https://ukraina.ru/20261122/kievu-gaplyk-stolitsa-ukrainy-pogruzhaetsya-v-energeticheskoe-srednevekove-1084661191.html

Киеву гаплык. Столица Украины погружается в энергетическое средневековье

Киеву гаплык. Столица Украины погружается в энергетическое средневековье - 22.11.2026 Украина.ру

Киеву гаплык. Столица Украины погружается в энергетическое средневековье

Город Киев стоит в огромных пробках. Движение по мостам, по словам мэра Кличко, "почти парализовано"

2026-11-22T12:41

2026-11-22T12:41

2026-11-22T12:41

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Мосты через Днепр парализовало В Днепре (Днепропетровске) перекрыты все мосты. В Запорожье областная администрация сообщает: движение по всем мостам и по плотине ДнепроГЭС полностью запрещено.В Киеве - 9 ключевых мостов, самые крупные - мост Патона, Южный и Северный (Московский), Дарницкий, Подольский и мост Метро.В Запорожье - 5 мостов и плотина ДнепроГЭС, которая служит автомобильной переправой.Всего через Днепр на Украине проложено 20-25 ключевых мостов. Но если учитывать путепроводы, пешеходные мосты, то их, конечно, значительно больше.В Киеве, например, 60 более-менее крупных пешеходных мостов, мостиков и путепроводов. Всего же число таких объектов в столице - 176. Есть мосты между островами, над притоками Днепра.То есть даже при разрушении основных автомобильных мостов и мостов, по которым идёт метро, возможность пересекать Днепр у пешеходов, конечно же, останется.Катитесь на самокатахДепутаты уже советовали использовать самокаты, и кое-кто это делает, но конечно же, это молодёжь, и "это несерьёзно", как говорилось в одном знаменитом советском фильме.Киевлянам Зеленский обещал бесплатный проезд в транспорте (если транспорт будет ходить). Но выступил депутат Рады Крейденко и уже уточнил: бесплатно - только для тех, кто живёт на одном берегу, а работает на другом.Все остальные будут платить! В Киеве на оставшихся киевлянах умудряются продолжать зарабатывать даже сейчас.Но впрочем, неважно. Судя по всему, скоро никакой транспорт не будет ходить с левого на правый берег.Домики по типу сельских туалетовА глава Деснянского района в Киеве Максим Бахматов снова призывает строить туалеты на улицах:- Это будут аккуратные домики. Туалеты по типу сельских. Будет свежо, но нужду справить можно. В сёлах нормальные туалеты. Я не считаю это унизительным, - говорит глава администрации района на левом берегу.Туалетов нужны будут сотни, только в Деснянском районе нужду будут справлять ежедневно 300 тысяч человек! Это огромный район, в его состав входит, например, немаленький жилмассив Троещина.И здравая мысль в этом предложении есть. Потому что напор воды уже меньше необходимого, многоэтажки Киева скоро могут остаться без воды и тепла. И без канализации, конечно.Причина - киевские ТЭЦ работают на 20 процентов от былой мощности.Украинский эксперт Юрий Корольчук сказал, что Украина погружается в "энергетическое средневековье".Киеву "гаплык". Так выразился глава Деснянского района, а Левому берегу "точно гаплык". Воды, наверное, не будет.Слово "гаплык" означает "конец", "крах". Но в общем, в переводе не нуждается. Гаплык, он и есть гаплык. Интуитивно все понятно.Где Зеленский? Виртуальный президент"А где Зеленский? Он, конечно же, в Европе. Скорее всего, он вообще давно не бывает в Киеве. Все селекторные совещания легко можно снять в виртуальном офисе.Зеленский где-то с семьей, в Англии, Франции или в Италии (везде у семейства есть значительная недвижимость), а виртуальный президент продолжает призывать украинцев к "перемогам".При современном развитии искусственного интеллекта - поставят какую-нибудь голограмму и всё, вечный Зеленский будет вечно вещать и призывать.Впрочем, даже официально, как подсчитал бывший депутат Рады Владимир Олейник, Зеленский был в Киеве с июля по ноябрь этого года не больше 20 дней.Да ему и некогда бывать в этом Киеве, где люди ездят по мостам на самокатах и собираются ходить в туалет в аккуратных домиках.Он без перерыва даёт интервью европейским СМИ, раздаёт указания европейским лидерам и чувствует себя кем-то вроде президента мира.И бесконечно требует денег!Еще 70 миллиардов!Еще в сентябре Украине на 2027 год требовалось, по словам того же Зеленского, 45 миллиардов долларов. В ноябре - уже 115 миллиардов. Как так получилось?Зеленский объясняет просто:- Мы проконсультировались с министром обороны и поняли, что надо ещё!И Еврокомиссия охотно подтверждает: да, нужно! Обязательно надо "защитить свободу Украины". Но почему именно за такую сумму?Всё очень просто. Это деньги из бюджета стран Евросоюза. Раньше они разворовывались Еврокомиссией и бюрократами ЕС на всякие аферы типа зеленая энергетика, карбоновый след и так далее.Деньги вынимались из бюджетов стран и передавалось во всяческие фонды Евросоюза. Но то были жалкие несколько миллиардов в год. Теперь же для Украины можно воровать десятки и сотни миллиардов.Ну а поскольку война может скоро закончиться, наблюдается судорожное желание хапнуть. И чем больше звучит разговоров о мире, тем быстрее растёт сумма.Воры из ЕС (и те финансовые круги, которые они обслуживают) не могут остановиться.Этим объясняется и их стремление затягивать переговоры о мире как можно дольше. Не могут даже выбрать единого переговорщика.Этим же объясняется неуступчивость Зеленского. Разнообразные выдумки, почему он не может начать переговоры или провести выборы. Ещё не все украдено!Базы НАТООдно из последних заявлений Зеленского: "мы были бы рады разместить американские военные базы на Украине."Украинский политолог Константин Бондаренко прокомментировал это так:- Пусть Владимир Александрович прочитает Конституцию Украины, где ясно сказано: наличие военных баз других государств на территории Украины запрещено.Но разве Владимира Александровича интересует Конституция и нормы закона?Справедливости ради, надо сказать, что хотя базы НАТО официально на Украине не существуют, но еще до 2022 года были созданы некие миссии НАТО. Это были учебно-тренировочные центры, где натовцы обучали украинцев, снабжали их оружием, готовили к войне.Вся армия Украины создана и существует в соответствии со стандартами НАТО.На Украине этим страшно гордятся и рассказывают буквально из каждого утюга: украинцы простились с советским наследием и теперь они натовцы.А то, что по стандартам НАТО почему-то проиграна война - это как-то ускользает от их внимания.

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Елена Мурзина

эксклюзив, киев, украина, днепр, владимир зеленский, нато