Умеете ли вы жить в Одессе? Это ведь целое искусство… - 02.07.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20240702/1055994895.html
Умеете ли вы жить в Одессе? Это ведь целое искусство…
Умеете ли вы жить в Одессе? Это ведь целое искусство… - 02.07.2024 Украина.ру
Умеете ли вы жить в Одессе? Это ведь целое искусство…
"Перестройка" коснулась всех сфер жизни, не остался в стороне и кинематограф. Появились советские боевики, эротика, исторические драмы с новым смыслом. В ногу с трендом шёл и режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, который стал мегапопулярным после выхода культового в СССР фильма "Д’Артаньян и три мушкетёра" (1979 г.)
2024-07-02T16:00
2024-07-02T16:00
история
история
история ссср
история украины
одесса
ссср
россия
петренко
зиновий гердт
кино
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Режиссёр обратил внимание на творчество советского писателя Исаака Бабеля. Это была интереснейшая личность – коренной одессит, в годы Гражданской войны он служил военным корреспондентом в 1-й Конной армии, участвовал в советско-польской войне 1920 году. После войны Исаак Эммануилович стал писателем, драматургом и, естественно, писал об Одессе – о жизни города в годы Первой мировой и Гражданской войны, о криминалитете, да и просто о повседневной жизни одесситов с их непередаваемым колоритом. Бабель окончил свою жизнь трагически – писателя обвинили в шпионаже и терроризме, и в 1940 году расстреляли. Реабилитирован он был лишь в 1954 году, и это придавало написанным им произведениям только дополнительный флёр правдивости, за которую, якобы, и пострадал автор.Хилькевич изучил творчество Бабеля, прежде всего его "Одесские рассказы" (1931), и, в соавторстве со сценаристом Георгием Николаевым, взялся за сценарий картины. В центр повествования они поместили Беню Крика – сына биндюжника (портового ломового извозчика) и главаря одесских налётчиков, который жил в еврейском районе Молдаванка. Нет сомнений, что Бабель "срисовал" его образ с легендарного Мишки Япончика.Фильм разбит на две части, контрастирующие по цветопередаче и, соответственно, настроению. Первая часть – это Одесса в 10-е годы прошлого века, где банда Бени Крика набирает силу. Здесь можно найти сходство с Америкой времен "Великой депрессии" с гангстерами и перестрелками. Банда Крика терроризирует коммерсантов и даже сжигает полицейский участок. Действие второй части происходит после революции, когда город находится во власти красноармейцев и чекистов, без церемоний, железной рукой наводящих свой порядок и безжалостно избавляющих город от "контры". Олицетворением новых сил становится "демон революции" Владислав Симен. Банда Крика разбита, сам Беня на утлом суденышке бежит в эмиграцию (в произведении Бабеля он гибнет). Получается эдакая история про одесского Аль-Капоне.Когда был написан сценарий, приступили к подбору актеров. Главная роль досталась актёру Сергею Колтакову, который к тому времени успел сняться в таких фильмах, как "В стреляющей глуши" (1985), "Зеркало для героя" (1987) и других. Его Крик не был похож на еврейского юношу, но в созданном актёром образе было много харизмы, присущей лидеру ОПГ того времени.Роль ещё одного криминального лидера, Фроима Грача, сыграл Алексей Петренко, за спиной которого к тому времени имелся громадный актёрский опыт и более 30 ролей, самые яркие из которых Распутин в "Агонии" (1971), Конуров в "Жестоком романсе" (1984), Пол Дик в "ТАСС уполномоченный заявить" (1984). Юнгвальд-Хилькевич за год до съемок "Искусства…" снял актера его в ещё одной знаковой роли – аббата Фариа в "Узнике замка Иф" (1988), и был так поражён его игрой, что решил продолжить сотрудничество.Кроме Петренко из предыдущей киноленты режиссер пригласил в свой следующий фильм Виктора Авилова. Вместо главной роли графа Монте-Кристо он теперь сыграл фигуру второго плана Владислава Симена – на роль "демона революции" он, со своей харизмой, подходил более чем гармонично. Также из "Узника замка Иф" "перекочевали" Михаил Боярский (сыграл гипнотизера) и Арнис Лицитис (Колю Штифта).