Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ в Белгороде - 03.06.2024 Украина.ру
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Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ в Белгороде
Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ в Белгороде - 03.06.2024 Украина.ру
Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ в Белгороде
Коррективы в рабочую поездку депутата Государственной думы Петра Толстого в Белгород внес очередной обстрел украинской армии. Укрывшись от огня в убежище, он пообщался с местными жителями, жизни которых ВСУ ежедневно подвергают огромному риску
2024-06-03T16:22
2024-06-03T16:25
новости
белгород
белгородская область
вооруженные силы украины
госдума
петр толстой (телеведущий)
вячеслав гладков
сво
спецоперация
всу
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Видео, подтверждающее присутствие Толстого в укрытии, записал под взрывы артиллерийских орудий житель города, а опубликовал телеграм-канал Readovka. Во время обстрела Толстой шутил и подбадривал всех, кто укрылся за бетонными стенами. По словам автора ролика, политик вел себя совершенно на равных — "депутата в нем было трудно узнать". Вооруженные силы Украины подвергают территорию Белгородской области ожесточенным обстрелам ежедневно, по интенсивности боевых действий регион давно не отличается от Донбасса. Накануне в регионе погиб сотрудник администрации, еще шесть человек пострадали в результате обстрела ВСУ. В ответ на массированные атаки украинской армии на область, российская армия развернула широкое наступление в Харьковской области.
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новости, белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, госдума, петр толстой (телеведущий), вячеслав гладков, сво, спецоперация, всу, обстрелы
Новости, Белгород, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Госдума, Петр Толстой (телеведущий), Вячеслав Гладков, СВО, Спецоперация, ВСУ, обстрелы

Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ в Белгороде

16:22 03.06.2024 (обновлено: 16:25 03.06.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПетр Толстой
Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Коррективы в рабочую поездку депутата Государственной думы Петра Толстого в Белгород внес очередной обстрел украинской армии. Укрывшись от огня в убежище, он пообщался с местными жителями, жизни которых ВСУ ежедневно подвергают огромному риску
Видео, подтверждающее присутствие Толстого в укрытии, записал под взрывы артиллерийских орудий житель города, а опубликовал телеграм-канал Readovka.
"Такого случая нельзя было подгадать заранее — военное время сымпровизировало следующий сюжет. Очередной обстрел Белгорода свел в одном бетонном укрытии на остановке нескольких местных жителей и гостя города — депутата Госдумы Петра Толстого. Он как раз накануне приехал с рабочим визитом, встречался с губернатором Вячеславом Гладковым и знакомился с обстановкой", – сказано в публикации.
Во время обстрела Толстой шутил и подбадривал всех, кто укрылся за бетонными стенами. По словам автора ролика, политик вел себя совершенно на равных — "депутата в нем было трудно узнать".
Вооруженные силы Украины подвергают территорию Белгородской области ожесточенным обстрелам ежедневно, по интенсивности боевых действий регион давно не отличается от Донбасса.
Накануне в регионе погиб сотрудник администрации, еще шесть человек пострадали в результате обстрела ВСУ. В ответ на массированные атаки украинской армии на область, российская армия развернула широкое наступление в Харьковской области.
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