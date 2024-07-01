https://ukraina.ru/20240701/1055965506.html

Украина за неделю. Границы 1991 года перестали быть предметом для обсуждения

Украина за неделю. Границы 1991 года перестали быть предметом для обсуждения - 01.07.2024 Украина.ру

Украина за неделю. Границы 1991 года перестали быть предметом для обсуждения

Украинские власти объяснили, каким образом они могут мобилизовать граждан возрастом до 25 лет в обход закона о мобилизации, в зону боевых действий возвращаются беженцы, поскольку на Западной Украине им негде и не на что жить, Киев обещал дать права венграм ради вступления в ЕС, а обсуждение китайского мирного плана становится все более реальным

2024-07-01T04:42

2024-07-01T04:42

2024-07-01T07:25

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кабмин

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Новый опрос Центра Разумкова показывает, что 47% граждан считает направление развития Украины неправильным и с прошлого года негатив только растет. 78,5% населения не доверяет всему госаппарату, 73% — правительству, 76% — Верховной раде, 77,5% — политическим партиям, 73% — судебной системе, 64% — прокуратуре. Интересно, что западным, т. н. антикоррупционным, органам вроде САП, НАБУ и НАПК, доверия тоже нет — 62–63% не доверяют. Примерно те же цифры у главы ОП Ермака. Поддержка же Зеленского все еще высока (54%), но с января снизилась на 15 процентных пунктов.На фоне такого падения доверия к властям у Зеленского делают заявление, которое дискредитирует весь военный пафос "спасения украинцев от ужасов оккупации". После удара ракетой ATACMS по пляжу в Севастополе, советник Ермака Михаил Подоляк назвал жителей Крыма гражданскими оккупантами, которые являются законной военной целью.Мобилизация до 25 летНаконец-то украинские власти публично объяснили, на каком основании происходит мобилизация людей возрастом до 25 лет, что законом о мобилизации как бы не предусмотрено.Молодых людей от 18 до 25 лет могут мобилизовать, если у них есть статус военнообязанного, т. е если они прошли военную кафедру, если отслужили срочную службу и если были признаны ограниченно годными на ВКК.Студенты, которые отказываются проходить в учебном заведении т. н. общевойсковую подготовку (после которой студенты примут присягу и могут быть мобилизованы), будут отчислены согласно постановлению Кабмина от 21 июня. Списки отчисленных передадут в ТЦК. Такое решение уже приняли в Волынской и Львовской областях. На очереди и другие регионы.ЦИК, миграционная и налоговая службы будут передавать данные о молодых людях в ТЦК с исполнения им 17 лет.По данным Минобразования, 67% поступивших в аспирантуру в 2022–2023 гг. — мужчины старше 30 лет. Чтобы отправить хотя бы часть этих людей на войну, Минобразования приказом лишил права на отсрочку аспирантов контрактной формы обучения. Также отсрочки лишены: студенты и аспиранты заочной и вечерней форм обучения, которые получают второе или третье высшее образование; работники предприятий, учреждений и организаций Минобороны; лица со статусом "ограниченно пригодный"; мужчины, которых во время повторной ВВК признали здоровыми, неполнородные братья погибших на фронте военнослужащих; ухаживающие за женой или мужем с инвалидностью III группы; некоторые мужчины, ухаживающие за инвалидом II группы; многодетные отцы с задолженностью по алиментам.Также согласно новому постановлению Кабмина, повестка, отправленная военнообязанному на любой его адрес, известный ТЦК, будет считаться автоматически врученной, не зависимо от того, получена она по факту или нет. За неявку в ТЦК — штраф, блокировка счета и лишение водительских прав.Являться же в ТЦК мало кто хочет, особенно после видео из киевского ТЦК, которое смог опубликовать журналист Валентин Банных, задержанный на улицах Киева во время опроса горожан. На нем видно, что мужчин держат в подвале.Военнообязанных лишают права управлять автомобилем, а военнообязанные лишают военкомов их авто. На прошлой неделе за одни только сутки зафиксировали три поджога, принадлежащих тэцэкашникам машин: в Каменском, Одессе и Николаеве.Военкомы в ответ усиливают зверства. Во дворах харьковской Салтовки на глазах полицейского мужчину затащили в микроавтобус и увезли. На обращение местных жителей полицейский ответил, что у мужчины не было удостоверения, однако у похитивших его удостоверений тоже не было, а протокол задержания никто не оформил. Поэтому произошло именно похищение средь бела дня.