Роль Саши Борового досталась восходящей звезде советского/российского кино, секс-символу 80-х Андрею Соколову, который приобрёл в стране бешеную популярность после выхода на экраны эротической драмы "Маленькая Вера" (1988).Интересен и тот факт, что в фильме, например, сыграл Вячеслав Цой – звезда восточных единоборств (4-й дан по каратэ, 5-й дан по тхэквондо и 6-й по хапкидо, один из родоначальников корейских единоборств в Союзе и позже России). Цою досталась второстепенная роль китайца Ли. Мастер единоборств трагически погиб в 1995 году – его убили семью выстрелами в упор, что было обычным явлением для "лихих девяностых".Юнгвальд-Хилькевичу удалось собрать целый букет звезд советского кино – кроме уже перечисленных в фильме также сыграли Зиновий Гердт (исполнил роль Арье Лейба), Светлана Крючкова (Хава Цудечкис), Олег Табаков (Цудечкис), Александр Ширвиндт, Бронислав Брондуков. Кстати, в том же 1989 году, когда шли съемки, роль Арье Лейба Зиновий Гердт исполнил ещё в одной экранизации Исаака Бабеля – "Биндюжник и король".По сюжету о событиях рассказывается от лица Саши Борового, под которым выведен сам Бабель. Боровой влюбляется в подругу Крика – красавицу Катю, роль которой исполнила болгарская актриса Софья Кузева. В фильме, следуя перестроечным "трендам", Юнгвальд-Хилькевич раздел актрису полностью догола.Вот как вспоминал съемки Андрей Соколов:"Хилькевичу каким-то невероятным образом удалось собрать потрясающее созвездие актёров и превратить их в жителей Одессы… Таких артистов собрать вместе практически невозможно! А Юре удалось собрать всех вместе и заставить работать на свою идею. Моей партнёршей по фильму была болгарская актриса София Кузева, неземная совершенно! Ей и играть-то ничего не надо было, она была из другого мира просто-напросто. Хилькевич умел удивительным образом выбирать актеров на роли. А Саша Градский для этого фильма написал просто какую-то космическую музыку".Александр Градский, известный в СССР композитор и исполнитель (чего стоит только его исполнение песни "Как молоды мы были"), тоже был приглашен Юнгвальд-Хилькевичем после "Узника замка Иф". Для новой картины режиссёра он написал музыку с еврейским уклоном и песни, такие как: "Он так любил", "Молитва". В этой своей работе композитор постарался создать не просто музыкальные наброски, а музыку, которую могли бы исполнять только в Одессе. Кроме того, в фильме можно услышать блатную музыку в исполнении одного из самых близких друзей Владимира Высоцкого – Владимира Мальцева. Вообще картина полностью пропитана старинным городом – видом одесских улочек, дворов, специфическим говором.Поскольку часть старых зданий в Одессе были разрушены в ходе Великой Отечественной войны, а также просто снесены в результате естественных причин, часть сцен сняли в Ленинграде, где нашли более-менее похожую архитектуру (например дом тёти Песи). В некоторых случаях съёмочная группа прибегала к оригинальным приёмам. Например, Книжный переулок, в котором снимали одну из сцен, не был замощён булыжником. Чтобы исправить этот его "дефект", переулок "замостили" отлитыми из резины листами-пазлами с фрагментами булыжника.Советский кинематограф был небогат на различный съемочный реквизит, технику – возможности в то время были намного хуже, чем у современных киноделов, а потому директор картины, которому предстояло воссоздать предреволюционную Одессу и Одессу времен Гражданской войны, выкручивался как мог. Чтобы смастерить пожарную машину, бутафоры умудрились к старому ГАЗ-51 "пристроить"… старый кондиционер. В картине можно увидеть автомобили 1920-х годов, которых быть в Одессе 1910-17 годов попросту не могло, но тут уж, как говорится, не "до жиру". Под ручной пулемёт Льюиса бутафоры "замаскировали" пулемёт Дегтягёва.