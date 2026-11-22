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Так Vira или Вера? Принципы Брежневой закончились, не выдержав проверки гонораром

Так Vira или Вера? Принципы Брежневой закончились, не выдержав проверки гонораром - 22.11.2026 Украина.ру

Так Vira или Вера? Принципы Брежневой закончились, не выдержав проверки гонораром

Певица Вера Брежнева выступила на частной вечеринке в Алма-Ате, где исполнила свои известные композиции на русском языке. Это произошло вопреки её прежним заявлениям о намерении полностью перейти на украинский и развивать карьеру под псевдонимом Vira

2026-11-22T14:14

2026-11-22T14:14

2026-11-22T14:14

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Артистку пригласили на открытие ресторана, организованное для местных и российских предпринимателей. Как сообщает Telegram-канал SHOT, во время мероприятия Брежнева не только исполняла русскоязычный репертуар, но и общалась с гостями исключительно на русском.Сама исполнительница отметила необычную близость публики во время концерта."У нас получился такой эксклюзивный вечер, я давно не выступала прямо в такой близости", — поделилась Брежнева.По сведениям SHOT, гонорар певицы за частное выступление составил около 5,5 млн рублей. Ранее сообщалось, что артистка прекратила работу на российском музыкальном рынке.На этой неделе уполномоченная по защите украинского языка рассказала о законопроекте, который должен запретить украинским артистам публично исполнять песни на русском языке. По её словам, желающие петь по-русски могут делать это дома. Подробнее – в материале Елены Кирюшкиной "Кто вам мешает петь дома?" Киев взялся за песни Сердючки и Лободы.

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новости, алма-ата, киев, сердючка, лобода, вера брежнева