: 12:52 10.07.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с губернатором Белгородской области В. Гладковым
Президент РФ В. Путин встретился с губернатором Белгородской области В. Гладковым - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Вооруженные силы Украины атаковали торговый объект в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил 10 июля в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
"ВСУ атаковали город Грайворон с помощью двух дронов-камикадзе. В результате атаки первого дрона ранения получил один человек. Мужчина с баротравмой и осколочными ранениями шеи был доставлен в Грайворонскую районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время для прохождения дальнейшего лечения бригада скорой транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу", - написал Гладков.
Он перечислил, что в здании выбиты окна и поврежден фасад. Также выбито окно в одной квартире многоквартирного дома и повреждено четыре легковых автомобиля.
"Второй дрон сдетонировал на парковке социального объекта. Предварительно, никто не пострадал. На стоянке осколками посечено четыре автомобиля", - уточнил губернатор.
Кроме того, ВСУ ударили ракетой "Ураган" по пятиэтажке в Шебекино Белгородской области.
Снаряд попал по несущей торцевой стене рядом с балконами. Предварительно, ранены трое человек. Один человек погиб.
По словам губернатора, всего за сутки около 60 украинских беспилотников атаковали семь приграничных районов Белгородской области.
О том, как при обстреле чуть не пострадал российский политик - в материале Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ в Белгороде на сайте Украина.ру.
 
НовостиБелгородская областьГрайворонШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
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