А народ сопротивляется как может. Мужчина, которого схватили во время пересечения границы в Черновицкой области, пытался задушить военкома ремнем безопасности. Пограничники грозят появлением в области новых блокпостов из-за того, что уклонисты выдают себя за туристов и пытаются добраться до границы. Таким образом, въезд в Черновицкую область будет ограничен, а значит, граждане Украины потеряют право свободно перемещаться даже в рамках своей страны.В поселке Шацк Волынской области военнообязанный во время попытки "бусификации" напал на офицера ТЦК. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. На границе с Венгрией задержали женщину, которая везла к границе пятерых мужчин. Ей грозит до 7 лет тюрьмы. А в Одесской области схватили сразу 100 мужчин, которые пытались подъехать к границе на автобусах, а затем перейти ее пешком.Дом, в который нельзя вернутьсяСовет ЕС утвердил продление программы защиты украинских беженцев до 4 марта 2026 года. Это проживание, доступ к рынку труда и жилья, медицинская и социальная помощь, доступ к образованию для детей. На данный момент сообщается, что таковых порядка 4 млн человек.При этом приток беженцев значительно уменьшился, что объясняется как относительно стабилизацией линии фронта в сравнении с 2022 годом, так и запретом покидать Украину для многих категорий граждан. Например, в Германию приток беженцев сократился аж на 75%. За прошлый год в ФРГ прибыло только 276 тысяч граждан Украины, тогда как в 2022 году таковых было почти 1,1 млн человек.Однако канцлер ФРГ Шольц требует от ЕС выделить Германии больше средств на содержание беженцев. Вместе с руководителями Польши и Чехии Дональдом Туском и Петром Фиалой (странами, где наряду с Германией больше всего беженцев из Украины) он потребовал от Еврокомиссии выделять средства на размещение и интеграцию украинских беженцев пропорционально их числу, принятому той или иной страной ЕС."Наши страны перегружены. Бремя приема беженцев распределяется несправедливо", — с такими словами обратились они к главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.Уменьшается не только поток беженцев в Европу, но и количество внутренне перемещенных лиц внутри Украины. Нардеп Максим Ткаченко сообщил, что с начала 2024 года около 100–130 тысяч граждан вернулись к себе домой на занятые Россией территории или в зону боевых действий, чтобы не платить за аренду жилья, которую они просто не тянут. В основном это женщины и пенсионеры, но бывают и целые семьи. "Главной причиной является отсутствие бесплатного жилья от государства, приемлемого для нормальных условий проживания", — заявил Ткаченко. Дело в том, что многие жители Западной Украины уехали в Европу и получают там пособия, а свои квартиры, которые, естественно, от военных действий не пострадали, сдают переселенцам с востока Украины за 10–15 тысяч гривен. Это гигантские деньги, таких зарплат нет не только у внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), но и у большинства людей на Украине.ВПЛ получают выплаты в размере 2 тысяч гривен, чего вряд ли хватит на полноценное питание, не говоря уже об аренде жилья. Но даже этих крошечных выплат их лишили с марта этого года. На прошлой неделе ПАСЕ проголосовала за резолюцию, призывающую правительство Украины вернуть выплаты всем внутренним переселенцам. Кроме того, в Европе потребовали от Украины предоставлять помощь для доступа к социальному жилью и кредиты на восстановление частного жилья, помощь в создании бизнеса и рабочих мест для ВПЛ, защиту детей и т. д. Но о какой помощи может идти речь, если Верховная рада, наоборот, снова собирается усилить тарифное бремя, подняв этой осенью цены на газ и отопление. Об этом говорит председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Также он утверждает, что обсуждается и очередное повышение тарифов на электричество. С 1 июня их итак повысили на 64% — до 4,32 грн/кВт, а теперь электроэнергия может выйти в 7 грн.Верхом цинизма на этом фоне выглядит законопроект главы комитета по вопросам соцполитики Галины Третьяковой об увеличении месячного фонда для оплаты труда помощников-консультантов нардепов с 88,4 до 132,6 тысяч гривен. Кстати, за 4 месяца 2024 года средняя зарплата украинских чиновников выросла на 32% и составляет больше 50 тысяч грн.Одиннадцать положений о нацменьшинствах, при наличии которых не было бы войныНа прошлой неделе начались подвижки с западной помощью Украине.Совет исполнительных директоров МВФ утвердил транш Украине в размере 2,2 млрд долларов, но реструктуризации долга не будет. Впрочем, до дефолта Украину никто доводить не станет и каким-то образом вопрос наверняка решат.