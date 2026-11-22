Активность Украины на Балтике. Хроника событий на утро 22 ноября
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
В Финляндии признали, что за ударом по российскому сухогрузу в Балтийском море могла стоять Украина
Днём 21 ноября стало известно об атаке дронов на российский сухогруз в Финском заливе.
"В нейтральных водах Финского залива, в трёх морских милях от границы Российской Федерации, произошло нападение на грузовое судно, следовавшее в г. Калининград, с применением двух БПЛА. В данный момент производится эвакуация экипажа. Последствия уточняются", — написал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своём телеграм-канале в 13:03.
Позднее он сообщил о том, что в небе над Ленинградской областью было сбито 80 дронов.
В 16:38 Дрозденко опубликовал актуальную информацию об инциденте с сухогрузом.
"К российскому сухогрузу, атакованному БПЛА 21 ноября 2026 года в международных водах Финского залива, подошло российское спасательное судно. По сообщению экипажа, эвакуация команды не потребовалась. Ситуация на борту находится под контролем. Судовая команда проводит необходимые работы и планирует возобновить движение по маршруту. С губернатором Калининградской области А.С. Беспрозванных нахожусь в рабочем контакте в связи с данным инцидентом", — отметил Дрозденко.
Примечательно, что в спасательной операции была задействована погранслужба Финляндии. Как сообщило Минобороны Финляндии, средства финской погранохраны направились к месту событий.
"Пограничная охрана Финляндии руководит спасательной операцией и готовится к возможной ликвидации последствий загрязнения окружающей среды в зоне ответственности Финляндии", — гласило сообщение Минобороны Финляндии.
Позднее финское оборонное ведомство допустило причастность Украины к произошедшему.
"Вероятно, за этим стоит Украина", — заявил директор по связям с общественностью Сил обороны Финляндии Аки-Маури Хухтинен.
Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал атаку на сухогруз.
"События, связанные с судном в Финском заливе, серьёзные", — написал он в соцсети X.
Стубб также добавил, что проводил консультации с представителями финских Сил обороны и Пограничной охраны, а также уведомил об инциденте основных партнеров и союзников страны.
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А вот некоторых других финских политиков произошедшее привело в ярость. Так, член партии "Альянс Свободы" Армандо Мема обвинил Владимира Зеленского в попытке втянуть Финляндию в прямое столкновение с Россией с помощью провокаций в Балтийском море.
"Зеленский пытается втянуть Финляндию и всю Европу в прямое противостояние с Россией, провоцируя масштабную эскалацию в Балтийском регионе. Правительство Орпо ведет себя безответственно по отношению к России: оно поддерживает Украину и допускает проведение подобных атак вблизи финских границ", — написал он в соцсети Х.
Мема также призвал Зеленского прекратить попытки спровоцировать прямое столкновение, используя для этого Балтийский регион и атаки дронов.
"Финляндия должна немедленно занять твердую позицию в отношении Украины, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем; она обязана потребовать от Зеленского прекратить использование дронов в этом регионе, поскольку такие действия ставят под угрозу безопасность всей Балтики", — подчеркнул Мема.
По его мнению, если подобные инциденты продолжатся, Финляндия окажется на пути к масштабной эскалации.
В другой записи Мема предположил, что такая эскалация будет чревата ядерной войной.
"В балтийском регионе уже высокая напряженность. <...> Если эскалация конфликта продолжится, вскоре Россия может запустить дроны по странам НАТО. Надеюсь, что здравый смысл возьмет верх, потому что в противном случае ситуация очень быстро перерастет в ядерную войну", — подчеркнул политик.
Но украинские дроны создали вчера проблемы не только в Финском заливе, но и в другой части Балтийского моря.
Что происходило в Калининградской области
Было неспокойно вчера и в Калининградской области. Ранним утром того дня Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Храброво.
"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда. В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — указывалось в сообщении в 05:00.
Позднее, в 20:22, Росавиация сообщила о том, что аэропорт Храброво принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Данные меры были приняты для обеспечения безопасности полётов, подчеркнули в Росавиации.
Лишь в 20:45 стало известно, что все ограничения сняты.
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Кроме того, 21 ноября в Калининградской области сработал сигнал "беспилотная опасность".
"В Неманском районе сработала система оповещения "беспилотная опасность". Она среагировала на подозрительный объект со стороны Литвы", — написал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в канале на платформе "Макс" около девяти часов вечера.
Беспрозванных отметил, что специалисты провели все проверки, угрозы региону нет. Губернатор добавил, что в ближайшее время режим отменят.
Подробнее о происходящем на Балтике — в статье Ростислава Ищенко "Угрожают России блокадой: новая провокация на Балтике".
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