"Вокруг Булгакова": "Зимний путь"
Противопоставление ужасов зимы 1918-19 года и уюта турбинской квартиры за кремовыми шторами – основной лейтмотив романа "Белая гвардия" – от пушкинского эпиграфа, до сценки с красноармейцем. "Зимний путь" – название новой выставки Музея МХАТ, посвящённой столетию премьеры спектакля "Дни Турбиных" и 153-летию со дня рождения Булгакова
Собственно, день рождения драматурга – 15 мая, юбилей первой постановки был 5 октября, а выставка открылась 13 ноября. Понятия не имеем, почему так, но, когда автор 18 ноября направил свои стопы на выставку, в Москве выпал снег… Совпадение? У людей, которые интересуются творчеством Михаила Афанасьевича, такие "совпадения" называются "булгаковщиной" и проходят отдельной графой между выигрышем в лотерею и понедельником, 13-го*.
Выставка проходит в доме-музее К.С. Станиславского в Леонтьевском переулке. Казалось бы, всё просто – от Пампуша по Твербулю**, налево – в Шведский тупик (так и хочется добавить им. Карла XII, особенно если учесть, что он не тупик вовсе – хаживали мы по тупикам, хаживали), потом направо… Нее! Хитренькие… Всё вам на блюдечке с голубой каёмочкой. Так просто вы не попадёте, нужна инструкция опытного мхатчика-краеведа.
Инструкцию нам оставил сам М.А. Булгаков, неоднократно бывавший у К.С. Станиславского, который работал, в основном, у себя. Итак, читайте, и не говорите, что не знаете:
"Тринадцатое, как хорошо помню, было на другой день, и утром я повидался в театре с Бомбардовым.
Наставления его показались мне странными до чрезвычайности.
7 декабря 2025, 12:00"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": "Белая гвардия" и "Дни Турбиных" – синонимы или… Казалось бы, вопроса относительно соотношения романа "Белая гвардия" и пьесы "Дни Турбиных" (в первой редакции тоже "Белая гвардия") быть не должно. "Дни Турбиных" – пьеса, написанная по мотивам романа "Белая гвардия", редакторские изменения были обусловлены необходимостью приспособить действие романа к требованиям сцены
- Как пройдёте большой серый дом, – говорил Бомбардов, – повернёте налево, в тупичок. Тут уж легко найдёте. Ворота резные, чугунные, дом с колоннами. С улицы входа нету, а поверните за угол во дворе. Там увидите человека в тулупе, он у вас спросит: "Вы зачем?" – а вы ему скажите только одно слово: "Назначено..."
- Это пароль? – спросил я. – А если человека не будет?
- Он будет, – сказал холодно Бомбардов и продолжал: – За углом, как раз напротив человека в тулупе, вы увидите автомобиль без колёс на домкрате, а возле него ведро и человека, который моет автомобиль.
© Фото : Василий СтоякинДом-музей К.С. Станиславского в Москве. "С улицы входа нету..."
© Фото : Василий Стоякин
Дом-музей К.С. Станиславского в Москве. "С улицы входа нету..."
- Вы сегодня там были? – спросил я в волнении.
- Я был там месяц тому назад.
- Так почём же вы знаете, что человек будет мыть автомобиль?
19 мая 2024, 07:37"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": день рождения любимого драматурга СталинаВ этот день, в 1891 году, в семье преподавателя Киевской Духовной академии Афанасия Ивановича Булгакова, родился первый сын, названный Михаилом. Именно он всемирно прославил фамилию, которую носили многие известные и популярные люди, как, например, философ о. Сергей Булгаков
- Потому, что он каждый день его моет, сняв колеса.
- А когда же Иван Васильевич ездит в нём?
- Он никогда в нём и не ездит.
© Фото : Василий СтоякинДом-музей К.С. Станиславского в Москве. "...поверните за угол во дворе"
© Фото : Василий Стоякин
Дом-музей К.С. Станиславского в Москве. "...поверните за угол во дворе"
- Почему?
- А куда же он будет ездить?
- Ну, скажем, в театр?
6 августа 2023, 06:19"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": "Мёртвые души" в живом театре"Мёртвые души" инсценировать нельзя. Примите это за аксиому от человека, который хорошо знает произведение", – Михаил Булгаков в письме своему другу Павлу Попову 7 мая 1932 года. Он же 28 ноября 1932 года – присутствует на премьере спектакля "Мёртвые души" во МХАТе. Бывало и не такое…
- Иван Васильевич (под этим именем в "Театральном романе" выведен К.С. Станиславский – Авт.) в театр приезжает два раза в год на генеральные репетиции, и тогда ему нанимают извозчика Дрыкина.
- Вот тебе на! Зачем же извозчик, если есть автомобиль?