Чехия наконец-то передала первые 50 тысяч снарядов из профинансированных Германией 180 тысяч. Всего же, как сообщают в Чехии, финансово обеспечены 500 тысяч снарядов, которые поступят на Украину до конца года по несколько тысяч в месяц.Первые 50 специалистов по обслуживанию самолетов F-16 уже прошли обучение в Дании и вернулись на Украину для подготовки условий к приему первых истребителей. Осенью начнется подготовка следующих 50 специалистов. По словам командующего ВВС Дании Яна Дама, до конца года закончат обучение и 20 пилотов, но "могут пройти месяцы и годы", прежде чем F-16 "дадут решающий оперативный эффект". Тем не менее первые 19 самолетов должны попасть на Украине уже летом. Правда в следующем году Дания подготовку украинских пилотов прекратит, поскольку, как говорит министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, ВВС Дании от устаревших F-16 переходят к использованию истребителей F-35.После долгих переговоров принято решение об использовании доходов от замороженных российских активов. Главы МИД стран ЕС договорились передать Украине на военные нужды 1,4 млрд евро. Деньги пойдут на боеприпасы, ПВО и поддержку производства оружия.Несмотря на недовольство Германии, принят и 14-й пакет антироссийских санкций, ограничивающий транзит российского СПГ через европейские порты, запрещающий СМИ, партиям и аналитическим центрам получать финансирование из РФ, а также блокирующий сотрудничество с компаниями из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за обход санкций. Правда, вступят в силу указанные ограничения через 9 месяцев, а за это время можно попробовать найти обходные пути.На первой межправительственной конференции "Украина-ЕС" на уровне министров в Люксембурге начались официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Пока что были определены содержание переговоров и их процедура. Предметный разговор начнется, вероятно, со следующего года, когда председательство в ЕС от Венгрии перейдет к Польше. Хотя, загадывать невозможно, поскольку венгерское руководство в отношении Украины ведет себя крайне гибко и, несмотря на жесткую риторику, часто идет на серьезные уступки, если ЕС дает за это Венгрии деньги. Так ЕС выделил 1,9 млрд евро на реформирование сектора правосудия и антикоррупционную реформу на Украине, что Венгрия блокировала зимой. Теперь не блокирует. Кроме того, министр иностранных дел Сийярто пригрозил заблокировать передачу Украине 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира, пока Киев не прекратит дискриминацию венгров. И тут украинский вице-премьер Стефанишина сообщает, что все требования Венгрии по принятию Украины в ЕС будут выполнены. Всего их 11:Нельзя не заметить, что достаточно было Киеву принять все то же самое касательно русского языка и русского нацменьшинства, и войны могло бы не быть.Переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС в любом случае займет годы.Что пока однозначно идет Украине в минус, так это возвращение европейских пошлин на импорт сахара. Ну и подписанное соглашение о безопасности с Евросоюзом выглядит совершенно бесполезным, поскольку предполагает в случае какой-либо будущей агрессии против Украины, начинать консультации в течение суток. Обязательств воевать на стороне Украины в договоре нет, как нет и ни слова о поддержке вступления Украины в НАТО.Нет смысла оглядываться назадПозиция, не приемлющая перерастания вооруженного конфликта на Украине в мировую войну, все больше становится консенсусной. Ранее безоговорочно выступавшая за необходимость полной победы Украины и передачу ей всех возможных вооружений крупнейшая германская партия ХДС меняет свою позицию. Лидер ХДС Фридрих Мерц считает, что пришло время подписывать мирный договор. "Я считаю, что мы сделали слишком мало и слишком поздно. Я всегда говорил, что в самом начале нужно было сделать больше. Но сейчас уже 23 июня 2024 года. Нет смысла оглядываться на два с половиной года назад. Мы должны смотреть вперед", — сказал он."На повестку дня может встать вопрос о возможности применения ядерного оружия", — считает министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он боится, что война может перекинутся на другие страны и призывает к началу мирных переговоров.Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что сейчас необходимо приложить усилия по предотвращению расширения и усиления конфликта, уменьшить напряженность и создать условия для мирных переговоров. Правда Китай будет добиваться реализации своего плана, который заключается в остановке военных действий по текущей линии фронта с отложенным на будущее решением о международном статусе новых регионов РФ.