https://ukraina.ru/20240704/1056002691.html

"Это было очень зрелищно": военный эксперт рассказал про боевое применение и возможности ФАБ-3000 с УМПК

"Это было очень зрелищно": военный эксперт рассказал про боевое применение и возможности ФАБ-3000 с УМПК - 04.07.2024 Украина.ру

"Это было очень зрелищно": военный эксперт рассказал про боевое применение и возможности ФАБ-3000 с УМПК

ФАБ-3000 - это предельное применение модуля, превращающего обычную авиабомбу в высокоточное оружие, которое можно применять с хорошим загоризонтным маневром. Еще более мощным снарядам лететь будет очень тяжело. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-07-04T03:00

2024-07-04T03:00

2024-07-04T03:00

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Судя по видеоматериалам, российские войска бросили минимум пять ФАБ-3000 в Харьковской области. Кадры применения данного боеприпаса были очень зрелищными. Это одна из самых мощных авиабомб, которые можно представить с модулем управления и коррекции, рассказал эксперт. ФАБ-3000 - это предельное применение этого модуля, превращающего обычную авиабомбу в высокоточное оружие, которое можно применять с хорошим загоризонтным маневром. Еще более мощным авиабомбам будет очень тяжело лететь даже с хорошими крыльями из-за большого веса, уточнил он.К тому же, есть опасность, что боеприпас не сможет сойти с самолета. А садиться с ФАБ-3000 – это очень большой риск. То есть такая мощная авиабомба несет в себе риски для самолета, который ее применяет. Но война без риска не бывает, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.руО том, решится ли Украина на вторжение в Белоруссию или в этом регионе возможны другие сценарии - в интервью Кирилла Аверьянова: ВСУ на границе с Белоруссией сделали подарок России, а враги Лукашенко устроили грызню

https://ukraina.ru/20240702/1055989222.html

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новости, россия, белоруссия, харьковская область, алексей анпилогов, авиабомбы, авиация, сво, вкс, вс рф