Премьера состоялась 2 июля 1990 года. Зрители валом валили в кинотеатры, а критики бранили фильм, и довольно справедливо, за искусственность атмосферы, за "обнажёнку", за то, что центральным персонажем выбран простой (на самом деле очень непростой) бандит. Но советские киноделы, в то время в погоне за кассой, как говорится в наше время, старались "ловить хайп", и критики им уже были не указ. Опять же, то, что Одесса, как и Ростов, были одними из самых криминальных городов царской России и Советского Союза, все знали (не зря же ходила поговорка "Одеса мама, Ростов – папа") – этого не утаишь и историю не перепишишь.Одним словом, так или иначе, фильм имел успех, его посмотрели десятки миллионов зрителей. Он стал популяризатором Одессы… и предвестником криминальной революции "святых 90-х", которые уже неумолимо накатывались на Советский Союз, чтобы его развалить.
https://ukraina.ru/20190712/1024236286.html
https://ukraina.ru/20240418/1054557572.html
https://ukraina.ru/20240131/1053001743.html
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история, история ссср, история украины, одесса, ссср, россия, петренко, зиновий гердт, кино, фильм, кинематограф, криминал
История, История, история СССР, история Украины, Одесса, СССР, Россия, Петренко, Зиновий Гердт, кино, фильм, кинематограф, криминал

Умеете ли вы жить в Одессе? Это ведь целое искусство…

16:00 02.07.2024
 
"Искусство жить в Одессе" (кадр из фильма)
Искусство жить в Одессе (кадр из фильма)
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Алексей
Стаценко
публицист
Все материалы
Юрий
Стаценко
автор издания Украина.ру
Все материалы
"Перестройка" коснулась всех сфер жизни, не остался в стороне и кинематограф. Появились советские боевики, эротика, исторические драмы с новым смыслом. В ногу с трендом шёл и режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, который стал мегапопулярным после выхода культового в СССР фильма "Д’Артаньян и три мушкетёра" (1979 г.)
Режиссёр обратил внимание на творчество советского писателя Исаака Бабеля. Это была интереснейшая личность – коренной одессит, в годы Гражданской войны он служил военным корреспондентом в 1-й Конной армии, участвовал в советско-польской войне 1920 году. После войны Исаак Эммануилович стал писателем, драматургом и, естественно, писал об Одессе – о жизни города в годы Первой мировой и Гражданской войны, о криминалитете, да и просто о повседневной жизни одесситов с их непередаваемым колоритом. Бабель окончил свою жизнь трагически – писателя обвинили в шпионаже и терроризме, и в 1940 году расстреляли. Реабилитирован он был лишь в 1954 году, и это придавало написанным им произведениям только дополнительный флёр правдивости, за которую, якобы, и пострадал автор.
Хилькевич изучил творчество Бабеля, прежде всего его "Одесские рассказы" (1931), и, в соавторстве со сценаристом Георгием Николаевым, взялся за сценарий картины. В центр повествования они поместили Беню Крика – сына биндюжника (портового ломового извозчика) и главаря одесских налётчиков, который жил в еврейском районе Молдаванка. Нет сомнений, что Бабель "срисовал" его образ с легендарного Мишки Япончика.
Фильм разбит на две части, контрастирующие по цветопередаче и, соответственно, настроению. Первая часть – это Одесса в 10-е годы прошлого века, где банда Бени Крика набирает силу. Здесь можно найти сходство с Америкой времен "Великой депрессии" с гангстерами и перестрелками. Банда Крика терроризирует коммерсантов и даже сжигает полицейский участок. Действие второй части происходит после революции, когда город находится во власти красноармейцев и чекистов, без церемоний, железной рукой наводящих свой порядок и безжалостно избавляющих город от "контры". Олицетворением новых сил становится "демон революции" Владислав Симен. Банда Крика разбита, сам Беня на утлом суденышке бежит в эмиграцию (в произведении Бабеля он гибнет). Получается эдакая история про одесского Аль-Капоне.