Из европейских стран этот план поддерживает Венгрия. "Консенсус из шести пунктов, предложенный совместно Китаем и Бразилией, заложил хорошую основу для будущих мирных переговоров. Венгрия полностью соглашается с этой важной мирной инициативой", — сказал министр Сийярто. "Китай готов продолжать работать со всеми странами-единомышленниками, формировать условия для мира и прилагать усилия для окончательной реализации мирных переговоров", — ответил на это китайский министр Ван И.Интересно, что заявление о необходимости выходить на финальные переговоры, сделал и Зеленский. "Украина не хочет затягивать войну, мы не хотим, чтобы она продолжалась годами. Мы должны положить план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев", — сказал он, анонсировав организацию второго саммита мира. Важным моментом является то, что приоритетными направлениями для саммита Зеленский назвал энергетику, продовольственную безопасность и обмен военнопленными, что может вызвать разногласия в деталях, но не по сути. Вопрос же об отходе армии РФ на границы 1991 года он не поднял. Ничего о границах не прозвучало от Зеленского и в интервью The Philadelphia Inquirer — только "не допустить разрушения Украины", обеспечить невозможность повторной агрессии и получить некую "сатисфакцию".Обмены военнопленными, кстати, продолжились. Мало того, впервые во время обмена встретились представители российского и украинского омбудсменов, обсудили условия содержания гражданских и военных и продолжение обмена письмами. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила об обмене информацией о возможных вариантах взаимного возвращения гражданских лиц, находящихся в плену, чего ранее не было. После этого Украина объявила о возвращении 10 ее граждан, которые в разные годы (с 2018 по 2023) были задержаны в ЛДНР и Белоруссии за шпионаж и диверсии в пользу Украины. В Россию же прибыл осужденный на Украине на 5 лет лишения свободы митрополит УПЦ Ионафан, а также священники УПЦ Александр Лунегов и Николай Закроец. О других прибывших в Россию гражданских пока не сообщали, нужно ждать официальных заявлений.Темной лошадкой в отношении мирных переговоров сегодня остаются только Соединенные Штаты. Нынешний помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Украине нужно выделить столько вооружений, чтобы она смогла остановить продвижение РФ на востоке и лишит Россию возможности мешать Украине восстанавливать экономику."Тогда возникает момент, когда Россия должна задуматься, может ли она продвигаться дальше", – сказал О'Брайен, как бы намекая на то, что ближайшей целью перед переговорами является сохранение как можно большей территории под контролем Киева.Показательно, что ближайшие советники Трампа предложили ему в случае избрания сделать нечто очень похожее — заморозить линию фронта и склонить стороны к переговорам, обещая Украине больше оружия, если она пойдет на переговоры, и угрожая России увеличением поставок вооружений на Украину, если Россия откажется от переговоров. "Вы должны сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас в поле", — заявили советники Трампа.Как бы там ни было, но журналист-расследователь Сеймур Херш снова оказался прав, когда объявил о тайных переговорах между США и Россией. На прошедшей неделе наличие таких переговоров публично подтвердил пресс-секретарь Пентагона. По его словам, переговоры между министром обороны США Остином и его российским коллегой Белоусовым состоялись по инициативе американской стороны.Реальное положение вещей говорит о том, что кроме китайско-бразильского плана нет ничего, что могло бы, пускай с оговорками, но принято сторонами. В Вашингтоне наверняка это понимают, но опасаются усиления Китая как главного миротворца. Все ждут какого-то внятного предложения от США, но пока там идет предвыборная гонка, причем с ненулевым вариантом смены Байдена в качестве кандидата на кого-то еще, предложения, скорее всего, пока не будет.О том, что грозит Украине в случае затягивания мирных переговоров — в материале "Продолжение войны - это конец Украины. Украинские эксперты о взрывоопасной ситуации в стране"

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эксклюзив, украина, россия, венгрия, владимир зеленский, андрей ермак, ес, верховная рада, кабмин, нато, мобилизация, переговоры, обмен пленными, александр ткаченко