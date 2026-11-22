https://ukraina.ru/20261122/meloni-otchitala-zelenskogo-iz-za-vneseniya-salvini-v-spisok-mirotvortsa-1084662378.html
Мелони отчитала Зеленского из-за внесения Сальвини в список "Миротворца"
Мелони отчитала Зеленского из-за внесения Сальвини в список "Миротворца" - 22.11.2026 Украина.ру
Мелони отчитала Зеленского из-за внесения Сальвини в список "Миротворца"
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи представителей "коалиции желающих" в Берлине потребовала от Зеленского объяснений по поводу включения вице-премьера Маттео Сальвини в базу "Миротвореца". Об этом сообщает газета Il Fatto Quotidiano
2026-11-22T12:28
2026-11-22T12:28
2026-11-22T12:28
новости
италия
берлин
крым
сальвини
джорджи мелони
владимир зеленский
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/03/07/1061606496_0:24:1566:905_1920x0_80_0_0_aabd67b72e14fdc19ba6cff298221df8.png
По информации издания, Мелони лично обратилась к Зеленскому и потребовала обратить внимание на ситуацию. Она подчеркнула, что произошедшее касается не только Сальвини, но и всей страны."Владимир, это неприемлемо как для Сальвини, так и для всех итальянцев", — заявила глава итальянского правительства.Поводом для разбирательства стало обнаружение фамилии Сальвини среди опубликованных на ресурсе сведений об итальянских представителях в Европарламенте. Как выяснилось, запись о нём появилась значительно раньше — ещё после поездки политика в Крым в 2014 году.Сальвини потребовал от Киева объяснений и извинений. По данным Il Fatto Quotidiano, он также предупредил о возможном пересмотре итальянской военной поддержки Украины, если вопрос не будет урегулирован.Украинское посольство в Риме в ответ заявило, что сайт "Миротворец" не имеет официального статуса и не выражает позицию украинских властей. Тем не менее, как отмечает итальянское издание, фамилия Сальвини до сих пор остаётся в опубликованном списке, а публичных извинений он не получил.О том, что "Миротворец" вышел на международный уровень – в материале Елены Кирюшкиной От Бузины до Сальвини: киевский "расстрельный список" добрался до Европы.
италия
берлин
крым
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/03/07/1061606496_165:0:1402:928_1920x0_80_0_0_4d76162da68e8c3453af635798ac79f0.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, италия, берлин, крым, сальвини, джорджи мелони, владимир зеленский, европарламент
Новости, Италия, Берлин, Крым, Сальвини, Джорджи Мелони, Владимир Зеленский, Европарламент
Мелони отчитала Зеленского из-за внесения Сальвини в список "Миротворца"
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи представителей "коалиции желающих" в Берлине потребовала от Зеленского объяснений по поводу включения вице-премьера Маттео Сальвини в базу "Миротвореца". Об этом сообщает газета Il Fatto Quotidiano
По информации издания, Мелони лично обратилась к Зеленскому и потребовала обратить внимание на ситуацию. Она подчеркнула, что произошедшее касается не только Сальвини, но и всей страны.
"Владимир, это неприемлемо как для Сальвини, так и для всех итальянцев", — заявила глава итальянского правительства.
Поводом для разбирательства стало обнаружение фамилии Сальвини среди опубликованных на ресурсе сведений об итальянских представителях в Европарламенте. Как выяснилось, запись о нём появилась значительно раньше — ещё после поездки политика в Крым в 2014 году.
Сальвини потребовал от Киева объяснений и извинений. По данным Il Fatto Quotidiano, он также предупредил о возможном пересмотре итальянской военной поддержки Украины, если вопрос не будет урегулирован.
Украинское посольство в Риме в ответ заявило, что сайт "Миротворец" не имеет официального статуса и не выражает позицию украинских властей. Тем не менее, как отмечает итальянское издание, фамилия Сальвини до сих пор остаётся в опубликованном списке, а публичных извинений он не получил.
О том, что "Миротворец" вышел на международный уровень – в материале Елены Кирюшкиной От Бузины до Сальвини: киевский "расстрельный список" добрался до Европы.