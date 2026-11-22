https://ukraina.ru/20261122/nochnaya-ataka-dronov-pvo-sbila-170-bespilotnikov-v-kaliningrade-obyavili-trevogu-1084659891.html

Ночная атака дронов: ПВО сбила 170 беспилотников, в Калининграде объявили тревогу

Ночная атака дронов: ПВО сбила 170 беспилотников, в Калининграде объявили тревогу - 22.11.2026 Украина.ру

Ночная атака дронов: ПВО сбила 170 беспилотников, в Калининграде объявили тревогу

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 170 дронов. На фоне атаки в Калининградской области была объявлена беспилотнуая опасность, а аэропорт Храброво временно приостанавливал приём и отправку самолётов

2026-11-22T09:43

2026-11-22T09:43

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По данным Минобороны России, в ночь на 22 ноября беспилотники были обнаружены и уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской и Ростовской областями, Краснодарским краем и Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.Вечером в Калининградской области после обнаружения подозрительного объекта в воздушном пространстве со стороны Литвы прозвучали сирены оповещения. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных."В Неманском районе сработала система оповещения "Беспилотная опасность". Она среагировала на подозрительный объект со стороны Литвы", — пояснил глава области.Жителей попросили перейти в безопасные места. Операторы мобильной связи предупредили о возможных временных ограничениях интернета. Кроме того, в аэропорту Храброво ввели ограничения на полёты, из-за чего задержались около 20 рейсов.В сообщениях ряда источников появилась информация об атаке беспилотников на базу Балтийского флота в Калининградской области. Официального подтверждения этой информации нет.Позднее губернатор сообщил, что специалисты провели необходимые проверки и угрозы больше нет. Ограничения в аэропорту сняли, Храброво вернулся к обычному режиму работы.Тем временем украинские паблики сообщили о пожаре в Краснодаре после серии взрывов. По их информации, целью атаки мог стать Афипский нефтеперерабатывающий завод. Также появились сообщения о задымлении в районе военного городка Росгвардии. Эта информация тоже требует официального подтверждения.Напомним, накануне в Финском заливе, в трёх милях от территориальных вод Российской Федерации, беспилотными летательными аппаратами было атаковано судно, следовавшее в Калининград. О том, что инцидент, призванный продемонстрировать возможности НАТО безнаказанно организовать блокаду российского торгового судоходства на Балтике, на деле может обернуться обоснованием для российских ударов по приграничным странам НАТО – в материале Ростислава Ищенко Угрожают России блокадой: новая провокация на Балтике.

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