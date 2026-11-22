https://ukraina.ru/20261122/sobranie-zagovorschikov-vo-glave-s-kusturitsey-otkryli-v-serbii-festival-kino-ob-svo-1084658249.html

"Собрание заговорщиков" во главе с Кустурицей открыло в Сербии фестиваль кино об СВО

"Собрание заговорщиков" во главе с Кустурицей открыло в Сербии фестиваль кино об СВО - 22.11.2026 Украина.ру

"Собрание заговорщиков" во главе с Кустурицей открыло в Сербии фестиваль кино об СВО

В субботу, 21 ноября, фестиваль "RT.Док: Время наших героев" приехал в Сербию. Что случилось на показе истории одной девочки из Константиновки, которую спасали российские военные, - в репортаже корреспондента издания Украина.ру из Дрвенграда

2026-11-22T10:30

2026-11-22T10:30

2026-11-22T12:22

эксклюзив

россия

сербия

эмир кустурица

родион мирошник

украина

всу

спецоперация

кино

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Официальный старт лично дал всемирно известный кинорежиссёр Эмир Кустурица, он же предоставил площадку для мероприятия - основанную им этнодеревню Дрвенград. Уединённое местечко в горах, деревянные дома с тяжёлыми дверьми и резными наличниками, высокие ступени из булыжников.Не менее интересным был тандем ведущих церемонии: компанию сербу Стефану составила популярный блогер Александра Йост, которую многие больше знают как Sasha meets Russia, - наполовину русская, наполовину американка, родилась в Гонконге, там же прошло её детство, затем жила в США и Бельгии, но всегда мечтала жить в России, и её мечта сбылась.Саша напомнила, что год назад Кустурица назвал фестиваль "собранием заговорщиков".Кустурица предпочёл выступить на русском и заявил: "Я очень рад, что этот фестиваль у нас был и будет, потому что люди видят хорошие фильмы, видят сторону, которую невозможно увидеть на CNN, невозможно увидеть на американском, французском телевидении, которое видит эту проблему, которая называется Украина, только как российскую агрессию. Этого не было и никогда не будет".По доброй традиции на церемонии открытия звучит музыка. На этот раз выступила группа из Абхазии. Неожиданно её частью стал сам сербский кинорежиссёр: творческий коллектив подарил ему национальный музыкальный инструмент, напоминающий трещотку, и уже на следующей песне Кустурица начал играть на нём.Большинство лент "RT.Док: Время наших героев" рассказывает о зверствах украинских военных. Так что выступление на церемонии посла по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника было более чем оправданным. В своей речи он акцентировал внимание на том, что в программе нынешнего фестиваля много фильмов о судьбе детей, за что выразил особую благодарность.Единственная картина, которую в тот вечер показали гостям, была как раз из этого числа. "Спасая Софию" (автор - Ольга Кирий) рассказывает историю, как российские военные несколько недель спасали 10-летнюю Софию Андросову из Константиновки. От атак беспилотников ВСУ погибли её бабушка и дедушка, так остались они вдвоём с мамой."Я переживала, чтобы не потерять маму. Одна же я не выживу...", - вспоминает девочка.Но в определённый момент сил у женщины больше не было, и она упала в доме. Причём упала лицом вниз. Ни поднять, ни хотя бы перевернуть её дочь не могла."Если бы она лежала лицом наверх, я бы хоть воды ей приносила, подкармливала. Сижу, смотрю и вижу, что у неё ничего не двигается. Так она и умерла... Хотелось самой умереть, чтобы только к маме попасть , - рассказывает София.Девочка осталась совершенно одна. Много плакала и не понимала, как быть. Но затем взяла себя в руки и стала выживать как только можно. Ела сухие макароны, искала воду, выходила на улицу и просто махала руками в надежде, что её заметят. И так продолжалось 1,5 месяца до тех пор, когда боец с позывным "Бритва" ни пошёл проводить зачистку в этом районе и ни обнаружил Соню.В итоге российские бойцы организовали сложную схему эвакуации и вывели ребёнка из зоны боевых действий.В России у Софии дядя (он уже оформляет опекунство), в Киеве - сестра, но девочка и слышать не хочет о возвращении на Украину."Зачем мне туда возвращаться? Чтобы плакать? Я и так наплакалась, когда умерла мама...Я рассказала всё это и на душе стало обидно..." - говорит маленькая героиня в финальном кадре.Этот фильм невозможно смотреть без слёз. Во время просмотра слёзы не могли сдержать даже мужчины и не скрывали этого. Ещё долго после завершения показа многие продолжали сопереживать увиденному. "Я очень хочу, чтобы как можно больше людей посмотрело этот фильм. Может, тогда в них что-то человеческое проснётся, пускай враги посмотрят этот фильм", - сказал Мирошник по окончании показа.Они должны почувствовать свою причастность не к спасению этого ребёнка, а к тем, кто пытался убить этого ребенка, подытожил он.

https://ukraina.ru/20261121/eto-i-nasha-voyna-my-verim-v-pobedu-rossii-na-balkanakh-veteranov-svo-vstrechayut-stoya-1084643934.html

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эксклюзив, россия, сербия, эмир кустурица, родион мирошник, украина, всу, спецоперация, кино