https://ukraina.ru/20261122/borsch-dlya-dzholi-muzey-dlya-kuchmy-novye-vekhi-ukrainskoy-kultury-1084661673.html

Борщ для Джоли, музей для Кучмы: новые вехи украинской культуры

Борщ для Джоли, музей для Кучмы: новые вехи украинской культуры - 22.11.2026 Украина.ру

Борщ для Джоли, музей для Кучмы: новые вехи украинской культуры

Личный повар Елены Зеленской изменил ей с Анджелиной Джоли. Общественный активист и ресторатор Евгений Клопотенко теперь славит украинскую кухню в арт-пространстве голливудской звезды

2026-11-22T14:00

2026-11-22T14:00

2026-11-22T14:00

эксклюзив

украина

киев

клопотенко

леонид кучма

святой николай

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Сама Джоли несколько раз посещала Украину с мутными гуманитарными миссиями, которые, по слухам, обходились спонсорам проекта "весь мир поддерживает Украину" от 15 до 20 млн долларов. Но выхлоп от посещений американской актрисой Херсона, Львова и Харькова оказался настолько незначительным, что доноры решили - дешевле будет купить повара Клопотенко и притащить его в Нью-Йорк вместе с его борщом и пирожными из кровяной колбасы. В итоге, Клопотенко получил возможность организовать гастровечер в кафе Atelier Jolie - арт-пространстве, организованном в 2023 году обладательницей "Оскара".Чем Украина накормит Америку?Инициатива проведения этого проекта исходила от Украинского музея в Нью-Йорке. В рамках программы, приуроченной к 50-летию этого учреждения, музейщики предложили Клопотенко поизощряться в приготовлении верещаки и супа из кабаньей крови. Для гостей мероприятия он приготовил свой коронный борщ, а также катанку, пастернак и другие малосъедобные загогулины из украинского меню. При этом он призвал украинцев наследовать его коммерческую жилку и становиться конкурентоспособными в любых уголках мира. Явно борщевой активист уже не верит в то, что украинцы когда-либо смогут "панувать в родной сторонке" и предлагает им адаптироваться в США, Европе и других странах мира. "Нас должны выбирать не из-за жалости, а потому, что мы крутые и у нас есть, что предложить миру. И я считаю, что это одно из самых важных заданий для украинской культуры на будущее. А чтобы этого достичь, мы должны быть представлены на наивысшем уровне в лучших местах мира", - льет патоку в уши кулинарный союзник Елены Зеленской. К слову, сам он неплохо заработал на шпундрах и свекольных трюфелях: на ужин Клопотенко можно было купить билет. Правда, сама Анджелина Джоли на этом пире украинского духа не присутствовала, хотя Клопотенко рвался научить актрису секретам борща. Однако он не теряет надежды "окучить" звезду Голливуда и организовать с ней совместный проект. Украинский кулинар явно уже посматривает в сторону США и подыскивает себе запасной гастрономический аэродром: с Украиной уже каши не сваришь. Правда, у Клопотенко в Америке уже нарисовали конкуренты. Например, в филадельфийском ресторане А.kitchen тоже начали экспериментировать с украинской кухней. Там подают жареную колбасу со свекольным соусом и тоже называют это борщом. Об этом рассказал Александр Мацюка, почетный глава нью-йоркской управы Объединения Украинцев в Америке "Самопомощь". По словам Мацюки, отведать блюдо Borshch kielbasa ему предложил официант заведения, назвав его блюдом дня. В итоге, любопытному исследователю подали кольцо жареной колбасы, похожей на португальскую лингвису. Колбасу положили в свекольный соус, а сверху щедро смазали сметаной с чесноком и укропом. "Когда я увидел этот "фьюжин", мне послышалось, как где-то заплакал от зависти Клопотенко", – иронично прокомментировал очередной изыск псевдоукраинской кухни диаспорянин. Он же отметил, что в американских кафе и ресторанах появляется мода на украинскую еду - вместе с числом украинцев, которые предпочитают любить Неньку на расстоянии. Правда, спичи о любви американцев к украинским блюдам слегка померкли после того, как пользователи соцсетей указали на то, что колбаса в свекольном соусе больше напоминает интерпретацию традиционной польской, а не украинской кухни.В общем, cамое время Евгению Клопотенко вмешаться и устроить в Америке скандал из-за принадлежности борща, как это он часто делал на Украине. Повар и его команда добились того, что 1 июля 2022 года культура приготовления украинского борща была внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране.Святой Николай на новогодний корпоративПока изобретатель нового школьного меню варит суп для голливудских принцесс, его коллеги по борьбе со всем русским добивают сказочных новогодних персонажей. В этом году встречать Новый год украинцы будут в компании святого Николая и его помощницы- ангелицы. Борьба с Дедом Морозом и Снегурочкой ведется еще со времен Майдана - с 2016 года украинские власти приравняли волшебного деда и его спутницу к Ленину, заявив, что они подпадают под закон о декоммунизации. Лично мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на новогодних праздниках от советского дедушки Мороза не останется и следа - даже в элементах городского украшения. Новым покровителем праздника назначен Святой Николай и ему даже резиденцию построили в центре украинской столицы. А теперь еще и какую-то ангелицу определили во внучки. Но и тут ревнителям