https://ukraina.ru/20261122/timofey-sergeytsev-ssha-uzhe-nechego-predlozhit-miru-a-rossiya-i-kitay-mogut-postroit-ekonomiku-novogo-1084640045.html

Тимофей Сергейцев: США уже нечего предложить миру, а Россия и Китай могут построить экономику нового типа

Тимофей Сергейцев: США уже нечего предложить миру, а Россия и Китай могут построить экономику нового типа - 22.11.2026 Украина.ру

Тимофей Сергейцев: США уже нечего предложить миру, а Россия и Китай могут построить экономику нового типа

Мощная армия Китая пока не решается воевать с США за мир, то есть за рынки сбыта. Россия использует другую стратегию. Мы маникюрными ножницами вырезаем контур того, что нам надо во внешнем мире. Нам весь мир не нужен, но какая-то часть его нужна, потому что у нас тоже есть экспорт. Нельзя просто взять и поделить мир, и мы исходим из этого.

2026-11-22T06:30

2026-11-22T06:30

2026-11-22T06:30

интервью

китай

сша

россия

дональд трамп

пушкин

карл маркс

атэс

владимир путин

си цзиньпин

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня", политтехнолог, философ, выпускник Московского физико-технического института Тимофей Сергейцев.В китайском Шэньчжэне впервые в истории состоялась трёхсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По её итогам Россия, США и Китай приняли совместную декларацию о мире. Документ затронул реформу ООН, энергетическую безопасность, полномочия международных судебных структур и ядерные риски.— Тимофей Николаевич, какое значение имеет в современных экономических условиях для России и всего Азиатско-Тихоокеанского региона саммит АТЭС, прошедший в Шэньчжэне?— Исторически мир впервые подошёл к вопросу о том, может ли существовать неколониальная экспортная модель экономики, которая не укладывается в классическую модель Адама Смита. Пушкин по поводу этой теории в "Евгении Онегине" писал, что государству не нужно золота, если оно "простой продукт имеет".Главная задача экономики – накормить собственное население. Китай довольно долго развивался по этой логике. На вершине своего развития ещё до колониального освоения со стороны Британии он был крупнейшим рынком Азиатско-Тихоокеанского региона.Реальный рост такой экономики определяется только ростом населения. Британия же в своё время изобрела экспортную модель экономики. Дело в том, что промышленное производство обладает способностью создавать объем продукции, во много раз превышающий потребности тех, кто её создаёт. Значит, её надо как-то продать, а потребителей надо заставить это купить. Без агрессивных военных технологий это невозможно. Британцы создали Ост-Индскую компанию. Это была, по сути, армия, которая торговала.Теперь Китай не может себе позволить ограничиваться одним только внутренним рынком, потому что Америка подарила ему вместе с очень специфическими инвестициями экспортную экономику самого широкого профиля. Но трудно представить себе Китай в качестве колониального агента, то есть того, кто будет осваивать мир как колонию.Китай уподобил себя моделям английской промышленности XIX века, о которой писал Маркс. Да, он наращивает армию, но у него нет опыта завоевания рынков с помощью армии. Он пытается достичь этого мирным путем. Считаю, что в союзе с Россией у него что-то неколониальное получится.США хотят сделать все, чтобы у Китая не получилось. Экономика Штатов полностью колониальная. Но что они могут сейчас продавать? Технологии? Они будут всё равно воспроизведены в других местах, пусть и с некоторым отставанием. Это показал Китай, это и мы сейчас делаем. На примере "Старлинка" это хорошо понятно. Подобный тип связи будет развит и у нас.Так что из экспортных товаров у США остаётся только доллар. Дональд Трамп находится в таком возрасте и в таком положении, что может позволить себе подумать о будущем, которое не является его личным. Часто это воспринимается как ложный пафос, но таков американский стиль.И Китай пока проигрывает США в наступательных армейских операциях. Во многом агрессия США в Иране определяется тем, чтобы не дать китайцам построить торговый путь в Европу. Мощная армия Китая пока не решается воевать с США за мир, то есть за рынки сбыта.