"Это было очень зрелищно": военный эксперт рассказал про боевое применение и возможности ФАБ-3000 с УМПК
© Фото : Минобороны России / TelegramФАБ-3000
© Фото : Минобороны России / Telegram
ФАБ-3000 - это предельное применение модуля, превращающего обычную авиабомбу в высокоточное оружие, которое можно применять с хорошим загоризонтным маневром. Еще более мощным снарядам лететь будет очень тяжело. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Судя по видеоматериалам, российские войска бросили минимум пять ФАБ-3000 в Харьковской области.
Кадры применения данного боеприпаса были очень зрелищными. Это одна из самых мощных авиабомб, которые можно представить с модулем управления и коррекции, рассказал эксперт.
ФАБ-3000 - это предельное применение этого модуля, превращающего обычную авиабомбу в высокоточное оружие, которое можно применять с хорошим загоризонтным маневром. Еще более мощным авиабомбам будет очень тяжело лететь даже с хорошими крыльями из-за большого веса, уточнил он.
"Я думаю, мы будем сочетать ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1000, ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Потому что на каждый опорный пункт такой дорогой боеприпас ты тратить не будешь и потому что надо подходить ближе (она планирует хуже из-за веса)", - подчеркнул Анпилогов.
К тому же, есть опасность, что боеприпас не сможет сойти с самолета. А садиться с ФАБ-3000 – это очень большой риск. То есть такая мощная авиабомба несет в себе риски для самолета, который ее применяет. Но война без риска не бывает, заключил собеседник издания.
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