аутентичных традиций не угодили! "Казалось бы, украинцы отказались от советского новогоднего празднования. Но теперь им подсовывают низкопробный апокрифический сценарий, который кардинально рушит историю о епископе Мирликийском, святом Николае", - возмущаются в комментариях прихожане государственной церкви. И подчеркивают, что в духовных книгах ни разу не упоминаются ангелицы, и вообще, не было у святого Николая никаких дамочек с крыльями. Хотя подобные костюмы уже вовсю предлагаются прокатными агентствами: наряд украинского "Санты" обойдется от 1400 до 1600 гривен (от 2546 до 2910 рублей) в час, а белое одеяние с золотыми крыльями у его внучки - от 1000 до 1300 гривен (от 1819 до 2364 рублей). Прокатчики уверяют, что эти образы идеально подходят и для детских утренников, и для корпоративных вечеринок. А также для выступлений в ресторанах и кафе. Ничего святого, короче."Я памятник себе воздвиг нерукотворный…"Двадцатого ноября российский дрон залетел в дом-музей Леонида Кучмы в селе Чайкино Новгород-Северской общины Черниговской области. По предварительным данным местной администрации, использовался FPV-дрон. В здании вспыхнул пожар. Чайкино - родное село второго президента Украины, где на месте родительского дома Леонида Даниловича построили особняк площадью около 600 кв. м. Надо честно сказать, что до инцидента в черниговской глубинке мало кто вообще знал о существовании такого культурного объекта. Никакого сочувствия или сожаления из-за гибели "кучмовского эрмитажа" украинцы не испытывают. Наоборот, язвительно потешаются над случившимся: "Неужели все экземпляры книги Кучмы "Украина- не Россия" сгорели? Вот горе-то"; "Ну вот, а я хотел сходить в музей, поклониться великому украинскому деятелю. Плак-плак"; "Кучма на Сардинии проживает? Или в Монако? Он вообще еще помнит о Чайкино? Или это чтоб нерабы помнили?"; "Сгорел сарай - гори и хата"; "Эти додики уже при жизни себе музеи устраивают. С ума сойти!"; "Спорим, что следующий шаг- мавзолей в Чайкино?"Кстати, ни сам второй президент Украины, ни члены его семьи никак не отреагировали на уничтожение музейных экспонатов и семейного гнезда. Не хотели привлекать внимание к факту возвеличивания Кучмы путем создания личного музея? Или просто забыли о его существовании? Получилась своеобразная ирония: музей, призванный увековечить второго президента Украины, оказался гораздо заметнее в момент своего разрушения, чем за все время существования.Зато в Польше украинцы продолжают заниматься любимым делом - портить памятники, которые не вписываются в бандеровскую версию современной истории. В Познани задержали двух жителей Галичины, которые написали "Слава УПА" на мемориалах Познаньской армии, воинов Второй армии Войска Польского и Героев познанской Цитадели. Выбор объектов трудно назвать случайным. Надписи появились на памятниках, связанных с польской военной историей, а сама аббревиатура УПА* для Польши имеет однозначно болезненное значение. Волынская резня и героизация украинских карателей из УПА остаются одним из главных исторических раздражителей между двумя странами. Поэтому надписи на польских мемориалах выглядят не просто хулиганством, а прямым вызовом общественной памяти страны, которая сегодня оказывает Киеву масштабную поддержку. И как тут быть? По хорошему, надо прекращать финансовую и военную поддержку Киева, а бандеровцев гнать вон из страны. Но сделать этого Варшава по многим причинам не в состоянии, вот и переводит внимание на якобы российский след. Следствие допускает, что за действиями задержанных могла стоять российская разведка, заинтересованная в разжигании конфликта между поляками и украинцами. Хотя зачем разжигать то, что и так полыхает синим пламенем? Почти каждый день в Польше избивают украинцев: за украинский язык, за косой взгляд, за украинский флаг. Тем не менее, польская прокуратура упорно ищет "агентов Москвы". Ведь когда речь заходит не о конфликтах почти вековой давности, а о современных украинских националистах, готовых демонстративно прославлять УПА на польской земле, возникает соблазн объяснить происходящее российской провокацией. Получается удобная конструкция: прошлое осуждать можно, а ответственность нынешних последователей Бандеры и Шухевича - нет.Вот тут и вылазит главное противоречие украинского культурного проекта: он хочет лично определять, что считать национальной культурой и исторической правдой, а что нет. За рубежом Украина требует признания борща, внутри страны отказывается от привычных новогодних традиций, а от соседей ожидает политической лояльности даже тогда, когда её собственная историческая политика оскорбляет польскую память. Ну что ж, какая страна - такая и культура. А безусловным союзникам Киева приходится давиться варениками и делать вид, что вояки УПА забрасывали польские деревни сиренью - только ради политической повесточки, нацеленной на войну с РФ.*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20260304/gotovim-k-boyu-vsu-zhdet-kulinarnaya-reforma-evgeniya-klopotenko-1076344474.html

https://ukraina.ru/20261120/oni-tak-khotyat-otmenit-rusofobiyu-na-ukraine-ne-poluchitsya-1084603458.html

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, киев, клопотенко, леонид кучма, святой николай