Россия использует другую стратегию. Мы маникюрными ножницами вырезаем контур того, что нам надо во внешнем мире. Нам весь мир не нужен, но какая-то часть его нужна, потому что у нас тоже есть экспорт.Нельзя просто взять и поделить мир. Мир не согласится, чтоб его поделили, и мы это понимаем и исходим из этого.— Готов ли Трамп к возникновению многополярного мира и к продлению ДРСМД?— Трамп ни к чему не готов. К таким событиям никто никогда не бывает готов. Ясно, что мир может обойтись без США, а их главная идея заключалась в том, что без нас вы не обойдетесь. "Мы даем единую валюту, обеспечиваем свободу мореплавания и торговли, либеральные режимы, которые позволяют развиваться экономике".Всё это радикально устарело. Все уже понимают, что реальный экономический рост ни с каким либерализмом не связан. Еще не так давно не было мировой валюты, а мировая торговля велась.Что касается Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, то Трамп здесь не владеет инициативой. Давайте сравним ядерные арсеналы. Понятно, что никто не знает точное количество боеголовок, но понятно, что совокупно европейский ядерный потенциал существенно ниже российского и американского. Они могут причинить какой-то ущерб, но сами погибнут. Тогда непонятно, с кем они собираются воевать.Сейчас пытаются создать ядерные боезаряды, которые не дают радиоактивного заражения. При этом многие хотят воевать с применением ядерного оружия. Это повышает значение мощных ядерных арсеналов. На этом фоне растёт ядерный потенциал Китая. Штаты сейчас оказались между Сциллой и Харибдой, между двух огней. Единственный тезис Трампа сейчас — это призыв ограничить арсеналы трех ядерных держав. Но Китай не собирается в этом участвовать. И он свободен от предрассудков, от которых мы в значительной степени не освободились, имея за плечами "разрядку", которая принесла гибель СССР, что стало геополитической катастрофой.У Китая ничего такого за плечами нет. Ему бояться нечего. Китайцы способны анализировать чужие ошибки, и ограничивать себя они не собираются. И что с этим будет делать Трамп? Ответственность за разрушение договорной системы стратегической стабильности лежит на США, они искренне думали, что девяностые годы приведут к разрушению нашего ядерного потенциала.Почему на нас нельзя было напасть сразу, когда мы, как они считали, сдались? Потому что у нас оставалось ядерное оружие и люди, которые были готовы его применить, несмотря на рассуждения о демократических ценностях.На Западе считали, что если экономика разваливается, как можно поддерживать такую высокотехнологичную систему, как ядерный арсенал? Оказалось, что эта система совершила шаг в своем развитии, в то время как ядерная сфера вооружений США деградировала, хотя нельзя сказать, что она рухнула окончательно. У них нет тех технологий обогащения урана, которые есть у нас. Они рассчитывали, что наша система окончательно рухнет к 2013 году. Тогда же, кстати, начались все телодвижения на Украине.— Возможно ли сейчас в ходе трехсторонних встреч достичь каких-либо устойчивых договорённостей, в том числе по Украине?— Никто договариваться там и не собирался. Трампу нужно было продемонстрировать некое конструктивное поведение. Показать, что он всё-таки не за войну с Россией. Но тогда он против и войны Украины с Россией. Ведь скрыть факт, что эта ситуация создавалась Соединёнными Штатами, не получается. Трамп использовал элегантную формулировку о том, что это "война Байдена". При этом реальных механизмов для завершения этой войны у США нет. Поджечь лес можно одной спичкой, но что потом делать с лесным пожаром?

https://ukraina.ru/20261119/mozhno-li-oboytis-bez-ssha-sergeytsev-o-glavnom-vyzove-na-sammite-ates-i-vstreche-putina-trampa-i-si-1084610883.html

https://ukraina.ru/20261119/pavel-danilin-sammit-putina-trampa-i-si-razrushil-plany-izolyatsii-rossii-i-dal-nadezhdu-na-mir-po-1084598927.html

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Александр Порунов

интервью, китай, сша, россия, дональд трамп, пушкин, карл маркс, атэс, владимир путин, си цзиньпин, оон, джо байден