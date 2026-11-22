https://ukraina.ru/20261122/nochnaya-ataka-dronov-pvo-sbila-170-bespilotnikov-v-kaliningrade-obyavili-trevogu-1084659891.html
Ночная атака дронов: ПВО сбила 170 беспилотников, в Калининграде объявили тревогу
Ночная атака дронов: ПВО сбила 170 беспилотников, в Калининграде объявили тревогу - 22.11.2026 Украина.ру
Ночная атака дронов: ПВО сбила 170 беспилотников, в Калининграде объявили тревогу
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 170 дронов. На фоне атаки в Калининградской области была объявлена беспилотнуая опасность, а аэропорт Храброво временно приостанавливал приём и отправку самолётов
2026-11-22T09:43
2026-11-22T09:43
2026-11-22T09:44
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По данным Минобороны России, в ночь на 22 ноября беспилотники были обнаружены и уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской и Ростовской областями, Краснодарским краем и Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.Вечером в Калининградской области после обнаружения подозрительного объекта в воздушном пространстве со стороны Литвы прозвучали сирены оповещения. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных."В Неманском районе сработала система оповещения "Беспилотная опасность". Она среагировала на подозрительный объект со стороны Литвы", — пояснил глава области.Жителей попросили перейти в безопасные места. Операторы мобильной связи предупредили о возможных временных ограничениях интернета. Кроме того, в аэропорту Храброво ввели ограничения на полёты, из-за чего задержались около 20 рейсов.В сообщениях ряда источников появилась информация об атаке беспилотников на базу Балтийского флота в Калининградской области. Официального подтверждения этой информации нет.Позднее губернатор сообщил, что специалисты провели необходимые проверки и угрозы больше нет. Ограничения в аэропорту сняли, Храброво вернулся к обычному режиму работы.Тем временем украинские паблики сообщили о пожаре в Краснодаре после серии взрывов. По их информации, целью атаки мог стать Афипский нефтеперерабатывающий завод. Также появились сообщения о задымлении в районе военного городка Росгвардии. Эта информация тоже требует официального подтверждения.Напомним, накануне в Финском заливе, в трёх милях от территориальных вод Российской Федерации, беспилотными летательными аппаратами было атаковано судно, следовавшее в Калининград. О том, что инцидент, призванный продемонстрировать возможности НАТО безнаказанно организовать блокаду российского торгового судоходства на Балтике, на деле может обернуться обоснованием для российских ударов по приграничным странам НАТО – в материале Ростислава Ищенко Угрожают России блокадой: новая провокация на Балтике.
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новости, калининградская область, калининград, россия, ростислав ищенко, нато
Ночная атака дронов: ПВО сбила 170 беспилотников, в Калининграде объявили тревогу
09:43 22.11.2026 (обновлено: 09:44 22.11.2026)
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 170 дронов. На фоне атаки в Калининградской области была объявлена беспилотнуая опасность, а аэропорт Храброво временно приостанавливал приём и отправку самолётов
По данным Минобороны России, в ночь на 22 ноября беспилотники были обнаружены и уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской и Ростовской областями, Краснодарским краем и Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Вечером в Калининградской области после обнаружения подозрительного объекта в воздушном пространстве со стороны Литвы прозвучали сирены оповещения. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.
"В Неманском районе сработала система оповещения "Беспилотная опасность". Она среагировала на подозрительный объект со стороны Литвы", — пояснил глава области.
Жителей попросили перейти в безопасные места. Операторы мобильной связи предупредили о возможных временных ограничениях интернета. Кроме того, в аэропорту Храброво ввели ограничения на полёты, из-за чего задержались около 20 рейсов.
В сообщениях ряда источников появилась информация об атаке беспилотников на базу Балтийского флота в Калининградской области. Официального подтверждения этой информации нет.
Позднее губернатор сообщил, что специалисты провели необходимые проверки и угрозы больше нет. Ограничения в аэропорту сняли, Храброво вернулся к обычному режиму работы.
Тем временем украинские паблики сообщили о пожаре в Краснодаре после серии взрывов. По их информации, целью атаки мог стать Афипский нефтеперерабатывающий завод. Также появились сообщения о задымлении в районе военного городка Росгвардии. Эта информация тоже требует официального подтверждения.
Напомним, накануне в Финском заливе, в трёх милях от территориальных вод Российской Федерации, беспилотными летательными аппаратами было атаковано судно, следовавшее в Калининград. О том, что инцидент, призванный продемонстрировать возможности НАТО безнаказанно организовать блокаду российского торгового судоходства на Балтике, на деле может обернуться обоснованием для российских ударов по приграничным странам НАТО – в материале Ростислава Ищенко Угрожают России блокадой: новая провокация на Балтике.