Когда был написан сценарий, приступили к подбору актеров. Главная роль досталась актёру Сергею Колтакову, который к тому времени успел сняться в таких фильмах, как "В стреляющей глуши" (1985), "Зеркало для героя" (1987) и других. Его Крик не был похож на еврейского юношу, но в созданном актёром образе было много харизмы, присущей лидеру ОПГ того времени.
- РИА Новости, 1920, 12.07.2019
12 июля 2019, 22:09
Исаак Бабель и Украина125-ю годовщину со дня рождения выдающегося писателя встретили в Украине молчанием
Роль ещё одного криминального лидера, Фроима Грача, сыграл Алексей Петренко, за спиной которого к тому времени имелся громадный актёрский опыт и более 30 ролей, самые яркие из которых Распутин в "Агонии" (1971), Конуров в "Жестоком романсе" (1984), Пол Дик в "ТАСС уполномоченный заявить" (1984). Юнгвальд-Хилькевич за год до съемок "Искусства…" снял актера его в ещё одной знаковой роли – аббата Фариа в "Узнике замка Иф" (1988), и был так поражён его игрой, что решил продолжить сотрудничество.
Кроме Петренко из предыдущей киноленты режиссер пригласил в свой следующий фильм Виктора Авилова. Вместо главной роли графа Монте-Кристо он теперь сыграл фигуру второго плана Владислава Симена – на роль "демона революции" он, со своей харизмой, подходил более чем гармонично. Также из "Узника замка Иф" "перекочевали" Михаил Боярский (сыграл гипнотизера) и Арнис Лицитис (Колю Штифта).
Роль Саши Борового досталась восходящей звезде советского/российского кино, секс-символу 80-х Андрею Соколову, который приобрёл в стране бешеную популярность после выхода на экраны эротической драмы "Маленькая Вера" (1988).
Интересен и тот факт, что в фильме, например, сыграл Вячеслав Цой – звезда восточных единоборств (4-й дан по каратэ, 5-й дан по тхэквондо и 6-й по хапкидо, один из родоначальников корейских единоборств в Союзе и позже России). Цою досталась второстепенная роль китайца Ли. Мастер единоборств трагически погиб в 1995 году – его убили семью выстрелами в упор, что было обычным явлением для "лихих девяностых".
Юнгвальд-Хилькевичу удалось собрать целый букет звезд советского кино – кроме уже перечисленных в фильме также сыграли Зиновий Гердт (исполнил роль Арье Лейба), Светлана Крючкова (Хава Цудечкис), Олег Табаков (Цудечкис), Александр Ширвиндт, Бронислав Брондуков. Кстати, в том же 1989 году, когда шли съемки, роль Арье Лейба Зиновий Гердт исполнил ещё в одной экранизации Исаака Бабеля – "Биндюжник и король".
Дежа вю (кадр из фильма)
18 апреля, 16:00История
"Дежа вю" – как недовольное лицо главного героя сделало половину фильма18 апреля 1990 года на киноэкраны Польши вышел, снятый в Одессе, фильм польского режиссёра Юлиуша Махульского "Виза на 48 часов". В Польше лента не получила широкой популярности, её посмотрели всего порядка 400 тыс. человек. Однако в том же году 1 июля этот фильм, но уже под названием "Дежа вю" вышел в СССР и обрёл просто баснословную популярность
По сюжету о событиях рассказывается от лица Саши Борового, под которым выведен сам Бабель. Боровой влюбляется в подругу Крика – красавицу Катю, роль которой исполнила болгарская актриса Софья Кузева. В фильме, следуя перестроечным "трендам", Юнгвальд-Хилькевич раздел актрису полностью догола.
