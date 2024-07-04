"Это было очень зрелищно": военный эксперт рассказал про боевое применение и возможности ФАБ-3000 с УМПК - 04.07.2024 Украина.ру
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"Это было очень зрелищно": военный эксперт рассказал про боевое применение и возможности ФАБ-3000 с УМПК
"Это было очень зрелищно": военный эксперт рассказал про боевое применение и возможности ФАБ-3000 с УМПК - 04.07.2024 Украина.ру
"Это было очень зрелищно": военный эксперт рассказал про боевое применение и возможности ФАБ-3000 с УМПК
ФАБ-3000 - это предельное применение модуля, превращающего обычную авиабомбу в высокоточное оружие, которое можно применять с хорошим загоризонтным маневром. Еще более мощным снарядам лететь будет очень тяжело. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-07-04T03:00
2024-07-04T03:00
новости
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харьковская область
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Судя по видеоматериалам, российские войска бросили минимум пять ФАБ-3000 в Харьковской области. Кадры применения данного боеприпаса были очень зрелищными. Это одна из самых мощных авиабомб, которые можно представить с модулем управления и коррекции, рассказал эксперт. ФАБ-3000 - это предельное применение этого модуля, превращающего обычную авиабомбу в высокоточное оружие, которое можно применять с хорошим загоризонтным маневром. Еще более мощным авиабомбам будет очень тяжело лететь даже с хорошими крыльями из-за большого веса, уточнил он.К тому же, есть опасность, что боеприпас не сможет сойти с самолета. А садиться с ФАБ-3000 – это очень большой риск. То есть такая мощная авиабомба несет в себе риски для самолета, который ее применяет. Но война без риска не бывает, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.руО том, решится ли Украина на вторжение в Белоруссию или в этом регионе возможны другие сценарии - в интервью Кирилла Аверьянова: ВСУ на границе с Белоруссией сделали подарок России, а враги Лукашенко устроили грызню
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новости, россия, белоруссия, харьковская область, алексей анпилогов, авиабомбы, авиация, сво, вкс, вс рф
Новости, Россия, Белоруссия, Харьковская область, Алексей Анпилогов, авиабомбы, авиация, СВО, ВКС, ВС РФ

"Это было очень зрелищно": военный эксперт рассказал про боевое применение и возможности ФАБ-3000 с УМПК

03:00 04.07.2024
 
© Фото : Минобороны России / TelegramФАБ-3000
ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Минобороны России / Telegram
Читать в
ФАБ-3000 - это предельное применение модуля, превращающего обычную авиабомбу в высокоточное оружие, которое можно применять с хорошим загоризонтным маневром. Еще более мощным снарядам лететь будет очень тяжело. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Судя по видеоматериалам, российские войска бросили минимум пять ФАБ-3000 в Харьковской области.
Кадры применения данного боеприпаса были очень зрелищными. Это одна из самых мощных авиабомб, которые можно представить с модулем управления и коррекции, рассказал эксперт.
ФАБ-3000 - это предельное применение этого модуля, превращающего обычную авиабомбу в высокоточное оружие, которое можно применять с хорошим загоризонтным маневром. Еще более мощным авиабомбам будет очень тяжело лететь даже с хорошими крыльями из-за большого веса, уточнил он.
"Я думаю, мы будем сочетать ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1000, ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Потому что на каждый опорный пункт такой дорогой боеприпас ты тратить не будешь и потому что надо подходить ближе (она планирует хуже из-за веса)", - подчеркнул Анпилогов.
К тому же, есть опасность, что боеприпас не сможет сойти с самолета. А садиться с ФАБ-3000 – это очень большой риск. То есть такая мощная авиабомба несет в себе риски для самолета, который ее применяет. Но война без риска не бывает, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов читайте на сайте Украина.ру
О том, решится ли Украина на вторжение в Белоруссию или в этом регионе возможны другие сценарии - в интервью Кирилла Аверьянова: ВСУ на границе с Белоруссией сделали подарок России, а враги Лукашенко устроили грызню
Ярослав Нилов интервью
2 июля, 10:57
Ярослав Нилов: Пока Россия создает БПЛА в ручном режиме, Запад и Украина воюют с нами через iPhone России нужно больше внимания уделять разработчикам БПЛА, не позволяя нашим ноу-хау уходить за границу. Кроме того, в государстве должно быть одинаковое отношение к ветеранам всех боевых действий
 
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