https://ukraina.ru/20261122/ot-buziny-do-salvini-kievskiy-rasstrelnyy-spisok-dobralsya-do-evropy-1084659142.html

От Бузины до Сальвини: киевский "расстрельный список" добрался до Европы

От Бузины до Сальвини: киевский "расстрельный список" добрался до Европы - 22.11.2026 Украина.ру

От Бузины до Сальвини: киевский "расстрельный список" добрался до Европы

Украинский экстремистский сайт "Миротворец" вышел на международный уровень

2026-11-22T09:08

2026-11-22T09:08

2026-11-22T09:08

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владимир зеленский

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С 2014 года эти медиатеррористы вносят в базу данных имена политиков, журналистов, бизнесменов, церковных деятелей, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. Очень часто публикации "Миротворца" называют расстрельными списками и это неудивительно. Внесение в базу украинского сайта несет угрозу жизни и здоровью "врагов нации". Доказательства? Пожалуйста. После занесения на "Миротворец" были убиты писатель Олесь Бузина и депутат Верховной Рады Олег Калашников, глава ДНР Александр Захарченко и командир батальона "Спарта" Арсен Павлов (Моторолла), политолог и журналист Дарья Дугина, военкор Владлен Татарский. Но пока украинские террористы исполняли "бандеровский аттентат" только в отношении граждан Украины и России, Запад молчал.Нет, формальная реакция на противоправную деятельность "Миротворца" была. Так, еще в 2016 году тогдашний посол США на Украине Джеффри Пайетт критиковал публикацию личных данных тысяч журналистов, аккредитованных в неподконтрольных Киеву районах Донбасса. Он признал, что раскрытие этой информации нанесло серьёзный ущерб, призвал украинские власти осудить публикаторов и подчеркнул недопустимость повторения подобных случаев. Однако никакого контроля за исполнением этих рекомендаций со стороны Вашингтона так и не последовало. Оно и понятно: ведь создатели "Миротворца" - это американские "сукины сыны", которых США привели к власти путем госпереворота. Кто ж будет наказывать своих? Пожурили "миротворцев" и европейцы. В июне 2016-го прозвучало аналогичное заявление от послов G7. В заявлении отмечалось, что публикация нарушает украинское законодательство и международные обязательства Киева, а ярлык "пособников террористов" угрожает личной безопасности журналистов и свободе прессы. Но на этом вся борьба с "Миротворцем" и закончилась. А уж после начала войны Запад вообще предпочел закрыть глаза на "террористические шалости" киевского режима во главе с Зеленским.Последовательно - еще со времен госпереворота - боролась c рассадником ненависти только Россия. Еще десять лет назад прокуратура Санкт-Петербурга и Генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием ограничить доступ к "Миротворцу" из-за публикации персональных данных граждан РФ в разделе "Чистилище".Примечательно, что в этот период даже журналисты ВВС и Bild высказались против деятельности "Миротворца" и заявили, что публикация личных данных угрожает их безопасности и мешает им выполнять работу. Однако моральную поддержку сайту, созданному по инициативе тогдашнего главы МВД Арсена Авакова*, оказывали демократы США.То есть, с самого начала Киев получил от Запада "добро" на зачистку всех, кто мог бы помешать строительству "АнтиРоссии" и развязыванию войны против РФ. Понимая это, Москва в ноябре 2017 года направила ноту в Госдепартамент с требованием лишить сайт хостинга ("американской прописки") из-за разжигания нетерпимости к российским СМИ. Однако никакой реакции американской стороны не последовало. Промолчала и ООН. В июне 2022 года постоянное представительство РФ официально направило письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с требованием повлиять на власти Украины и добиться закрытия преступного проекта. Однако эти аргументы на международном уровне тоже были пропущены мимо ушей.Интересно, промолчат ли США после того, как в базу экстремистского украинского сайта попал политолог из США Джон Вароли - за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины"? Также эксперта обвиняют в публичной поддержке России. Оказывается, в 2019 году он публично заявил о праве жителей Донбасса самостоятельно определять свою судьбу. Но почему украинские "чистильщики" ждали аж 6 лет, прежде чем внести американского гражданина в свои расстрельные списки? А потому, что Зеленский уже пошел ва-банк: он открыто критикует президента США Дональда Трампа за хорошие отношения с Владимиром Путиным, вступает в перепалку с самым богатым человеком планеты Илоном Маском, высказывает недовольство переговорщиками Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Так что появление на "Миротворце" американского политолога - это продолжение кампании Киева против республиканцев и лично Трампа. Месть за попытки остановить войну, которая позволяет Зеленскому сохранять безраздельную власть и безмерно обогащаться.