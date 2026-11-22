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"Вокруг Булгакова": "Зимний путь"

"Вокруг Булгакова": "Зимний путь" - 22.11.2026 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": "Зимний путь"

Противопоставление ужасов зимы 1918-19 года и уюта турбинской квартиры за кремовыми шторами – основной лейтмотив романа "Белая гвардия" – от пушкинского эпиграфа, до сценки с красноармейцем. "Зимний путь" – название новой выставки Музея МХАТ, посвящённой столетию премьеры спектакля "Дни Турбиных" и 153-летию со дня рождения Булгакова

2026-11-22T11:58

2026-11-22T11:58

2026-11-22T11:58

"вокруг булгакова"

история

москва

киев

константин станиславский

михаил булгаков

мхат

музей

театр

актер

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Собственно, день рождения драматурга – 15 мая, юбилей первой постановки был 5 октября, а выставка открылась 13 ноября. Понятия не имеем, почему так, но, когда автор 18 ноября направил свои стопы на выставку, в Москве выпал снег… Совпадение? У людей, которые интересуются творчеством Михаила Афанасьевича, такие "совпадения" называются "булгаковщиной" и проходят отдельной графой между выигрышем в лотерею и понедельником, 13-го*.Выставка проходит в доме-музее К.С. Станиславского в Леонтьевском переулке. Казалось бы, всё просто – от Пампуша по Твербулю**, налево – в Шведский тупик (так и хочется добавить им. Карла XII, особенно если учесть, что он не тупик вовсе – хаживали мы по тупикам, хаживали), потом направо… Нее! Хитренькие… Всё вам на блюдечке с голубой каёмочкой. Так просто вы не попадёте, нужна инструкция опытного мхатчика-краеведа.Инструкцию нам оставил сам М.А. Булгаков, неоднократно бывавший у К.С. Станиславского, который работал, в основном, у себя. Итак, читайте, и не говорите, что не знаете:"Тринадцатое, как хорошо помню, было на другой день, и утром я повидался в театре с Бомбардовым.Наставления его показались мне странными до чрезвычайности.- Как пройдёте большой серый дом, – говорил Бомбардов, – повернёте налево, в тупичок. Тут уж легко найдёте. Ворота резные, чугунные, дом с колоннами. С улицы входа нету, а поверните за угол во дворе. Там увидите человека в тулупе, он у вас спросит: "Вы зачем?" – а вы ему скажите только одно слово: "Назначено..."- Это пароль? – спросил я. – А если человека не будет?- Он будет, – сказал холодно Бомбардов и продолжал: – За углом, как раз напротив человека в тулупе, вы увидите автомобиль без колёс на домкрате, а возле него ведро и человека, который моет автомобиль.- Вы сегодня там были? – спросил я в волнении.- Я был там месяц тому назад.- Так почём же вы знаете, что человек будет мыть автомобиль?- Потому, что он каждый день его моет, сняв колеса.- А когда же Иван Васильевич ездит в нём?- Он никогда в нём и не ездит.- Почему?- А куда же он будет ездить?- Ну, скажем, в театр?- Иван Васильевич (под этим именем в "Театральном романе" выведен К.С. Станиславский – Авт.) в театр приезжает два раза в год на генеральные репетиции, и тогда ему нанимают извозчика Дрыкина.- Вот тебе на! Зачем же извозчик, если есть автомобиль?- А если шофёр умрёт от разрыва сердца за рулём, а автомобиль возьмёт да и въедет в окно, тогда что прикажете делать?- Позвольте, а если лошадь понесёт?- Дрыкинская лошадь не понесёт. Она только шагом ходит. Напротив же как раз человека с ведром, дверь. Войдите и подымайтесь по деревянной лестнице. Потом ещё дверь. Войдите. Там увидите чёрный бюст Островского. А напротив беленькие колонны и чёрная-пречёрная печка, возле которой сидит на корточках человек в валенках и топит её.Я рассмеялся.- Вы уверены, что он непременно будет и непременно на корточках?- Непременно, – сухо ответил Бомбардов, ничуть не смеясь.- Любопытно проверить!- Проверьте. Он спросит тревожно: "Вы куда?" А вы ответьте...- Назначено?- Угу. Тогда он вам скажет: "Пальтецо снимите здесь", – и вы попадёте в переднюю, и тут выйдет к вам фельдшерица и спросит: "Вы зачем?" И вы ответите...Я кивнул головой".