https://ukraina.ru/20240630/1055936288.html

Продолжение войны - это конец Украины. Украинские эксперты о взрывоопасной ситуации в стране

Продолжение войны - это конец Украины. Украинские эксперты о взрывоопасной ситуации в стране - 30.06.2024 Украина.ру

Продолжение войны - это конец Украины. Украинские эксперты о взрывоопасной ситуации в стране

В украинском экспертном сообществе обсуждают, к чему может привести дальнейшая эскалация конфликта, почему на этом настаивают прибалтийские страны и как все это может сказаться на ситуации внутри Украины, которая и так уже накалена до предела.

2024-06-30T13:31

2024-06-30T13:31

2024-06-30T13:31

эксклюзив

сво

украина

мобилизация

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вадим карасев

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В провоцировании эскалации конфликта действительно заметна особая активность Польши и прибалтийских стран. Сейчас они просят ЕС профинансировать строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, информирует Reuters. Стоимость такой линии оценивается в €2,5 млрд.А премьер Эстонии Кая Каллас заявила на пресс-конференции, что страны НАТО должны определить военную победу на Украине как свою цель.Комментируя это заявление, украинский политолог Вадим Карасёв отметил, что военная победа какой-либо из сторон в текущем конфликте невозможна. Он напомнил, что прибалтийские страны сорвали саммит в 2021 году, который вполне мог предотвратить войну."Не было бы войны, договорились бы как-то. Не было бы войны в феврале 2022 года. Вот теперь понимаете, кто такая Кая Каллас? Теперь она становится министром иностранных дел ЕС, это верховный комиссар по внешней политике ЕС. Она даже хочет там создать министерство обороны ЕС. Что она хочет? Кто будет оплачивать эту войну? Ну, маленькая страна Эстония, там до миллиона не доходит людей. Представитель этой маленькой страны хочет, чтобы европейские налогоплательщики финансировали войну", - сказал Карасёв в эфире интернет-канала Politeka.Он продолжил: "Чем дальше будет война продолжаться, тем больше живого ресурса Украины, украинцев - будут погибать или уезжать и прятаться. Она (Каллас – ред.) что, не понимает этого?".Вероятность военной победы над ядерной державой можно оценивать в 1%, но 99% за то, что такой победы не может быть, считает эксперт. По его мнению, ошибаются те, кто говорит, что "Путин блефует"."Не блефует. Блефовать они (русские – ред.) не будут. У них доктрина такая безопасности. Они, вопреки издержкам… для них главное - угрозы, опасности, а не издержки войны - пойдут на все. Ставки очень большие, если война дальше будет продолжаться", - сказал Карасев.Он подчеркнул, что если исходить из того, что военная победа над Россией, ядерной сверхдержавой - невозможна, то "продолжение войны до победного конца может означать конец Украины, разрушение ее полностью".Будет разрушена не только энергетика, будет депопуляция, будет территориальное запустение, будут экономические проблемы и т.д., обрисовал эксперт перспективы Украины в случае продолжения войны. Он добавил: "но, слава Богу, не Кая Каллас решает, будет война или нет".По мнению Карасева, "дело идет к финалу войны, или Трампу, или Байдену ее придется завершить". Он пояснил: несмотря на европейские радикальные голоса, решать будет Америка и, судя по всему, сейчас начинается дипломатическая стадия, к концу года все может прийти к мирному финалу.При этом политолог предположил, что просто на заморозку конфликта Россия вряд ли согласится, у нее есть ресурс, даже обойдутся без мобилизации – если надо будет, "корейские добровольцы приедут".А что Украина? Зеленский едет на саммит ЕC и везет какой-то план наступления, но кто будет наступать, кто будет руководить наступлением - капитаны и майоры из бывшего "Азова" и другие активисты и майдановцы 2014 года, которые сейчас воюют? - задал вопрос Карасёв. И сам же ответил, что тут нужен совсем другой уровень, уровень полководцев.