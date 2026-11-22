Литва отрицает свою причастность к атаке беспилотников на Калининград
09:59 22.11.2026 (обновлено: 10:01 22.11.2026)
© ФотоКястутис Будрис
© Фото
Власти Литвы заявили, что не предоставляли своё воздушное пространство для проведения атак на российскую территорию. Поводом для заявления стали сообщения о подозрительном объекте, замеченном со стороны республики во время объявления беспилотной опасности в Калининградской области
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал недостоверными публикации о возможном участии Вильнюса в атаке беспилотников на российский регион. Он подчеркнул, что республика не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для ударов по территории РФ.
"Литовская Республика никогда не разрешала использовать своё воздушное пространство для атак на цели на территории Российской Федерации, в том числе и в данном случае", — написал глава МИД в социальной сети X.
Заявление прозвучало после событий вечера 21 ноября, когда в Калининградской области включили сирены оповещения. Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что система обнаружила подозрительный объект, двигавшийся со стороны Литвы. Жителей попросили укрыться в безопасных местах, а в аэропорту Храброво временно ограничили приём и отправку самолётов. Позднее специалисты проверили ситуацию и не обнаружили угрозы. Ограничения на работу аэропорта сняли.
Накануне также сообщалось об атаке двух беспилотников на сухогруз, следовавший в Калининград через Финский залив. Судно подверглось нападению в нейтральных водах, неподалёку от российской границы. Экипаж не пострадал и после проверки состояния судна решил продолжить рейс. О том, что инцидент, призванный продемонстрировать возможности НАТО безнаказанно организовать блокаду российского торгового судоходства на Балтике, на деле может обернуться обоснованием для российских ударов по приграничным странам НАТО – в материале Ростислава Ищенко Угрожают России блокадой: новая провокация на Балтике.
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