Вот как вспоминал съемки Андрей Соколов:
"Хилькевичу каким-то невероятным образом удалось собрать потрясающее созвездие актёров и превратить их в жителей Одессы… Таких артистов собрать вместе практически невозможно! А Юре удалось собрать всех вместе и заставить работать на свою идею. Моей партнёршей по фильму была болгарская актриса София Кузева, неземная совершенно! Ей и играть-то ничего не надо было, она была из другого мира просто-напросто. Хилькевич умел удивительным образом выбирать актеров на роли. А Саша Градский для этого фильма написал просто какую-то космическую музыку".
Александр Градский, известный в СССР композитор и исполнитель (чего стоит только его исполнение песни "Как молоды мы были"), тоже был приглашен Юнгвальд-Хилькевичем после "Узника замка Иф". Для новой картины режиссёра он написал музыку с еврейским уклоном и песни, такие как: "Он так любил", "Молитва". В этой своей работе композитор постарался создать не просто музыкальные наброски, а музыку, которую могли бы исполнять только в Одессе. Кроме того, в фильме можно услышать блатную музыку в исполнении одного из самых близких друзей Владимира ВысоцкогоВладимира Мальцева. Вообще картина полностью пропитана старинным городом – видом одесских улочек, дворов, специфическим говором.
Поскольку часть старых зданий в Одессе были разрушены в ходе Великой Отечественной войны, а также просто снесены в результате естественных причин, часть сцен сняли в Ленинграде, где нашли более-менее похожую архитектуру (например дом тёти Песи). В некоторых случаях съёмочная группа прибегала к оригинальным приёмам. Например, Книжный переулок, в котором снимали одну из сцен, не был замощён булыжником. Чтобы исправить этот его "дефект", переулок "замостили" отлитыми из резины листами-пазлами с фрагментами булыжника.
Долгие проводы. Кадр из фильма
31 января, 16:00История
Фильм "Долгие проводы": мнимое диссидентство, как промоушенФильм режиссёра Одесской киностудии Киры Муратовой "Долгие проводы" вышел на экраны Советского Союза 1 января 1971 года. После проката он надолго лёг на полку, что послужило в перестроечные времена поводом объявить его незаслуженно гонимым властями шедевром, а его режиссёра – настоящим диссидентом. Но так ли это было на самом деле?
Советский кинематограф был небогат на различный съемочный реквизит, технику – возможности в то время были намного хуже, чем у современных киноделов, а потому директор картины, которому предстояло воссоздать предреволюционную Одессу и Одессу времен Гражданской войны, выкручивался как мог. Чтобы смастерить пожарную машину, бутафоры умудрились к старому ГАЗ-51 "пристроить"… старый кондиционер. В картине можно увидеть автомобили 1920-х годов, которых быть в Одессе 1910-17 годов попросту не могло, но тут уж, как говорится, не "до жиру". Под ручной пулемёт Льюиса бутафоры "замаскировали" пулемёт Дегтягёва.
Премьера состоялась 2 июля 1990 года. Зрители валом валили в кинотеатры, а критики бранили фильм, и довольно справедливо, за искусственность атмосферы, за "обнажёнку", за то, что центральным персонажем выбран простой (на самом деле очень непростой) бандит. Но советские киноделы, в то время в погоне за кассой, как говорится в наше время, старались "ловить хайп", и критики им уже были не указ. Опять же, то, что Одесса, как и Ростов, были одними из самых криминальных городов царской России и Советского Союза, все знали (не зря же ходила поговорка "Одеса мама, Ростов – папа") – этого не утаишь и историю не перепишишь.
Одним словом, так или иначе, фильм имел успех, его посмотрели десятки миллионов зрителей. Он стал популяризатором Одессы… и предвестником криминальной революции "святых 90-х", которые уже неумолимо накатывались на Советский Союз, чтобы его развалить.
 
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