- А если шофёр умрёт от разрыва сердца за рулём, а автомобиль возьмёт да и въедет в окно, тогда что прикажете делать?
© Фото : Василий СтоякинДом-музей К.С. Станиславского. Книжные шкафы по эскизам Василия Поленова и стол, принадлежавший деду режиссёра (ему около 200 лет)
© Фото : Василий Стоякин
Дом-музей К.С. Станиславского. Книжные шкафы по эскизам Василия Поленова и стол, принадлежавший деду режиссёра (ему около 200 лет)
- Позвольте, а если лошадь понесёт?
- Дрыкинская лошадь не понесёт. Она только шагом ходит. Напротив же как раз человека с ведром, дверь. Войдите и подымайтесь по деревянной лестнице. Потом ещё дверь. Войдите. Там увидите чёрный бюст Островского. А напротив беленькие колонны и чёрная-пречёрная печка, возле которой сидит на корточках человек в валенках и топит её.
Я рассмеялся.
12 апреля 2020, 08:09"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова»: секреты «дома Турбиных»В Киеве, в доме на Андреевском спуске семья Булгаковых жила с 1906 по 1919 год. Со временем все они оттуда разъехались, и литературное прошлое дома естественным образом забылось. В историю его вернула публикация в №8 за 1967 год журнала «Новый мир» очерка Виктора Некрасова «Дом Турбиных»
- Вы уверены, что он непременно будет и непременно на корточках?
- Непременно, – сухо ответил Бомбардов, ничуть не смеясь.
- Любопытно проверить!
© Фото : Василий СтоякинДом-музей К.С. Станиславского. Часть экспозиции, посвящённой спектаклю "Царь Фёдор Иоаннович"
© Фото : Василий Стоякин
Дом-музей К.С. Станиславского. Часть экспозиции, посвящённой спектаклю "Царь Фёдор Иоаннович"
- Проверьте. Он спросит тревожно: "Вы куда?" А вы ответьте...
- Назначено?
- Угу. Тогда он вам скажет: "Пальтецо снимите здесь", – и вы попадёте в переднюю, и тут выйдет к вам фельдшерица и спросит: "Вы зачем?" И вы ответите...
18 апреля 2021, 10:01"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова»: 5 фактов о доме с «нехорошей квартирой»Дом № 10 на улице Большая Садовая был знаменит и до того момента, когда там поселился Михаил Афанасьевич Булгаков, но местом поклонения он стал именно благодаря ему. Ибо именно он описан в романе «Мастер и Маргарита», пьесах «Блаженство» и «Иван Васильевич», рассказах «Самогонное озеро» и «Дом Эльпит-Рабкомунна»
Я кивнул головой".
Спускаясь по деревянной лестнице ("по просьбам сотрудников музея в ходе реставрации был оставлен знаменитый скрип деревянных ступеней") от комнаты с чёрной печкой (сейчас её не топят) в обрамлении белых колонн, автор всхлипывал по себя, давясь от смеха, в который уже раз поражаясь фантастической точности писателя и незлым словом вспоминая некоторых булгаковедов, которые считают, что Михаил Афанасьевич слишком вольно обходился с географией городов, в которых происходит действие его произведений. Ножками, ножками господа, ходить надо! Хотя да, согласен – по Киеву сейчас особо не походишь…
© Фото : История России в фотографияхДом-музей К.С. Станиславского, "Онегинский зал". Сцена из спектакля "Евгений Онегин", 1922 год
Дом-музей К.С. Станиславского, "Онегинский зал". Сцена из спектакля "Евгений Онегин", 1922 год
Кстати, автобиографического героя "Театрального романа" зовут Сергей Леонтьевич, но Иван Васильевич никак его имя-отчество выучить не может. И этому, как представляется, есть причина.
Станиславский в 1921 году выбирал квартиру сам – по наличию зала с хорошей акустикой. Оказалась она в разделённом на коммуналки (они были расселены только к Олимпиаде-80) особняке купчихи и жены потомственного почётного гражданина Варвары Спиридоновой в Леонтьевском переулке. Так сложилось, что место это связано с семейной трагедией режиссёра – напротив находится особняк его двоюродного брата, Московского городского головы Николая Алексеева (настоящая фамилия Станиславского), погибшего в 1893 году от руки душевнобольного.
© Фото : Василий СтоякинДом-музей К.С. Станиславского, "Онегинский зал"
© Фото : Василий Стоякин
Дом-музей К.С. Станиславского, "Онегинский зал"
Поскольку создание музея началось буквально сразу после смерти Станиславского, в комнатах, где он жил и работал, почти всё осталось как при его жизни. А в "Онегинском зале", построенном ещё по заказу Спиридоновой, до сих пор проходят концерты и театральные представления. На архивном фото 1922 года, когда Станиславский впервые поставил тут "Евгения Онегина", он выглядит в точности как сейчас.
