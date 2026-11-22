https://ukraina.ru/20261122/vystrel-v-nogu-korchinskiy-potreboval-osvobodit-tserkov-ot-russkikh-svyatykh-1084660816.html

"Выстрел в ногу": Корчинский* потребовал освободить церковь от русских святых

"Выстрел в ногу": Корчинский* потребовал освободить церковь от русских святых - 22.11.2026 Украина.ру

"Выстрел в ногу": Корчинский* потребовал освободить церковь от русских святых

Украинский националист Дмитрий Корчинский заявил, что "пришло время освободить украинскую церковь от русских святых"

2026-11-22T11:18

2026-11-22T11:18

2026-11-22T11:18

новости

волынь

кремль

россия

сергий радонежский

корчинский

пцу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/0a/19/1058356060_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_2f77874b456565bdb9a093fb22ba9160.jpg

Корчинский обратил внимание на то, что на фоне общей "деколонизации" в стране, демонтажа памятников и переименований, раскольничья Православная церковь Украины (ПЦУ) до сих пор не присоединилась к этому процессу."К сожалению, до сих пор к процессу не присоединилась ПЦУ. Она продолжает чтить московитских фейковых "святых", — подчеркнул Корчинский*.В качестве неугодного ему святого он привёл преподобного Сергия Радонежского, назвав того "духовным собирателем московитов" и "ангелом-хранителем Московии". Корчинский обвинил преподобного Сергия Радонежского в том, что тот якобы выступал на стороне "Орды" против Великого княжества Литовского, а значит и против "украинских князей, баронов и шляхтичей" в этой стране."Московиты врут всегда. Все их Павлики Морозовы, Зои Космодемьянские, Сергии Радонежские – или мерзавцы, или вымышленные персонажи. Время освободить от них украинскую церковь!" – подчеркнул Корчинский*.Притом он не упомянул о том, что преподобный Сергий Радонежский благословил князя московского Дмитрия на борьбу с Ордой под руководством Мамая. При этом вместе с князем московским против ордынцев Мамая сражался и выдающийся русский воевода Дмитрий Боброк Волынский родом с Волыни. Примечательно, что ряд исследователей отождествляет последнего с литовским князем Дмитрием Кориатовичем — сыном князя Кориата Гедиминовича.Победа в битве на Куликовом поле, где оба Дмитрия сражались бок-о-бок, стала важным этапом на пути к будущему свержению золотоордынского ига.Умолчал Корчинский и о том, как вели себя "украинские шляхтичи" два с лишним века спустя — во время Смутного времени. Так, они вместе с поляками сдирали золотые и серебряные оклады с икон и напрестольных крестов, стреляли ради забавы по иконам, рубили иконы саблями. В храмах московского Кремля ставили лошадей, а церковную утварь и святыни использовали в бытовых целях.При этом сам Корчинский в своих соцсетях анонсирует протестантские службы. До этого националист не раз выражал восхищение католической эстетикой. Таким образом, его связь с православием осталась в прошлом.Заявления Корчинского идут вразрез с требованиями других украинских националистов, требующих "вернуть русских святых себе".Святой потомок казачьего сотникаТак, в конце октября директор Киевского национального заповедника "Древний Киев" Роман Маленков назвал святителя Димитрия Ростовского "украденным Россией святым" и призвал жителей Киева проголосовать за переименование площади в честь его семьи.Маленков огорчился по поводу того, что около 27% участников высказались против наименования площади "Семьи Туптало".Чиновник заявил, что горожане голосуют против из-за имени Димитрия Ростовского (в миру Даниил Туптало), не зная, что святителя "россияне фактически украли", т. к. якобы не могли найти собственного святителя.По словам Маленкова, святителя якобы "насильно" назначили на Ростовскую кафедру для реформирования "отсталой церкви". Затем же его специально канонизировали, чтобы "прикрыть собственную культурную и богословскую бедность достижениями киевского образования".При этом Маленков умолчал о том, что кандидатуру Дмитрия предложил митрополит Киевский Валаам. И изначально святитель должен был отправиться в Сибирь для ведения миссионерской деятельности. Т.е. фактически он должен был быть не реформатором, а проповедником, тем, кто устанавливает церковь на новых землях. Лишь по причине болезни святителя определили на Ростовскую кафедру.* — внесён в списки экстремистов и террористов

волынь

кремль

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

новости, волынь, кремль, россия, сергий радонежский, корчинский, пцу