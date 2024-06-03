Депутат Госдумы попал под обстрел ВСУ в Белгороде
16:22 03.06.2024 (обновлено: 16:25 03.06.2024)
Коррективы в рабочую поездку депутата Государственной думы Петра Толстого в Белгород внес очередной обстрел украинской армии. Укрывшись от огня в убежище, он пообщался с местными жителями, жизни которых ВСУ ежедневно подвергают огромному риску
Видео, подтверждающее присутствие Толстого в укрытии, записал под взрывы артиллерийских орудий житель города, а опубликовал телеграм-канал Readovka.
"Такого случая нельзя было подгадать заранее — военное время сымпровизировало следующий сюжет. Очередной обстрел Белгорода свел в одном бетонном укрытии на остановке нескольких местных жителей и гостя города — депутата Госдумы Петра Толстого. Он как раз накануне приехал с рабочим визитом, встречался с губернатором Вячеславом Гладковым и знакомился с обстановкой", – сказано в публикации.
Во время обстрела Толстой шутил и подбадривал всех, кто укрылся за бетонными стенами. По словам автора ролика, политик вел себя совершенно на равных — "депутата в нем было трудно узнать".
Вооруженные силы Украины подвергают территорию Белгородской области ожесточенным обстрелам ежедневно, по интенсивности боевых действий регион давно не отличается от Донбасса.
Накануне в регионе погиб сотрудник администрации, еще шесть человек пострадали в результате обстрела ВСУ. В ответ на массированные атаки украинской армии на область, российская армия развернула широкое наступление в Харьковской области.
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