Ну и приятная для автора неожиданность – одна из комнат музея (не имевшая отношения к Станиславскому) выделена под экспозицию, посвящённую Булгакову. Тут есть личные вещи писателя, переданные музею его второй женой Любовью Белозерской-Булгаковой, и последний прижизненный портрет, написанный театральным художником, другом семьи Булгаковых Владимиром Дмитриевым и переданный третьей женой – Еленой Сергеевной.
29 мая 2021, 07:59"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова»: дом, где рождался «закатный роман»В августе 1927 – феврале 1934 года Михаил Афанасьевич Булгаков жил в доме № 35А на Большой Пироговской улице. Это была большая квартира с отдельной кухней и санузлом – немалая редкость по тем временам. И это была предпоследняя его квартира перед улицей Фурманова (сейчас – Нащокинский переулок)
Выставка "Зимний путь", впрочем, проходит не там, а в цокольном этаже – под сводчатыми потолками уцелевших от пожара 1812 года палат XVII века (здание строилось и перестраивалось более двухсот лет – с 1690 по 1912 год, но это не такая уж редкость для центральной части Москвы). Рядом – экспозиция, посвящённая первому спектаклю МХАТ "Царь Фёдор Иоаннович", премьера которого состоялась 26 октября 1898 года.
На выставке – документы из архива МХАТ, включая заявление с просьбой о приёме на работу, собственной рукой мастера писанного в граде Москве 10 мая 1930 года с приложением пятизначного номера телефона, фотографии, эскизы сценических интерьеров и костюмов, а также сами костюмы, связанные с постановкой четырёх мхатовских спектаклей: "Дней Турбиных" К.С. Станиславского и Ильи Судакова в 1926 году, Леонида Варпаховского в 1968-м, Николая Скорика в 1982-м и "Белой гвардии" Сергея Женовача в 2004-м. В последнем роли Алексея Турбина и Виктора Мышлаевского, так же как в сериале Сергея Снежкина 2012 года, исполняют Константин Хабенский и Михаил Пореченков.
© Фото : Василий СтоякинДом-музей К.С. Станиславского. Выставка "Михаил Булгаков. Зимний путь"
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Дом-музей К.С. Станиславского. Выставка "Михаил Булгаков. Зимний путь"
© Фото : Василий Стоякин
© Фото : Василий СтоякинЗаявление Михаила Булгакова о приёме на работу в МХАТ
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Заявление Михаила Булгакова о приёме на работу в МХАТ
© Фото : Василий Стоякин
© Фото : Василий СтоякинВыставка "Михаил Булгаков. Зимний путь". "Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе. Ах, какая это была увлекательная игра" (с)
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Выставка "Михаил Булгаков. Зимний путь". "Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе. Ах, какая это была увлекательная игра" (с)
© Фото : Василий Стоякин
© Фото : Василий СтоякинАвтобиография Михаила Булгакова
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Автобиография Михаила Булгакова
© Фото : Василий Стоякин
© Фото : Василий СтоякинРежиссёрский экземпляр пьесы Михаила Булгакова "Дни Турбиных"
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Режиссёрский экземпляр пьесы Михаила Булгакова "Дни Турбиных"
© Фото : Василий Стоякин
© Фото : Василий СтоякинАфиша спектакля МХАТ по пьесе Михаила Булгакова "Дни Турбиных"
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Афиша спектакля МХАТ по пьесе Михаила Булгакова "Дни Турбиных"
© Фото : Василий Стоякин
© Фото : Василий СтоякинИлья Судаков в роли Алексея Турбина
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Илья Судаков в роли Алексея Турбина
© Фото : Василий Стоякин
© Фото : Василий СтоякинНиколай Хмелёв в роли Алексея Турбина. Любимый актёр и любимая роль И.В. Сталина
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Николай Хмелёв в роли Алексея Турбина. Любимый актёр и любимая роль И.В. Сталина
© Фото : Василий Стоякин
© Фото : Василий СтоякинМихаил Яншин в роли Лариосика
9 из 15
Михаил Яншин в роли Лариосика
© Фото : Василий Стоякин
© Фото : Василий СтоякинВасилий Топорков в роли Мышлаевского
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Василий Топорков в роли Мышлаевского
© Фото : Василий Стоякин
