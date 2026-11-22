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Фицо отказался выделять Украине ещё €45 млрд через кредит ЕС

Фицо отказался выделять Украине ещё €45 млрд через кредит ЕС - 22.11.2026 Украина.ру

Фицо отказался выделять Украине ещё €45 млрд через кредит ЕС

Словакия не намерена присоединяться к новому финансовому пакету Евросоюза для Украины на 45 млрд евро. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет участвовать в предоставлении этих средств, несмотря на давление со стороны европейских партнёров

2026-11-22T10:44

2026-11-22T10:44

2026-11-22T10:44

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Глава словацкого правительства напомнил, что страна уже отказалась участвовать в предыдущем займе для Киева на 90 млрд евро и менять свою позицию не собирается. По его словам, вопрос нового финансирования пытаются связать с обсуждением бюджета Евросоюза."Как вы знаете, Словакия не участвовала в первом кредите на €90 млрд, так же мы хотим поступить и сейчас, хотя нас политически шантажируют соединением этого кредита с бюджетом Евросоюза", — заявил Фицо в видеообращении, опубликованном в соцсети.Премьер также усомнился в том, что Украина сможет вернуть предоставленные ей деньги. Поэтому, по его мнению, называть такую финансовую помощь кредитом неправильно."Это не кредиты, это дары", — подчеркнул глава словацкого правительства.Предложение о выделении дополнительных 45 млрд евро Еврокомиссия представила 18 ноября. Средства планируется направить Киеву в 2027 году в дополнение к ранее согласованному займу на 90 млрд евро.Для финансирования нового пакета Брюссель намерен выпустить общие долговые обязательства Евросоюза. Предполагается, что Украина сможет погасить задолженность за счёт российских репараций, которые, по расчётам европейских властей, Москва должна будет выплатить после завершения конфликта.Ранее Фридрих Мерц пригрозил заблокировать весь бюджет Евросоюза на 7 лет, если страны не внесут свой "вклад в безопасность". Не будет в бюджете "денег для Украины" — не будет вообще бюджета ЕС, угрожал немецкий канцлер. Это заявление Роберт Фицо назвал шантажом, подробнее – в материале Елены Мурзиной "Ни цента Украине. Точка": страны Европы, которые спонсировали Киев, теперь отказываются давать деньги.

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новости, украина, киев, словакия, роберт фицо, фридрих мерц, елена мурзина, ес, еврокомиссия