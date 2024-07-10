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ВСУ ударили по жилым домам и торговому объекту в Белгородской области, есть погибший — губернатор

ВСУ ударили по жилым домам и торговому объекту в Белгородской области, есть погибший — губернатор - 10.07.2024 Украина.ру

ВСУ ударили по жилым домам и торговому объекту в Белгородской области, есть погибший — губернатор

Вооруженные силы Украины атаковали торговый объект в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил 10 июля в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков

2024-07-10T12:51

2024-07-10T12:51

2024-07-10T12:52

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белгородская область

грайворон

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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"ВСУ атаковали город Грайворон с помощью двух дронов-камикадзе. В результате атаки первого дрона ранения получил один человек. Мужчина с баротравмой и осколочными ранениями шеи был доставлен в Грайворонскую районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время для прохождения дальнейшего лечения бригада скорой транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу", - написал Гладков.Он перечислил, что в здании выбиты окна и поврежден фасад. Также выбито окно в одной квартире многоквартирного дома и повреждено четыре легковых автомобиля.Кроме того, ВСУ ударили ракетой "Ураган" по пятиэтажке в Шебекино Белгородской области. Снаряд попал по несущей торцевой стене рядом с балконами. Предварительно, ранены трое человек. Один человек погиб.По словам губернатора, всего за сутки около 60 украинских беспилотников атаковали семь приграничных районов Белгородской области.О том, как при обстреле чуть не пострадал российский политик - в материале Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ в Белгороде на сайте Украина.ру.

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новости, белгородская область, грайворон , шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины