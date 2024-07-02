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Умеете ли вы жить в Одессе? Это ведь целое искусство…

Умеете ли вы жить в Одессе? Это ведь целое искусство… - 02.07.2024 Украина.ру

Умеете ли вы жить в Одессе? Это ведь целое искусство…

"Перестройка" коснулась всех сфер жизни, не остался в стороне и кинематограф. Появились советские боевики, эротика, исторические драмы с новым смыслом. В ногу с трендом шёл и режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, который стал мегапопулярным после выхода культового в СССР фильма "Д’Артаньян и три мушкетёра" (1979 г.)

2024-07-02T16:00

2024-07-02T16:00

2024-07-02T16:00

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Режиссёр обратил внимание на творчество советского писателя Исаака Бабеля. Это была интереснейшая личность – коренной одессит, в годы Гражданской войны он служил военным корреспондентом в 1-й Конной армии, участвовал в советско-польской войне 1920 году. После войны Исаак Эммануилович стал писателем, драматургом и, естественно, писал об Одессе – о жизни города в годы Первой мировой и Гражданской войны, о криминалитете, да и просто о повседневной жизни одесситов с их непередаваемым колоритом. Бабель окончил свою жизнь трагически – писателя обвинили в шпионаже и терроризме, и в 1940 году расстреляли. Реабилитирован он был лишь в 1954 году, и это придавало написанным им произведениям только дополнительный флёр правдивости, за которую, якобы, и пострадал автор.Хилькевич изучил творчество Бабеля, прежде всего его "Одесские рассказы" (1931), и, в соавторстве со сценаристом Георгием Николаевым, взялся за сценарий картины. В центр повествования они поместили Беню Крика – сына биндюжника (портового ломового извозчика) и главаря одесских налётчиков, который жил в еврейском районе Молдаванка. Нет сомнений, что Бабель "срисовал" его образ с легендарного Мишки Япончика.Фильм разбит на две части, контрастирующие по цветопередаче и, соответственно, настроению. Первая часть – это Одесса в 10-е годы прошлого века, где банда Бени Крика набирает силу. Здесь можно найти сходство с Америкой времен "Великой депрессии" с гангстерами и перестрелками. Банда Крика терроризирует коммерсантов и даже сжигает полицейский участок. Действие второй части происходит после революции, когда город находится во власти красноармейцев и чекистов, без церемоний, железной рукой наводящих свой порядок и безжалостно избавляющих город от "контры". Олицетворением новых сил становится "демон революции" Владислав Симен. Банда Крика разбита, сам Беня на утлом суденышке бежит в эмиграцию (в произведении Бабеля он гибнет). Получается эдакая история про одесского Аль-Капоне.Когда был написан сценарий, приступили к подбору актеров. Главная роль досталась актёру Сергею Колтакову, который к тому времени успел сняться в таких фильмах, как "В стреляющей глуши" (1985), "Зеркало для героя" (1987) и других. Его Крик не был похож на еврейского юношу, но в созданном актёром образе было много харизмы, присущей лидеру ОПГ того времени.Роль ещё одного криминального лидера, Фроима Грача, сыграл Алексей Петренко, за спиной которого к тому времени имелся громадный актёрский опыт и более 30 ролей, самые яркие из которых Распутин в "Агонии" (1971), Конуров в "Жестоком романсе" (1984), Пол Дик в "ТАСС уполномоченный заявить" (1984). Юнгвальд-Хилькевич за год до съемок "Искусства…" снял актера его в ещё одной знаковой роли – аббата Фариа в "Узнике замка Иф" (1988), и был так поражён его игрой, что решил продолжить сотрудничество.Кроме Петренко из предыдущей киноленты режиссер пригласил в свой следующий фильм Виктора Авилова. Вместо главной роли графа Монте-Кристо он теперь сыграл фигуру второго плана Владислава Симена – на роль "демона революции" он, со своей харизмой, подходил более чем гармонично. Также из "Узника замка Иф" "перекочевали" Михаил Боярский (сыграл гипнотизера) и Арнис Лицитис (Колю Штифта).Роль Саши Борового досталась восходящей звезде советского/российского кино, секс-символу 80-х Андрею Соколову, который приобрёл в стране бешеную популярность после выхода на экраны эротической драмы "Маленькая Вера" (1988).Интересен и тот факт, что в фильме, например, сыграл Вячеслав Цой – звезда восточных единоборств (4-й дан по каратэ, 5-й дан по тхэквондо и 6-й по хапкидо, один из родоначальников корейских единоборств в Союзе и позже России). Цою досталась второстепенная роль китайца Ли. Мастер единоборств трагически погиб в 1995 году – его убили семью выстрелами в упор, что было обычным явлением для "лихих девяностых".Юнгвальд-Хилькевичу удалось собрать целый букет звезд советского кино – кроме уже перечисленных в фильме также сыграли Зиновий Гердт (исполнил роль Арье Лейба), Светлана Крючкова (Хава Цудечкис), Олег Табаков (Цудечкис), Александр Ширвиндт, Бронислав Брондуков. Кстати, в том же 1989 году, когда шли съемки, роль Арье Лейба Зиновий Гердт исполнил ещё в одной экранизации Исаака Бабеля – "Биндюжник и король".По сюжету о событиях рассказывается от лица Саши Борового, под которым выведен сам Бабель. Боровой влюбляется в подругу Крика – красавицу Катю, роль которой исполнила болгарская актриса Софья Кузева. В фильме, следуя перестроечным "трендам", Юнгвальд-Хилькевич раздел актрису полностью догола.Вот как вспоминал съемки Андрей Соколов:"Хилькевичу каким-то невероятным образом удалось собрать потрясающее созвездие актёров и превратить их в жителей Одессы… Таких артистов собрать вместе практически невозможно! А Юре удалось собрать всех вместе и заставить работать на свою идею. Моей партнёршей по фильму была болгарская актриса София Кузева, неземная совершенно! Ей и играть-то ничего не надо было, она была из другого мира просто-напросто. Хилькевич умел удивительным образом выбирать актеров на роли. А Саша Градский для этого фильма написал просто какую-то космическую музыку".Александр Градский, известный в СССР композитор и исполнитель (чего стоит только его исполнение песни "Как молоды мы были"), тоже был приглашен Юнгвальд-Хилькевичем после "Узника замка Иф". Для новой картины режиссёра он написал музыку с еврейским уклоном и песни, такие как: "Он так любил", "Молитва". В этой своей работе композитор постарался создать не просто музыкальные наброски, а музыку, которую могли бы исполнять только в Одессе. Кроме того, в фильме можно услышать блатную музыку в исполнении одного из самых близких друзей Владимира Высоцкого – Владимира Мальцева. Вообще картина полностью пропитана старинным городом – видом одесских улочек, дворов, специфическим говором.Поскольку часть старых зданий в Одессе были разрушены в ходе Великой Отечественной войны, а также просто снесены в результате естественных причин, часть сцен сняли в Ленинграде, где нашли более-менее похожую архитектуру (например дом тёти Песи). В некоторых случаях съёмочная группа прибегала к оригинальным приёмам. Например, Книжный переулок, в котором снимали одну из сцен, не был замощён булыжником. Чтобы исправить этот его "дефект", переулок "замостили" отлитыми из резины листами-пазлами с фрагментами булыжника.Советский кинематограф был небогат на различный съемочный реквизит, технику – возможности в то время были намного хуже, чем у современных киноделов, а потому директор картины, которому предстояло воссоздать предреволюционную Одессу и Одессу времен Гражданской войны, выкручивался как мог. Чтобы смастерить пожарную машину, бутафоры умудрились к старому ГАЗ-51 "пристроить"… старый кондиционер. В картине можно увидеть автомобили 1920-х годов, которых быть в Одессе 1910-17 годов попросту не могло, но тут уж, как говорится, не "до жиру". Под ручной пулемёт Льюиса бутафоры "замаскировали" пулемёт Дегтягёва.Премьера состоялась 2 июля 1990 года. Зрители валом валили в кинотеатры, а критики бранили фильм, и довольно справедливо, за искусственность атмосферы, за "обнажёнку", за то, что центральным персонажем выбран простой (на самом деле очень непростой) бандит. Но советские киноделы, в то время в погоне за кассой, как говорится в наше время, старались "ловить хайп", и критики им уже были не указ. Опять же, то, что Одесса, как и Ростов, были одними из самых криминальных городов царской России и Советского Союза, все знали (не зря же ходила поговорка "Одеса мама, Ростов – папа") – этого не утаишь и историю не перепишишь.Одним словом, так или иначе, фильм имел успех, его посмотрели десятки миллионов зрителей. Он стал популяризатором Одессы… и предвестником криминальной революции "святых 90-х", которые уже неумолимо накатывались на Советский Союз, чтобы его развалить.

https://ukraina.ru/20190712/1024236286.html

https://ukraina.ru/20240418/1054557572.html

https://ukraina.ru/20240131/1053001743.html

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Алексей Стаценко

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