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Англосаксонский десант во Львове и вялая годовщина майданов: Западная Украина за неделю

Англосаксонский десант во Львове и вялая годовщина майданов: Западная Украина за неделю - 22.11.2026 Украина.ру

Англосаксонский десант во Львове и вялая годовщина майданов: Западная Украина за неделю

Львов одновременно посетили опальный британский принц Гарри и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, вероятный кандидат в президенты США от Демпартии. Оба прямо или косвенно поддержали продолжение войны на Украине

2026-11-22T08:31

2026-11-22T08:31

2026-11-22T08:31

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День начала двух "майданов"21 ноября в Киеве начались два "майдана" – "Оранжевая революция" в 2004-м и "Евромайдан" ("Революция достоинства") в 2013-м. С 2014 года эту дату в Украине отмечают как День достоинства и свободы. Последние пять лет киевские власти придумывают различные кампании по случаю этого дня, призванные скрыть тот факт, что нынешняя катастрофическая ситуация в стране связана именно с последним "майданом". Однако на Западной Украине мероприятия к этой дате становятся всё менее массовыми и всё более забюрократизированными, хотя большинство участников "революции достоинства" составляли жители именно этого региона.Практически во всех областных центрах акции 21 ноября проходили по одному сценарию: возложение цветов к памятным знакам, причём не всегда в этом принимали участие первые лица областей, тематические мероприятия в заведениях образования и культуры (как правило, уроки и выставки в библиотеках), а также концерты разнообразных исполнителей, репертуар которых никак не связан с датой.От города к городу отличались только места возложения цветов. Это были различные мемориалы, муралы и стелы. При этом анонсированный к празднику спектакль "Тарас" в Тернопольском областном драмтеатре без объяснений отменили.Особыми были мероприятия только в двух городах – Ивано-Франковске и Львове. В столице Прикарпатья главная акция прошла 20 ноября у памятника Герою Украины Роману Гурику. Он погиб в 19 лет во время стрельбы на улице Институтской 20 февраля 2014 года и стал одним из сакральных символов "революции достоинства".Сначала возле памятника состоялась панихида по погибшим героям, которую провёл епископ Украинской греко-католической церкви совместно со священнослужителями Римско-католической церкви и Православной церкви Украины. Затем перед собравшимися с патриотическими речами выступили мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, вице-губернатор Прикарпатья Виталий Ильчишин и ректор Карпатского национального университета Валентина Якубов.Последней выступила мать Романа – Ирина Гурик. Она заявила, что герои Небесной сотни навсегда останутся важной страницей истории и становления национальной идентичности.Во Львове относительную массовость мероприятий по случаю Дня достоинства и свободы обеспечило традиционное противостояние между Львовской областной военной администрацией (ОВА) и Львовским городским советом, которые проводят отдельные мероприятия по случаю любой даты.Организованные Львовской ОВА торжества 21 ноября начались в 17:00 на поле почетных захоронений № 67 Лычаковского кладбища, где участники возложили цветы и лампадки к могилам трёх погибших во время "революции достоинства" львовян. В 18:00 программа продолжилась на площади у памятника Тарасу Шевченко на проспекте Свободы – вечером музыки и поэзии "Голос баррикад".В свою очередь, основные мероприятия Львовского горсовета состоялись на Мемориале памяти Героев Небесной сотни на улице Подвальной. 21 ноября в 18:00 там провели "Ватру ко Дню достоинства и свободы". Во время неё молитвой, минутой молчания и песнями почтили память погибших. На этой локации, как и у памятника Шевченко, собралось несколько сотен молодых людей.Англосаксонский десант за продолжение войныПоследний украинский "майдан" до сих пор вызывает на Западе разные оценки. Например, 19 ноября американский миллиардер Илон Маск на саммите DealBook, организованном изданием The New York Times, так описал события 13-летней давности: "Мы, американцы, организовали переворот, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента Украины (Виктора Януковича). Без помощи Государственного департамента США и других ведомств этого бы не произошло. Это, очевидно, тоже наступательное действие".С другой стороны, в западном истеблишменте преобладает оценка "майдана" 2013–2014 годов как "революции". Такого мнения придерживаются два англосаксонских гостя, которые на минувшей неделе посетили Львов: опальный британский принц Гарри и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, возможный кандидат от Демократической партии на выборах президента США в 2028 году. Оба прямо или косвенно поддержали продолжение войны на Украине.