С ЕС украинские информтеррористы попытались провернуть тот же трюк, но натолкнулись на неожиданное сопротивление со стороны вроде бы союзников - Италии. Сначала депутаты оппозиционного "Движения пяти звёзд" обратились к председателю Европарламента Роберте Метсоле с требованием принять меры против сайта "Миротворец", распространяющего ненависть и дезинформацию. Причем, это заявление прозвучало как раз в тот момент, когда в Брюсселе находилась украинская делегация во главе со спикером парламента. Поводом для возмущения итальянских политиков стало внесение в базу евродепутата Данило Делла Валле, выступающего против поставок оружия Киеву. На "Миротворце" его обвинили в гуманитарной агрессии против Украины и распространении российской пропаганды. Сам политик назвал обвинения абсурдными, поскольку они связаны с его публичной парламентской деятельностью. И потребовал от руководства ЕП защитить депутатский иммунитет, удалить персональные данные итальянских политиков с "Миротворца" и добиться блокировки ресурса. Данило Делла Валле и его коллеги также заявили, что угрозы украинских террористов их не остановят. "Недопустимо преследовать представителя граждан за его идеи и мнения", - указывают наивные европейцы, забывая о том, что Украина травит, преследует и убивает своих и чужих граждан за "неправильное мнение" еще с 2014 года. Например, в базу расстрельного сайта внесли экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера - за то, что он назвал присоединение Крыма к России "реальностью", которую однажды придется признать, и усомнился, что какой-либо российский президент отменит это решение. МИД Германии для проформы возмутился, да и все.А вот итальянцы отступать не собираются. И вот уже вице-премьер Италии Маттео Сальвини потребовал от украинских властей официальных разъяснений по поводу своего присутствия в базе данных сайта "Миротворец". "Я был потрясен, узнав, что мое имя, наряду с тысячами других, включая нескольких итальянских депутатов Европарламента, давно внесено в черный список. Этот враждебный акт касается не только меня лично, но и ставит под удар авторитет и уважение к итальянским институтам власти", - подчеркнул он. Политик напомнил, что Италия в последние годы оказывала украинскому народу масштабную гуманитарную и экономическую помощь.Сальвини уже "получил" за свои высказывания о праве народов на самоопределение по итогам референдумов в Крыму и Донбассе и призывы к отмене антироссийских санкций, инициированных Евросоюзом. Можно спорить, что аналогичная судьба ждет и других европейских политиков - если они посмеют критиковать политику Киева. И это наводит на мысль о том, что деятельность "Миротворца" и его финансирование осуществляют не только украинские олигархи вроде Рината Ахметова**, но и международные глобалистские структуры. Все-таки у Украины кишка тонка прямо угрожать итальянским или немецким политическим деятелям. Тем более, что украинский МИД уже заявил о том, что "Миротворец" не является государственной структурой, не входит в систему госорганов и не уполномочен выражать официальную позицию Киева. Выходит, на территории страны действует экстремистская "частная лавочка", которая публикует личные данные европейских политиков, нелояльных к Украине и угрожает им физическим уничтожением? Что ж, весьма откровенное признание паралича государственных институтов и превращение Украины в анархо-террористическое образование посреди Европы.И вот здесь возникает интересный вопрос: как долго европейские правительства готовы мириться с тем, что их избранные представители могут подвергаться нападкам информационных террористов из Киева? Более того - становиться потенциальными мишенями украинской "партии войны"?Именно в этом заключается наиболее опасный политический эффект "Миротворца". Даже без прямых запретов и официальных санкций сама перспектива оказаться в подобной базе способна заставить людей осторожнее высказываться, избегать неудобных для Украины тем и отказываться от публичной критики. То есть, "Миротворцу" позволено создавать атмосферу страха среди оппозиционных европейских политиков - чтобы не смели и думать о мирных переговорах, территориальных компромиссах Украины и снятии санкций с РФ. Точно также все начиналось на Украине, а закончилось расстрелом писателей и частным гестапо на Петропавловской Борщаговке. Но сопротивление Италии внушает некие надежды. Понятно, что Рим действует в собственных интересах прежде всего: в 2027-м в стране пройдут парламентские выборы и избирателям явно понравятся идеи остановить военную и финансовую помощь Киеву и ограничить расходы на украинских беженцев. Но если непримиримая позиция Италии приведет еще и к закрытию украинского рассадника ненависти и войны - то это добавит плюсиков в карму и Мелони, и итальянской оппозиции в глазах мировых лидеров. Будет сделан первый шаг к амнистии политзаключенных киевского режима, но самое важное - у украинских силовиков отнимут инструмент террора и шантажа местных и европейских противников войны.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261103/klyatva-gippokrata-kak-prestuplenie-spasavshuyu-lyudey-medika-vnesli-v-mirotvorets-1084255977.html

https://ukraina.ru/20260814/ukrainskiy-sayt-mirotvorets-obvinil-11-letnego-rossiyanina-v-pokushenii-na-suverenitet-1082486960.html

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, россия, сальвини, владимир зеленский, миротворец