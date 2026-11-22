Шарль де Голль против Советской России
© Фото : Открытый источникШарль де Голль в Польше, 1920 год
© Фото : Открытый источник
17 ноября министерство вооружённых сил Франции признало наличие на Украине французских военных, которые проводят обучение своих украинских коллег и обслуживают технику. Франции не впервой воевать с Россией чужими руками – в XVIII-XIX веках это делалось через турок, в 1920 – через поляков. В советско-польской войне участвовал Шарль де Голль
Шарль де Голль родился 22 ноября 1890 года в городе Лилль на севере Франции в небогатой аристократической семье. Его отец Анри де Голль был профессором философии и литературы в школе иезуитов, а мать, Жанна Майо, происходила из семьи текстильных фабрикантов. Шарль был третьим из пяти детей. В доме царила строгая патриотическая и католическая атмосфера: здесь много читали, обсуждали политику и историю. Именно в этот период у де Голля сформировалась непоколебимая вера в то, что Франции суждено сыграть особую роль в мире.
В 1909 году де Голль поступил в престижную военную академию Сен-Сир. Учился он без особого усердия, не любил рутину и муштру. Преподаватели считали его способным, но заносчивым парнем, склонным к независимым суждениям. При этом он отлично разбирался в тактике и военной истории.
В 1912 году де Голль окончил академию 13-м из 210 выпускников и в звании младшего лейтенанта был направлен в 33-й пехотный полк под командованием полковника Филиппа Петена. С этого времени судьбы двух военных на долгие годы будут тесно переплетены.
С начала Первой Мировой войны в августе 1914 года молодой де Голль находился на фронте. Он быстро дослужился до капитана, был трижды ранен, после последнего ранения под Верденом в 1916 году его приняли за убитого и оставили на поле боя, впоследствии "посмертно" наградив Орденом Почётного легиона. На самом деле в бессознательном состоянии он попал в немецкий плен, откуда шесть раз пытался бежать.
Первым местом заключения де Голля в Германии стала крепость Ингольштадт, где он жил в одной комнате с молодым русским подпоручиком Михаилом Тухачевским. Они были очень разными, но одинаково увлечёнными военным делом, долго дискутировали о будущем авиации, танков и манёвренной войны, при этом де Голль с помощью Тухачевского изучал русский язык, а его самого учил французскому.
Де Голль провёл в плену 32 месяца, и был освобождён лишь после перемирия 11 ноября 1918 года (кстати, Тухачевскому удалось бежать из плена в сентябре 1917-го). Однако уже весной 1919-го он добровольно вошёл в состав французской военной миссии в Польше, состоявшей из почти 400 офицеров – её отправили вместе со сформированной во Франции Польской армией под командованием Юзефа Галлера (получила название "Голубой армии" по цвету мундиров).
Хорошо подготовленные, обученные французскими офицерами и снабженные французской техникой дивизии "Голубой армии" выгодно выделялись на фоне других польских частей. Как записал де Голль в своём дневнике, они "на сегодняшний день являются единственной организованной силой в стране". Хотя формально "Голубая армия" была создана для борьбы с большевиками, с первых же дней она была брошена против войск Западно-Украинской народной республики (ЗУНР), которая воевала с поляками с момента своего провозглашения на территории Восточной Галичины в ноябре 1918 года.
Члены французской военной миссии непосредственного участия в боевых действиях против ЗУНР не принимали. В частности, Шарль де Голль обучал польских офицеров сначала в военной школе в городе Модлин в 30 километрах от польской столицы, а позже – в военной академии, созданной на месте бывшего училища императорской гвардии в Рембертуве (ныне район Варшавы). Однако за ситуацией на польско-украинском фронте он внимательно следил, и борьба галицких украинцев за независимость от поляков встретила полное понимание со стороны молодого капитана французской армии.
© Фото : Открытый источникШарль де Голль в 1915 году
© Фото : Открытый источник
Шарль де Голль в 1915 году
"Вся восточная часть Галичины заселена в большинстве русинами той же крови, что и на Украине. Эти русины во второй половине XIX века воскресили свою национальность, язык, претендуя всё больше и больше на свержение польского ига в Галиции. Вопрос осложняется тем, что он быстро приобрёл социальный характер, поскольку право собственности в русинской Галичине находилось преимущественно в руках поляков, а земледельцы, арендаторы были русинами. Для русинского населения Восточной Галичины освободиться от польского ига, в общем означало – вытолкать господина в дверь. Отсюда чрезвычайная сила национальных конфликтов к востоку от Лемберга (Львова)", – записал он в дневнике того периода.
Однако к середине июля 1919 года, в первую очередь благодаря "Голубой армии", вся территория ЗУНР была оккупирована поляками, но де Голль в своём дневнике на это никак не отреагировал. Он продолжал преподавать в военной академии в Рембертуве вплоть до момента, когда к Варшаве подошли войска Советской России под командованием Тухачевского.
