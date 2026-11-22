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Удары ВС РФ по энергетике и портам: поражены объекты в Запорожье и Одесской области
Удары ВС РФ по энергетике и портам: поражены объекты в Запорожье и Одесской области - 22.11.2026 Украина.ру
Удары ВС РФ по энергетике и портам: поражены объекты в Запорожье и Одесской области
Российские военные нанесли серию ударов беспилотниками по энергетическим и портовым объектам Украины, а также по морскому судну, перевозившему грузы для ВСУ. Одновременно украинские региональные власти сообщили о попаданиях дронов по предприятиям и другим объектам в нескольких областях страны
2026-11-22T11:23
2026-11-22T11:23
2026-11-22T11:23
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По информации Министерства обороны России, одной из целей стала электростанция "Правобережная" напряжением 330 кВ в оккупированном ВСУ Запорожье. В ведомстве сообщили, что она обеспечивает электричеством предприятия украинской военной промышленности.Также удары пришлись на портовую инфраструктуру города Килия в Одесской области. По данным российского военного ведомства, через эти объекты осуществлялась доставка военных грузов и имущества для украинской армии. Кроме того, российские военные заявили о поражении сухогруза, который находился в море северо-восточнее Одессы и перевозил грузы двойного назначения.О попадании беспилотника по территории предприятия в Кременчугском районе Полтавской области проинформировал глава местной областной администрации Виталий Дякивнич.По сообщению региональных властей, в Киевском районе Харькова после попадания беспилотника начался пожар. В Житомирской области удар пришёлся по железнодорожному вокзалу в Овручской громаде. Также сообщалось об ударах по Николаевской, Днепропетровской и по оккупированной ВСУ территории Херсонской областей. По данным украинских источников в результате беспилотной атаки движение транспорта по мостам и плотине ДнепроГЭС полностью парализовано.После атак на Крымский мост в России снова заговорили об ответе, который был бы сопоставим с ударом по одному из самых узнаваемых инфраструктурных объектов страны. Отсюда и призывы "ударить по Банковой" — правительственным зданиям в центре Киева. В чём слабость идеи симметричного ответа – в статье автора издания "Украина.ру" Рамиля Замдыханова "Почему не бьём?!": удары по правительственным зданиям в Киеве могут навредить России.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запорожье, одесская область, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Запорожье, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Удары ВС РФ по энергетике и портам: поражены объекты в Запорожье и Одесской области
Российские военные нанесли серию ударов беспилотниками по энергетическим и портовым объектам Украины, а также по морскому судну, перевозившему грузы для ВСУ. Одновременно украинские региональные власти сообщили о попаданиях дронов по предприятиям и другим объектам в нескольких областях страны
По информации Министерства обороны России, одной из целей стала электростанция "Правобережная" напряжением 330 кВ в оккупированном ВСУ Запорожье. В ведомстве сообщили, что она обеспечивает электричеством предприятия украинской военной промышленности.
Также удары пришлись на портовую инфраструктуру города Килия в Одесской области. По данным российского военного ведомства, через эти объекты осуществлялась доставка военных грузов и имущества для украинской армии. Кроме того, российские военные заявили о поражении сухогруза, который находился в море северо-восточнее Одессы и перевозил грузы двойного назначения.
О попадании беспилотника по территории предприятия в Кременчугском районе Полтавской области проинформировал глава местной областной администрации Виталий Дякивнич.
По сообщению региональных властей, в Киевском районе Харькова после попадания беспилотника начался пожар. В Житомирской области удар пришёлся по железнодорожному вокзалу в Овручской громаде. Также сообщалось об ударах по Николаевской, Днепропетровской и по оккупированной ВСУ территории Херсонской областей. По данным украинских источников в результате беспилотной атаки движение транспорта по мостам и плотине ДнепроГЭС полностью парализовано.
После атак на Крымский мост в России снова заговорили об ответе, который был бы сопоставим с ударом по одному из самых узнаваемых инфраструктурных объектов страны. Отсюда и призывы "ударить по Банковой" — правительственным зданиям в центре Киева. В чём слабость идеи симметричного ответа – в статье автора издания "Украина.ру" Рамиля Замдыханова "Почему не бьём?!": удары по правительственным зданиям в Киеве могут навредить России.