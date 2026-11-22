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В ДНР бьют тревогу: Украина применила новые ловушки для мирных жителей

В ДНР бьют тревогу: Украина применила новые ловушки для мирных жителей - 22.11.2026 Украина.ру

В ДНР бьют тревогу: Украина применила новые ловушки для мирных жителей

Минздрав ДНР предупредил о новой тактике украинских военных, направленной против мирных жителей

2026-11-22T13:57

2026-11-22T13:57

2026-11-22T13:57

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Мирный житель был отравлен после контакта с пятитысячными купюрами, найденными в Макеевке в ДНР, сообщили в министерстве здравоохранения республики. Как рассказали в ведомстве, в Макеевке обнаружили рублёвые пятитысячные купюры, разбросанные возле остановки общественного транспорта."Был зафиксирован случай госпитализации человека, контактировавшего с данными купюрами с диагнозом: отравление неустановленным веществом", - отметили в минздраве ДНР.Там же сообщили, что пациенту оказали необходимую квалифицированную медпомощь, его состояние стабилизировали."Будьте бдительны! Не поднимайте посторонние предметы, в частности, купюры, лежащие на земле! При проявлении первых признаков отравления (слабость, тошнота, рвота, головная боль, потеря сознания и так далее) незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью", – призвали жителей региона в минздраве ДНР.Ранее в приграничных с Украиной регионах России находили бутылки с водой и детский сок со взрывчаткой внутри. Кроме того, в начале сентября в Ставрополье нашли пачку банкнот, которая оказалась скрытой миной."Вот с такой "находкой" сейчас работают саперы на Кавминводах. Замечена лежащая на улице "пачка банкнот", которая, возможно, является замаскированным взрывным устройством. Сейчас его обезвреживают. Спецслужбы и правоохранители проводят необходимую работу", – написал тогда в соцсетях губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в "Максе".Кроме того, российские военные не раз сообщали о том, что в зоне боевых действий военнослужащие ВСУ минируют детские мягкие игрушки. В октябре в комментарии РИА Новости российский военнослужащий с позывным "Аластар" рассказал, что украинские военные закладывают в игрушки детонаторы, батарейки и другие самодельные взрывные устройства. Взрывчатку ВСУ могут оставлять и под брошенными купюрами. При механическом воздействии на такой предмет замыкается цепь и происходит подрыв.За год с лишним до этого – в июле 2025 года – МЧС России сообщило о разминировании освобождённой от ВСУ территории Курской области."Часто встречаются предметы кустарного производства: мины, напечатанные на 3D-принтере, пиротехники между собой называют "эклерами". Противник маскирует взрывоопасные предметы в книги, мягкие игрушки, хозинвентарь, сладости и закладывает взрывчатку в денежные купюры", – отметили в МЧС РФ.При этом подобная тактика запрещена международным гуманитарным правом. Запрет на мины-ловушки и замаскированные опасные предметы содержится в Протоколе II с поправками к Конвенции о конкретных видах обычного оружия и Норме 80 обычного международного гуманитарного права (МГП) запрещают использовать ловушки, ассоциируемые с предметами, которые могут привлечь гражданских лиц, а также специально изготовленные "внешне безвредные переносные предметы". Под эту категорию подпадают и денежные купюры, т.к. их поднимет прохожий или ребёнок.Что же до ядов и отравляющего оружия, то они запрещены статьёй 23(а) Гаагского положения 1907 года, Женевским протоколом 1925 года, Конвенцией о запрещении химического оружия 1993 года и Нормой 72 обычного МГП. Согласно им, применение ядов или отравленного оружия абсолютно запрещено в любых обстоятельствах — как против комбатантов, так и против гражданских лиц.

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новости, донецкая народная республика, россия, украина, минздрав, вооруженные силы украины, мчс