Визит Ньюсома во Львов 15 ноября состоялся в рамках его европейской поездки, после участия в международном климатическом саммите ООН в Турции и посещения Польши. С формальной точки зрения губернатор Калифорнии лишь объявил о предоставлении учреждениям здравоохранения Львова масштабной гуманитарной помощи: 1300 больничных коек, более 11 миллионов бинтов, тысяч наборов для ухода за ранами, защитного снаряжения, 20 портативных генераторов, а также о передаче полевой медицинской станции на 50 коек – мобильного комплекса, который можно развернуть для устройства временного медицинского пункта.Вот только всё переданное будет использовано прежде всего для лечения раненых военных. С ними Гэвин Ньюсом встретился в сопровождении начальника Львовской ОВА Максима Козицкого, посетив Львовский областной госпиталь ветеранов войны и реабилитационный центр Superhumans. Губернаторы Калифорнии и Львовщины также вместе посетили Лычаковское кладбище, где американский гость почтил память украинских военных и пообщался с матерями погибших."Их мужество вдохновляет свободный мир. Оно должно получить продолжительную поддержку. Ни один народ, борющийся за свободу, не должен сомневаться, остался ли он в одиночестве. Калифорния поддерживает Украину", – заявил после этого Ньюсом.Британский принц Гарри, который продолжает искать способы возвращения в королевскую семью, весь свой визит во Львов посвятил исключительно поддержке украинских военных. Он побывал на так называемых "Играх непокорённых" – спортивных соревнованиях, в которых участвуют ветераны на инвалидных колясках, и посетил центр Superhumans, где пообщался с ветеранами и медиками. Принц пообещал, что международные "Игры непокорённых" состоятся на Украине "после победы".Однако международный резонанс вызвал не сам визит принца во Львов (кстати, уже четвёртый с 2022 года), а интервью по его итогам, которое британское издание The Telegraph записало во Львове и обнародовало 19 ноября."Если меня попросят снова пойти на службу, если это потребуется, я на 100 процентов буду там, чтобы служить своей стране бок о бок с другими ветеранами и военнослужащими", – заявил в нём Гарри.По словам британского принца, опираясь на свои визиты и общение с украинскими военными и политиками, он верит, что Украина побеждает; он также призвал Запад "удвоить поддержку", а не отступать. Кроме того, Гарри выразил убеждение, что Британия де-факто уже находится в конфликте с Россией всё последнее десятилетие. При этом само интервью вышло под названием "Я бы снова присоединился к армии, чтобы воевать с Россией".Судя по всему, оба визита во Львов готовило одно пиар-агентство, близкое к Демократической партии США: принц Гарри в упомянутом интервью выразил уверенность, что поддержка Украины со стороны США вырастет после того, как демократы возьмут под контроль обе палаты Конгресса в январе следующего года.Евроколея в регионе – под вопросомНа минувшей неделе неожиданным результатом российских ударов по военным объектам на Западной Украине стала приостановка движения венгерских поездов до Мукачево, а также возможное откладывание строительства евроколеи (железнодорожного пути шириной 1435 мм, в отличие от российского формата 1520 мм) от границы с Польшей до Львова.Во вторник, 17 ноября, журналист Виталий Глагола, близкий к СБУ, сообщил, что дрон попал в здание возле старого МРЭО на объездной дороге Мукачево. Рядом находится завод "Точприбор", по всей видимости, именно он был целью удара.Несколько часов спустя премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр написал в социальных сетях:"В Закарпатье, в 300 метрах от Мукачево, недавно упал российский беспилотник. Бригада поезда, прибывшего из Венгрии, эвакуирована. Железнодорожное сообщение между Венгрией и Украиной будет приостановлено на сегодня и завтра".В то же время поезда украинского формирования Киев — Будапешт, проходящие через Мукачево, продолжали курсировать. Более того, поезд до Мукачево из словацкого города Кошице, который движется по той же евроколее на территории Украины, что и отмененные венгерские поезда Будапешт — Мукачево, продолжил ходить в обычном режиме. Несмотря на то, что ущерба железнодорожной инфраструктуре в Закарпатье зафиксировано не было, венгерский железнодорожный перевозчик MÁV 20 ноября продлил ограничение на движение поездов Будапешт — Мукачево на неопределённый срок.В тот же день возникла угроза ещё одному участку евроколеи — пока не построенному. Дело в том, что 20 ноября была обстреляна железнодорожная станция Скнилов во Львове, используемая для сортировки и транспортировки военных грузов (она расположена рядом со Львовским военным аэродромом и огромными складами на его территории). Именно до этой станции должна быть проложена евроколея от границы с Польшей (станция Мостиска II), на которую ЕС выделил "Укрзализныце" 73,5 миллиона евро в виде грантов.Хотя шеф Директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии, гражданка Польши Магда Копчинская, неоднократно заявляла, что строительство евроколеи до Скнилова вот-вот начнётся, ни одного рельса до сих пор не проложено. А после обстрелов станции Скнилов реализация этого проекта может быть отложена на неопределенный срок — как и возобновление движения венгерских поездов до Мукачево.

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