https://ukraina.ru/20261122/aktivnost-ukrainy-na-baltike-khronika-sobytiy-na-utro-22-noyabrya-1084660061.html

Активность Украины на Балтике. Хроника событий на утро 22 ноября

Активность Украины на Балтике. Хроника событий на утро 22 ноября - 22.11.2026 Украина.ру

Активность Украины на Балтике. Хроника событий на утро 22 ноября

В Финляндии признали, что за ударом по российскому сухогрузу в Балтийском море могла стоять Украина

2026-11-22T10:00

2026-11-22T10:00

2026-11-22T10:00

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Днём 21 ноября стало известно об атаке дронов на российский сухогруз в Финском заливе."В нейтральных водах Финского залива, в трёх морских милях от границы Российской Федерации, произошло нападение на грузовое судно, следовавшее в г. Калининград, с применением двух БПЛА. В данный момент производится эвакуация экипажа. Последствия уточняются", — написал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своём телеграм-канале в 13:03.Позднее он сообщил о том, что в небе над Ленинградской областью было сбито 80 дронов.В 16:38 Дрозденко опубликовал актуальную информацию об инциденте с сухогрузом."К российскому сухогрузу, атакованному БПЛА 21 ноября 2026 года в международных водах Финского залива, подошло российское спасательное судно. По сообщению экипажа, эвакуация команды не потребовалась. Ситуация на борту находится под контролем. Судовая команда проводит необходимые работы и планирует возобновить движение по маршруту. С губернатором Калининградской области А.С. Беспрозванных нахожусь в рабочем контакте в связи с данным инцидентом", — отметил Дрозденко.Примечательно, что в спасательной операции была задействована погранслужба Финляндии. Как сообщило Минобороны Финляндии, средства финской погранохраны направились к месту событий."Пограничная охрана Финляндии руководит спасательной операцией и готовится к возможной ликвидации последствий загрязнения окружающей среды в зоне ответственности Финляндии", — гласило сообщение Минобороны Финляндии.Позднее финское оборонное ведомство допустило причастность Украины к произошедшему."Вероятно, за этим стоит Украина", — заявил директор по связям с общественностью Сил обороны Финляндии Аки-Маури Хухтинен.Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал атаку на сухогруз."События, связанные с судном в Финском заливе, серьёзные", — написал он в соцсети X.Стубб также добавил, что проводил консультации с представителями финских Сил обороны и Пограничной охраны, а также уведомил об инциденте основных партнеров и союзников страны.А вот некоторых других финских политиков произошедшее привело в ярость. Так, член партии "Альянс Свободы" Армандо Мема обвинил Владимира Зеленского в попытке втянуть Финляндию в прямое столкновение с Россией с помощью провокаций в Балтийском море."Зеленский пытается втянуть Финляндию и всю Европу в прямое противостояние с Россией, провоцируя масштабную эскалацию в Балтийском регионе. Правительство Орпо ведет себя безответственно по отношению к России: оно поддерживает Украину и допускает проведение подобных атак вблизи финских границ", — написал он в соцсети Х.Мема также призвал Зеленского прекратить попытки спровоцировать прямое столкновение, используя для этого Балтийский регион и атаки дронов."Финляндия должна немедленно занять твердую позицию в отношении Украины, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем; она обязана потребовать от Зеленского прекратить использование дронов в этом регионе, поскольку такие действия ставят под угрозу безопасность всей Балтики", — подчеркнул Мема.По его мнению, если подобные инциденты продолжатся, Финляндия окажется на пути к масштабной эскалации.В другой записи Мема предположил, что такая эскалация будет чревата ядерной войной."В балтийском регионе уже высокая напряженность. <...> Если эскалация конфликта продолжится, вскоре Россия может запустить дроны по странам НАТО. Надеюсь, что здравый смысл возьмет верх, потому что в противном случае ситуация очень быстро перерастет в ядерную войну", — подчеркнул политик.Но украинские дроны создали вчера проблемы не только в Финском заливе, но и в другой части Балтийского моря.Что происходило в Калининградской областиБыло неспокойно вчера и в Калининградской области. Ранним утром того дня Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Храброво."Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда. В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — указывалось в сообщении в 05:00.Позднее, в 20:22, Росавиация сообщила о том, что аэропорт Храброво принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Данные меры были приняты для обеспечения безопасности полётов, подчеркнули в Росавиации.Лишь в 20:45 стало известно, что все ограничения сняты.Кроме того, 21 ноября в Калининградской области сработал сигнал "беспилотная опасность"."В Неманском районе сработала система оповещения "беспилотная опасность". Она среагировала на подозрительный объект со стороны Литвы", — написал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в канале на платформе "Макс" около девяти часов вечера.Беспрозванных отметил, что специалисты провели все проверки, угрозы региону нет. Губернатор добавил, что в ближайшее время режим отменят.Подробнее о происходящем на Балтике — в статье Ростислава Ищенко "Угрожают России блокадой: новая провокация на Балтике".

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https://ukraina.ru/20261122/budem-pozhirat-vas-poka-vy-ne-zakonchites-chego-na-samom-dele-khochet-zapad-1084652303.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, финляндия, украина, россия, владимир зеленский, александр стубб, росавиация, минобороны, нато