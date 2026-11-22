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Святые угодники не угодили: в Киеве требуют переименовать храм Сергия Радонежского

Святые угодники не угодили: в Киеве требуют переименовать храм Сергия Радонежского - 22.11.2026 Украина.ру

Святые угодники не угодили: в Киеве требуют переименовать храм Сергия Радонежского

В Киево-Печерской лавре произошёл конфликт вокруг храма преподобного Сергия Радонежского. По словам адвоката Украинской православной церкви (УПЦ) Никиты Чекмана, несколько человек в масках попытались силой проникнуть в здание и установить над ним контроль

2026-11-22T15:13

2026-11-22T15:13

2026-11-22T15:14

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После появления информации о попытке захвата к храму вызвали сотрудников полиции, сообщил в своём Telegram-канале Чекман."Только что поступило сообщение, что группа лиц пытается силой захватить храм преподобного Сергия Радонежского Киево-Печерской лавры", — написал юрист.Союз православных журналистов опубликовал в Telegram кадры с места конфликта, где люди в масках выкрикивают "Геть московського попа" и провоцируют прихожан. Сообщается, что акцией руководил Давид Пшеничный, получивший известность после столкновений в Михайловском соборе Черкасс во время захвата храма. Тогда в результате стрельбы пострадала одна из прихожанок. Кроме того, Пшеничного связывают с организацией акций против УПЦ возле судов в Киеве.В украинских пабликах пишут, что провокаторы выступили с требованием переименовать храм преподобного Сергия Радонежского. Они считают, что его название должно быть изменено в рамках политики деколонизации.Ситуация вокруг храмов Украинской православной церкви остаётся напряжённой с 2022 года. Ранее спецпредставитель главы МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех заявлял, что за это время было захвачено до двух тысяч храмов УПЦ, и зачастую подобные действия сопровождались избиениями и насилием. По его словам, из насильственно мобилизованных с 2024 года 122 священников канонической УПЦ почти треть погибла.Подробнее о происходящем на Украине – в материале Егора Леева Путин призвал украинцев сменить сторону, патриарх напомнил о гонениях на УПЦ.

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новости, киево-печерская лавра, черкассы, киев, сергий радонежский, владимир путин, упц, telegram