В июле 1920 года Шарль де Голль был прикомандирован к штабу французского генерала Жозефа Бернара, который выступал советником командующего польским Южным фронтом генерала Эдварда Рыдз-Смиглы. Капитан де Голль принял предложение временно поступить на службу в армию Польши, был повышен до майора и принимал непосредственное участие в боевых действиях, временно командуя батальоном в составе польских пехотных частей в ходе Варшавской битвы. За героизм в боях с большевиками Шарль де Голль позже получил высшую военную награду Польши – орден Virtuti Militari (V класса).
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Хотя в отдельных источниках сказано, что де Голль был награждён в том числе за операции возле реки Збруч, которая позже стала границей между Польшей и СССР, на самом деле он принимал участие в боях лишь под Варшавой. В представлении его к награде сказано, что "во время военных действий 29 июля, 13 и 16 августа 1920 года майор де Голль продемонстрировал образцовую оценку ситуации, не боялся атаковать врага, тщательно используя информацию военной разведки, благодаря чему он оказался ценным сотрудником главнокомандующего и проявил все свои офицерские качества".
После возвращения во Францию Шарль де Голль устроился преподавателем истории в Сен-Сире. В 1922-24 годах он учился в Высшей военной школе в Париже (аналог Академии Генерального штаба в России), и стал помощником маршала Петена в Высшем военном совете.
Петен де Голля очень ценил, но вскоре между ними возник стратегический конфликт. Петен делал ставку на статичную оборону и строительство "линии Мажино". Де Голль же настаивал на мобильной войне с применением танковых соединений. Свои идеи он в 1934 году изложил в книге "За профессиональную армию", но консервативное французское руководство посчитало её положения слишком радикальными. Книгу, кстати, перевели на немецкий и русский языки, её изучал немецкий военачальник Хайнц Гудериан, по поручению маршала Тухачевского книгу также издавали в СССР.
Маршал Михаил Тухачевский
Теоретические взгляды де Голля во многом сложились под влиянием хода советско-польской войны. В то время, когда европейская военная мысль была скована опытом позиционного тупика Западного фронта, который не смогли преодолеть даже массово применявшиеся сторонами танки, самолёты и химическое оружие (отсюда вера в оборонительные линии), де Голль владел опытом другой войны, для который был характерен манёвренный характер и глубокие прорывы.
Выработка деголлевской военной доктрины началась с критики организации польской армии. Справедливости ради надо сказать, что польскую армию того периода, скроенную на живую нитку из частей, подразделений и мелких групп разного происхождения, относящихся к разным военным школам, а иногда даже воевавшим друг против друга ещё недавно, критиковать было очень удобно.
У поляков отсутствовала чёткая вертикаль командования. Пока нижестоящие штабы выясняли, кто будет выполнять приказы штабов вышестоящих, приказы запаздывали или теряли актуальность. Отчасти это было связано с постоянными изменениями системы управления. Например, весной 1920 года фронты переформировали в отдельные армии, что потребовало реорганизации штабов и системы подчинения "на бегу".
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Для польской армии была характерна высокая текучка кадров в командном составе – из-за этого подразделения лишались управления. Сама по себе текучка была связана с разным происхождением командного состава, который часто просто не мог найти общего языка, а также политической борьбой между представителями старого генералитета разных армий и политическими назначенцами команды Пилсудского.
Отсюда же – разобщённость частей, которые действовали почти автономно, не поддерживали между собой горизонтальные связи.
Проблемной была логистика: маршруты не фиксировались, колонны формировались хаотично, не планировались привалы. Именно логистические проблемы поляков привлекли внимание де Голля к проблемам использования военной техники и сделали его сторонником массового использования танков (Польша получила от Франции 240 танков, при том, что в Красной армии их даже к концу 1920-х годов было менее ста).
© Фото : Открытый источникФранцузские танки Renault FT-17 1-го танкового полка польской армии. Лето 1920 года. Флажки на башнях использовались для связи и управления
© Фото : Открытый источник
Французские танки Renault FT-17 1-го танкового полка польской армии. Лето 1920 года. Флажки на башнях использовались для связи и управления
При всём этом де Голль отмечал исключительную мотивацию польских солдат, но отмечал, что даже самая мотивированная армия нуждается в централизованной системе управления.
Критика эта поляками усвоена не была – в сентябре 1939 года многие проблемы, характерные для 1920 года, были в наличии. Достаточно вспомнить, что один из самых подготовленных польских генералов, Казимеж Соснковский, в межвоенный период по политическим причинам был отодвинут от управления войсками, потом ему поручили несуществующий фронт, в конце концов он психанул, создал из имевших под рукой соединений оперативную группу и пошёл защищать Львов…
Ну и ещё один момент, на который де Голль наверняка должен был обратить внимание – новая польская государственность создавалась группами патриотов в тылах чужих армий и была установлена, как только для этого сложились достаточные условия. Не опытом ли Пилсудского он вдохновлялся, создавая движение "Свободная Франция"?
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