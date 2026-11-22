Бабиш разгромил бюджет ЕС: Чехии сокращают выплаты, а Украине оставляют миллиарды
16:51 22.11.2026 (обновлено: 16:52 22.11.2026)
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил против нового проекта бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы. По его мнению, предложенное распределение денег ущемляет интересы Чехии в то время, как финансирование Украины остаётся одним из приоритетов объединения
Глава чешского правительства заявил, что новый финансовый план не отвечает интересам страны и является неприемлемым. В частности, Праге намерены сократить объём средств, которые она получает из общего бюджета ЕС.
"Сейчас в рамках проекта председательствующей Ирландии нам хотят сократить на 7,5 млрд крон (около 300 млн евро — Ред.)", — подчеркнул Бабиш.
Премьер также выразил недовольство расходами на содержание Европарламента и других институтов Евросоюза. Отдельные вопросы у него вызвали планы по дальнейшей поддержке Киева. Ранее Бабиш выступал за то, чтобы помощь Украине предоставлялась отдельно от общего бюджета ЕC.
Обновлённый финансовый план на семь лет накануне представил председатель Евросовета Антониу Кошта. По сравнению с первоначальным вариантом Еврокомиссии общие расходы в нём уменьшили на 204 млрд евро, но поддержка Украины останется без изменений — на уровне 100 млрд евро. Кроме того, в новом проекте долгосрочного бюджета заложен рост оборонных расходов на 232%.
Сегодня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не намерена присоединяться к новому финансовому пакету Евросоюза для Украины на 45 млрд евро, несмотря на давление со стороны европейских партнёров.
Обновлённый финансовый план на семь лет накануне представил председатель Евросовета Антониу Кошта. По сравнению с первоначальным вариантом Еврокомиссии общие расходы в нём уменьшили на 204 млрд евро, но поддержка Украины останется без изменений — на уровне 100 млрд евро. Кроме того, в новом проекте долгосрочного бюджета заложен рост оборонных расходов на 232%.
Сегодня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не намерена присоединяться к новому финансовому пакету Евросоюза для Украины на 45 млрд евро, несмотря на давление со стороны европейских партнёров.
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