С полководцами на Украине не очень, продолжается кадровая чехарда. Политолог сравнил ситуацию с завершающим периодом Первой мировой, когда большевики распропагандировали армию с помощью газеты "Искра" и добавил, что "сейчас - это телеграм-каналы".Отметим, что Зеленский на саммите ЕС заявил, что "Украина не хочет затягивать войну", поскольку "у нас много убитых и раненых", потому Киев готовит план урегулирования, который представит в течение нескольких месяцев, обсудят его уже на новом саммите по Украине.Однако оппозиционные телеграм-каналы (то есть, по Карасеву – новая "Искра") со ссылкой на свои источники пишут, что у Зеленского есть и план контрнаступления ВСУ, его представят (или уже представили) некоему "узкому кругу", после чего Запад будут решать, давать ли Киеву F-16. А слова про "план урегулирования" сказаны лишь для успокоения украинцев."Это попытка поднять моральный дух армии и общества, что надо чуть-чуть поднажать, потерпеть и всё закончится. Как дополняет источник - это очередная ложь власти. Никто войну заканчивать не будет, а просто рассказывают народу очередную сказку, которую хотят слушать массы", - отмечает телеграм-канал "Легитимный".Массы тем временем начинают самоорганизовываться. В Черновицкой области жители села Острица, в основном женщины, собрались и потребовали ответа от военных и полиции, зачем те установили блокпост. Видеозапись этой проходившей на повышенных тонах беседы публикует в своем видеоблоге известный украинский адвокат Тарас Никифорчук."На самом деле в наше время, чтобы люди собрались… Люди запуганы государством, полицией, Службой безопасности Украины (СБУ). Если ты, не дай Бог, скажешь что-то на нашу власть, то обязательно к тебе придут, скажут, что ты коллаборант, что ты сторонник России, что тебя надо посадить", - сказал он. Но люди, тем не менее, начинают объединять свои усилия в протесте против мобилизации.На упомянутой видеозаписи военные отвечают взбунтовавшимся селянам, что они там стоят для того, чтобы контролировать движение людей в определенном направлении, поскольку в стране военное положение. Комментируя этот ответ, адвокат отметил — неужели до такой степени украинская власть в лице этих военных и полицейских не доверяет своим гражданам, что считает их всех "преступниками", поддерживающими Российскую Федерацию?Никифорчук также сказал, что он всегда задавал вопрос, зачем режим военного положения введён на территории всей страны, в том числе и в областях, где нет никаких боевых действий, какой в этом смысл? Единственный смысл, по его словам, в том, чтобы поиздеваться над людьми, власть свою показать, да и "денежку какую-то в карман положить"."Лучше же, все-таки, бороться с Российской Федерацией где-то там в Черновицкой области, чем бороться где-то: не дай Бог, в Донецкой области, там же действительно страшно и ужасно. А тут мирные люди, женщины, что там не искать-то врагов, на самом деле?", - с сарказмом отметил адвокат. Он добавил, что 700 тысяч украинских военных находятся в тылу – "вот это те самые, которые устраивают блокпосты, которые вылавливают людей… но никто воевать почему-то не хочет".Возможно, в этом незначительном, казалось бы, инциденте в Черновицкой области мы видим признаки процесса новой самоорганизации украинского общества в ответ на давление государства. Украинский политолог Андрей Ермолаев напоминает, что в самоорганизации по-украински сильные позиции имел анархо-синдикализм, например, тот же Нестор Махно создал именно анархо-синдикалистскую государственную систему.Эксперт предположил, что если государство не пересмотрит нынешние силовые мобилизационные методы, то тогда есть риск запуска в обществе механизмов, связанных с новой самоорганизацией.Подробнее о ситуации на Украине и вокруг нее читайте в статье Владимира Скачко "О дронах победы нашей. Запад продолжает забалтывать Россию в ее борьбе"

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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