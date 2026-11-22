https://ukraina.ru/20261122/meloni-otchitala-zelenskogo-iz-za-vneseniya-salvini-v-spisok-mirotvortsa-1084662378.html

Мелони отчитала Зеленского из-за внесения Сальвини в список "Миротворца"

Мелони отчитала Зеленского из-за внесения Сальвини в список "Миротворца" - 22.11.2026 Украина.ру

Мелони отчитала Зеленского из-за внесения Сальвини в список "Миротворца"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи представителей "коалиции желающих" в Берлине потребовала от Зеленского объяснений по поводу включения вице-премьера Маттео Сальвини в базу "Миротвореца". Об этом сообщает газета Il Fatto Quotidiano

2026-11-22T12:28

2026-11-22T12:28

2026-11-22T12:28

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По информации издания, Мелони лично обратилась к Зеленскому и потребовала обратить внимание на ситуацию. Она подчеркнула, что произошедшее касается не только Сальвини, но и всей страны."Владимир, это неприемлемо как для Сальвини, так и для всех итальянцев", — заявила глава итальянского правительства.Поводом для разбирательства стало обнаружение фамилии Сальвини среди опубликованных на ресурсе сведений об итальянских представителях в Европарламенте. Как выяснилось, запись о нём появилась значительно раньше — ещё после поездки политика в Крым в 2014 году.Сальвини потребовал от Киева объяснений и извинений. По данным Il Fatto Quotidiano, он также предупредил о возможном пересмотре итальянской военной поддержки Украины, если вопрос не будет урегулирован.Украинское посольство в Риме в ответ заявило, что сайт "Миротворец" не имеет официального статуса и не выражает позицию украинских властей. Тем не менее, как отмечает итальянское издание, фамилия Сальвини до сих пор остаётся в опубликованном списке, а публичных извинений он не получил.О том, что "Миротворец" вышел на международный уровень – в материале Елены Кирюшкиной От Бузины до Сальвини: киевский "расстрельный список" добрался до Европы.

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новости, италия, берлин, крым, сальвини, джорджи мелони, владимир зеленский, европарламент