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Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ в Белгороде

Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ в Белгороде - 03.06.2024 Украина.ру

Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ в Белгороде

Коррективы в рабочую поездку депутата Государственной думы Петра Толстого в Белгород внес очередной обстрел украинской армии. Укрывшись от огня в убежище, он пообщался с местными жителями, жизни которых ВСУ ежедневно подвергают огромному риску

2024-06-03T16:22

2024-06-03T16:22

2024-06-03T16:25

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петр толстой (телеведущий)

вячеслав гладков

сво

спецоперация

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Видео, подтверждающее присутствие Толстого в укрытии, записал под взрывы артиллерийских орудий житель города, а опубликовал телеграм-канал Readovka. Во время обстрела Толстой шутил и подбадривал всех, кто укрылся за бетонными стенами. По словам автора ролика, политик вел себя совершенно на равных — "депутата в нем было трудно узнать". Вооруженные силы Украины подвергают территорию Белгородской области ожесточенным обстрелам ежедневно, по интенсивности боевых действий регион давно не отличается от Донбасса. Накануне в регионе погиб сотрудник администрации, еще шесть человек пострадали в результате обстрела ВСУ. В ответ на массированные атаки украинской армии на область, российская армия развернула широкое наступление в Харьковской области.

https://ukraina.ru/20240530/1055362632.html

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новости, белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, госдума, петр толстой (телеведущий), вячеслав гладков, сво, спецоперация, всу, обстрелы