Спускаясь по деревянной лестнице ("по просьбам сотрудников музея в ходе реставрации был оставлен знаменитый скрип деревянных ступеней") от комнаты с чёрной печкой (сейчас её не топят) в обрамлении белых колонн, автор всхлипывал по себя, давясь от смеха, в который уже раз поражаясь фантастической точности писателя и незлым словом вспоминая некоторых булгаковедов, которые считают, что Михаил Афанасьевич слишком вольно обходился с географией городов, в которых происходит действие его произведений. Ножками, ножками господа, ходить надо! Хотя да, согласен – по Киеву сейчас особо не походишь…Кстати, автобиографического героя "Театрального романа" зовут Сергей Леонтьевич, но Иван Васильевич никак его имя-отчество выучить не может. И этому, как представляется, есть причина.Станиславский в 1921 году выбирал квартиру сам – по наличию зала с хорошей акустикой. Оказалась она в разделённом на коммуналки (они были расселены только к Олимпиаде-80) особняке купчихи и жены потомственного почётного гражданина Варвары Спиридоновой в Леонтьевском переулке. Так сложилось, что место это связано с семейной трагедией режиссёра – напротив находится особняк его двоюродного брата, Московского городского головы Николая Алексеева (настоящая фамилия Станиславского), погибшего в 1893 году от руки душевнобольного.Поскольку создание музея началось буквально сразу после смерти Станиславского, в комнатах, где он жил и работал, почти всё осталось как при его жизни. А в "Онегинском зале", построенном ещё по заказу Спиридоновой, до сих пор проходят концерты и театральные представления. На архивном фото 1922 года, когда Станиславский впервые поставил тут "Евгения Онегина", он выглядит в точности как сейчас.Ну и приятная для автора неожиданность – одна из комнат музея (не имевшая отношения к Станиславскому) выделена под экспозицию, посвящённую Булгакову. Тут есть личные вещи писателя, переданные музею его второй женой Любовью Белозерской-Булгаковой, и последний прижизненный портрет, написанный театральным художником, другом семьи Булгаковых Владимиром Дмитриевым и переданный третьей женой – Еленой Сергеевной.Выставка "Зимний путь", впрочем, проходит не там, а в цокольном этаже – под сводчатыми потолками уцелевших от пожара 1812 года палат XVII века (здание строилось и перестраивалось более двухсот лет – с 1690 по 1912 год, но это не такая уж редкость для центральной части Москвы). Рядом – экспозиция, посвящённая первому спектаклю МХАТ "Царь Фёдор Иоаннович", премьера которого состоялась 26 октября 1898 года.На выставке – документы из архива МХАТ, включая заявление с просьбой о приёме на работу, собственной рукой мастера писанного в граде Москве 10 мая 1930 года с приложением пятизначного номера телефона, фотографии, эскизы сценических интерьеров и костюмов, а также сами костюмы, связанные с постановкой четырёх мхатовских спектаклей: "Дней Турбиных" К.С. Станиславского и Ильи Судакова в 1926 году, Леонида Варпаховского в 1968-м, Николая Скорика в 1982-м и "Белой гвардии" Сергея Женовача в 2004-м. В последнем роли Алексея Турбина и Виктора Мышлаевского, так же как в сериале Сергея Снежкина 2012 года, исполняют Константин Хабенский и Михаил Пореченков.Экспозиция небольшая, но интересная и местами даже неожиданная. Автор преимущественно интересуется творчеством Булгакова, а не историей постановок его пьес во МХАТе, потому был удивлён, узнав, что в одном из составов Алексея Турбина играл сам режиссёр Илья Судаков, а художник Николай Ульянов готовил эскизы декораций для сцены ограбления Лисовичей (она в спектакль не вошла и была реабилитирована только в экранизации Владимира Басова).В заключение хотелось бы поблагодарить сотрудников дома-музея – не раз обращал внимание, какие чудесные, невероятно увлечённые люди работают в таких местах.* В понедельник, 13 герой "Театрального романа " читал Ивану Васильевичу пьесу "Чёрный снег". Скорее всего это отсылка к событиям января 1936 года, когда Булгаков представил театру пьесу "Кабала святош" (в "Театральном романе" смешаны элементы "Дней Трубиных" и этой пьесы).** Памятник Пушкину на Тверском бульваре – это сокращение, принятое в своё время в Москве, использовал Булгаков в своей повести "Похождения Чичикова", опубликованной в 1922 году (тогда Пампуш действительно был ещё не Твербуле, а не на месте Страстного монастыря, как сейчас).

https://ukraina.ru/20251207/vokrug-bulgakova-belaya-gvardiya-i-dni-turbinykh--sinonimy-ili--1072632795.html

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