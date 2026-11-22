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"Обида осталась": слава Ротару началась благодаря подмене

"Обида осталась": слава Ротару началась благодаря подмене - 22.11.2026 Украина.ру

"Обида осталась": слава Ротару началась благодаря подмене

Восьмидесятилетняя украинская певица, первая солистка ВИА "Смеричка" Мария Исак-Савко рассказала, как София Ротару "перехватила" у неё главную роль в фильме "Червона рута", что принесло Ротару всесоюзную известность

2026-11-22T15:56

2026-11-22T15:56

2026-11-22T15:56

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По словам Марии Исак-Савко, именно она должна была изначально сыграть главную роль в музыкальном фильме "Червона рута" 1971 года. По её словам, художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля "Смеричка" Лев Дутковский рассказывал Исак-Савко, что главную роль Софии Ротару, изменив первоначальный замысел, отдал Роман Олексив."Тогда у меня не было амбиций… Но у меня осталась обида", – призналась певица в интервью журналисту Ростиславу Калацинскому.При этом она отметила, что никогда не обсуждала произошедшее ни с самой Ротару, ни и создателями ленты.Она также рассказала, что невольно озвучила Ротару."Начались съёмки. Я смотрю: звучит мой голос и голос Назарчика (певца Назария Яремчука), а снимают Василя (певца Василия Зинкевича). Я спрашиваю у Стриховича – звукорежиссёра – как это так, почему", – отметила Исак-Савко.Таким образом, несмотря на то, что под песню "Водограй" (рус. "Водопад") в фильме "Червона рута" в кадре Зинкевич и Ротару, поют её другие певцы.Также Исак-Савко рассказала, что ей предлагали исполнить в фильме песню "Бежит река", слова которой написал поэт Евгений Евтушенко, а музыку – композитор Эдуард Колмановский. Но буковинская певица отказалась петь песню на русском языке."Червона рута" – советский фильм-концерт 1971 года, главную роль в котором исполнили Зинкевич и Ротару. По сюжету в поезде "Донецк-Верховина" знакомятся карпатская девушка Оксана и молодой шахтёр Борис. Они влюбляются в друг друга, но в Карпатах их пути расходятся. Однако Борис находит прекрасную Оксану, а друзья предлагают паре спеть на концерте для отдыхающих.Зинкевич исполнил в фильме песню "Червона рута", позднее ставшую "визитной карточкой" Ротару. А вот Ротару исполнила песню "Сизокрылая птица" - перевод на украинский язык итальянского шлягера Immensità, а также песни "Нарисуй мне ночь" и "Ходит осень".После проката фильма Ротару и Зинкевич проснулись известными во всём СССР. Для Ротару фильм стал трамплином в сольную карьеру. Что до её ансамбля – ВИА "Смеричка", то им предложили перейти на профессиональную сцену. Однако его руководитель – Лев Дутковский – посоветовавшись с артистами ансамбля решил не переходить в филармонию. Что же до Исак-Савко (тогда – просто Исак), то она позднее перешла в Ивано-Франковскую филармонию в ансамбль "Беркут", где вышла замуж, родила сына и покинула профессиональную сцену.

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новости, карпаты, ссср, софия ротару, евгений евтушенко, беркут