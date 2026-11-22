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Киевляне третьи сутки без воды, школьников в Одессе перевели на удалёнку

Киевляне третьи сутки без воды, школьников в Одессе перевели на удалёнку - 22.11.2026 Украина.ру

Киевляне третьи сутки без воды, школьников в Одессе перевели на удалёнку

В Киеве и Одессе продолжаются перебои в работе коммунальной инфраструктуры. В отдельных районах столицы водоснабжение не удаётся восстановить уже третий день, а в Одессе из-за проблем с электричеством, отоплением и водой школы переходят на дистанционное обучение

2026-11-22T13:23

2026-11-22T13:23

2026-11-22T13:25

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После повреждения магистральных электросетей в Одессе масштабные отключения электричества. Нарушена работа электротранспорта, в некоторых районах возникли перебои с водоснабжением.В компании "Укрэнерго" пояснили, что последствия связаны с повреждением важных элементов энергосистемы."Речь идёт не просто о дефиците электроэнергии, а о повреждении ключевой инфраструктуры, от которой зависит электроснабжение Одессы и прилегающих населённых пунктов", — сообщили в компании.На фоне перебоев с коммунальными услугами власти Одессы приняли решение с 23 по 27 ноября включительно проводить занятия для школьников дистанционно. Для детей, которые не смогут подключиться к онлайн-урокам из-за отсутствия электричества, подготовят видеозаписи занятий.В детских садах оставят только дежурные группы. Ими смогут пользоваться родители, работающие на предприятиях критической инфраструктуры. Сложная ситуация складывается и в столице. На правом берегу Киева подача воды остаётся ограниченной. По информации местного водоканала, один из важных объектов системы водоснабжения получил серьёзные повреждения, поэтому ремонтные работы требуют дополнительного времени.Длительное отсутствие воды вызывает недовольство жителей. Горожане жалуются на то, что коммунальные службы не сообщают точных сроков завершения ремонта. Претензии также связаны с отсутствием организованного подвоза питьевой воды автоцистернами.Тем временем Зеленскому некогда бывать в этом городе, где люди ездят по мостам на самокатах и собираются ходить в туалет в уличных домиках. Как подсчитал бывший депутат Рады Владимир Олейник, глава режима был в Киеве с июля по ноябрь этого года не больше 20 дней. Подробнее — в материале Елены Мурзиной Киеву гаплык. Столица Украины погружается в энергетическое средневековье.

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новости, одесса, киев, украина, владимир зеленский, владимир олейник, елена мурзина, укрэнерго, рада