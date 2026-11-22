https://ukraina.ru/20261122/ministr-alkogolik-vydvinul-novuyu-versiyu-osnovaniya-moskvy-1084662542.html

Министр "Алкоголик" выдвинул новую версию основания Москвы

Министр "Алкоголик" выдвинул новую версию основания Москвы - 22.11.2026 Украина.ру

Министр "Алкоголик" выдвинул новую версию основания Москвы

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который известен в польских политических элитах под прозвищами "Алкоголик" и "Моджахед" выдвинул новую версию основания Москвы

2026-11-22T12:52

2026-11-22T12:52

2026-11-22T12:52

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Версия Сикорского стала ответом на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который в посвящённом 80-летию патриарха Кирилла фильме озвучил всем известные исторические факты. Лавров напомнил, что при создании Украинской Советской Социалистической Республики в её состав включили русские земли."Решили они (руководство СССР – Ред.) сделать так, чтобы нейтрализовать эту новую приобретённую территорию (речь о Западной Украине – Ред.), включив в состав Украины исторические традиционные русские области, которые никогда не были за пределами Российской империи и Советского Союза после Великой Октябрьской социалистической революции", – отметил Лавров.По его словам, "это большая тема, в том числе относительно единства и неделимого характера российско-украинского народа".Этого Сикорский стерпеть не смог."На самом деле, именно Москва была первоначально построена по хартии из Киева", — отметил он.О какой имени "хартии" идёт речь, Сикорский не пояснил.На Украине любят упоминать о том, что Москву основал киевский князь Юрий Владимирович по прозвищу Долгорукий. Действительно, датой основания Москвы считается упоминание в Ипатьевской летописи о том, что в Москове (отсюда, напр. Moscow в современном английском языке, где сохранили русскую архаичную форму) в 1147 году Юрий Долгорукий встретился с союзниками во главе с новгород-северским князем Святославом Ольговичем. Однако на момент встречи Юрий Владимирович был ростово-суздальским князем. Киевский престол он занял лишь в следующем, 1148 году.Более того, первое летописное упоминание города не тождественно дате его основания. Как свидетельствуют археологические данные, территория современных Москвы и Московской области была населена уже с эпохи верхнего палеолита около 22—23 тысяч лет назад.Дьяково городище, располагавшееся там, где сейчас находится южная часть музея-заповедника Коломенское, возникло в V—IV вв. до н.э. на территории, где ранее существовали неолитические стоянки (IV тыс. до н.э.) и поселение фатьяновской культуры (III тыс. до н.э.). Оно является одним из древнейших стационарных поселений на территории Москвы.Славяне пришли на территорию Москвы не позднее IX века. Это были племена кривичей и вятичей. Как считал советский археолог Андрей Куза, укреплённое древнерусское поселение на территории современной Москвы возникло на рубеже XI—XII веков, а найденный вещевой материал указывает на ещё более раннее заселение.Таким образом, версия о том, что Москву основали по "хартии из Киева" не подтверждена ни археологическими, ни археографическими данными.

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новости, москва, украина, польша, сикорский, сергей лавров, патриарх кирилл