© Фото : Василий СтоякинНиколай Ульянов Вариант эскиза декорации для спектакля по пьесе Михаила Булгакова "Дни Турбиных", 1926 год
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Николай Ульянов Вариант эскиза декорации для спектакля по пьесе Михаила Булгакова "Дни Турбиных", 1926 год
© Фото : Василий Стоякин
© Фото : Василий СтоякинАктёры спектакля по пьесе Михаила Булгакова "Дни Турбиных", постановки 1968 года. В роли Алексея Турбина - Юрий Богатырёв (второй сверху)
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Актёры спектакля по пьесе Михаила Булгакова "Дни Турбиных", постановки 1968 года. В роли Алексея Турбина - Юрий Богатырёв (второй сверху)
© Фото : Василий Стоякин
© Фото : Василий СтоякинШинели юнкеров. Спектакль по пьесе Михаила Булгакова "Дни Турбиных", 2004 год
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Шинели юнкеров. Спектакль по пьесе Михаила Булгакова "Дни Турбиных", 2004 год
© Фото : Василий Стоякин
© Фото : Василий СтоякинДом-музей К.С. Станиславского. Фрагмент экспозиции посвящённой Михаилу Булгакову
14 из 15
Дом-музей К.С. Станиславского. Фрагмент экспозиции посвящённой Михаилу Булгакову
© Фото : Василий Стоякин
© Фото : Василий СтоякинДом-музей К.С. Станиславского. Фрагмент экспозиции посвящённой Михаилу Булгакову
15 из 15
Дом-музей К.С. Станиславского. Фрагмент экспозиции посвящённой Михаилу Булгакову
© Фото : Василий Стоякин
1 из 15
Дом-музей К.С. Станиславского. Выставка "Михаил Булгаков. Зимний путь"
© Фото : Василий Стоякин
2 из 15
Заявление Михаила Булгакова о приёме на работу в МХАТ
© Фото : Василий Стоякин
3 из 15
Выставка "Михаил Булгаков. Зимний путь". "Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе. Ах, какая это была увлекательная игра" (с)
© Фото : Василий Стоякин
4 из 15
Автобиография Михаила Булгакова
© Фото : Василий Стоякин
5 из 15
Режиссёрский экземпляр пьесы Михаила Булгакова "Дни Турбиных"
© Фото : Василий Стоякин
6 из 15
Афиша спектакля МХАТ по пьесе Михаила Булгакова "Дни Турбиных"
© Фото : Василий Стоякин
7 из 15
Илья Судаков в роли Алексея Турбина
© Фото : Василий Стоякин
8 из 15
Николай Хмелёв в роли Алексея Турбина. Любимый актёр и любимая роль И.В. Сталина
© Фото : Василий Стоякин
9 из 15
Михаил Яншин в роли Лариосика
© Фото : Василий Стоякин
10 из 15
Василий Топорков в роли Мышлаевского
© Фото : Василий Стоякин
11 из 15
Николай Ульянов Вариант эскиза декорации для спектакля по пьесе Михаила Булгакова "Дни Турбиных", 1926 год
© Фото : Василий Стоякин
12 из 15
Актёры спектакля по пьесе Михаила Булгакова "Дни Турбиных", постановки 1968 года. В роли Алексея Турбина - Юрий Богатырёв (второй сверху)
© Фото : Василий Стоякин
13 из 15
Шинели юнкеров. Спектакль по пьесе Михаила Булгакова "Дни Турбиных", 2004 год
© Фото : Василий Стоякин
14 из 15
Дом-музей К.С. Станиславского. Фрагмент экспозиции посвящённой Михаилу Булгакову
© Фото : Василий Стоякин
15 из 15
Дом-музей К.С. Станиславского. Фрагмент экспозиции посвящённой Михаилу Булгакову
© Фото : Василий Стоякин
Экспозиция небольшая, но интересная и местами даже неожиданная. Автор преимущественно интересуется творчеством Булгакова, а не историей постановок его пьес во МХАТе, потому был удивлён, узнав, что в одном из составов Алексея Турбина играл сам режиссёр Илья Судаков, а художник Николай Ульянов готовил эскизы декораций для сцены ограбления Лисовичей (она в спектакль не вошла и была реабилитирована только в экранизации Владимира Басова).
В заключение хотелось бы поблагодарить сотрудников дома-музея – не раз обращал внимание, какие чудесные, невероятно увлечённые люди работают в таких местах.
* В понедельник, 13 герой "Театрального романа " читал Ивану Васильевичу пьесу "Чёрный снег". Скорее всего это отсылка к событиям января 1936 года, когда Булгаков представил театру пьесу "Кабала святош" (в "Театральном романе" смешаны элементы "Дней Трубиных" и этой пьесы).
** Памятник Пушкину на Тверском бульваре – это сокращение, принятое в своё время в Москве, использовал Булгаков в своей повести "Похождения Чичикова", опубликованной в 1922 году (тогда Пампуш действительно был ещё не Твербуле, а не на месте Страстного монастыря, как сейчас).
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