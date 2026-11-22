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Шарль де Голль против Советской России

Шарль де Голль против Советской России - 22.11.2026 Украина.ру

Шарль де Голль против Советской России

17 ноября министерство вооружённых сил Франции признало наличие на Украине французских военных, которые проводят обучение своих украинских коллег и обслуживают технику. Франции не впервой воевать с Россией чужими руками – в XVIII-XIX веках это делалось через турок, в 1920 – через поляков. В советско-польской войне участвовал Шарль де Голль

2026-11-22T16:00

2026-11-22T16:00

2026-11-22T16:00

история

история

франция

польша

варшава

шарль де голль

юзеф пилсудский

красная армия

1920 г

советско-польская война

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Шарль де Голль родился 22 ноября 1890 года в городе Лилль на севере Франции в небогатой аристократической семье. Его отец Анри де Голль был профессором философии и литературы в школе иезуитов, а мать, Жанна Майо, происходила из семьи текстильных фабрикантов. Шарль был третьим из пяти детей. В доме царила строгая патриотическая и католическая атмосфера: здесь много читали, обсуждали политику и историю. Именно в этот период у де Голля сформировалась непоколебимая вера в то, что Франции суждено сыграть особую роль в мире.В 1909 году де Голль поступил в престижную военную академию Сен-Сир. Учился он без особого усердия, не любил рутину и муштру. Преподаватели считали его способным, но заносчивым парнем, склонным к независимым суждениям. При этом он отлично разбирался в тактике и военной истории.В 1912 году де Голль окончил академию 13-м из 210 выпускников и в звании младшего лейтенанта был направлен в 33-й пехотный полк под командованием полковника Филиппа Петена. С этого времени судьбы двух военных на долгие годы будут тесно переплетены.С начала Первой Мировой войны в августе 1914 года молодой де Голль находился на фронте. Он быстро дослужился до капитана, был трижды ранен, после последнего ранения под Верденом в 1916 году его приняли за убитого и оставили на поле боя, впоследствии "посмертно" наградив Орденом Почётного легиона. На самом деле в бессознательном состоянии он попал в немецкий плен, откуда шесть раз пытался бежать.Первым местом заключения де Голля в Германии стала крепость Ингольштадт, где он жил в одной комнате с молодым русским подпоручиком Михаилом Тухачевским. Они были очень разными, но одинаково увлечёнными военным делом, долго дискутировали о будущем авиации, танков и манёвренной войны, при этом де Голль с помощью Тухачевского изучал русский язык, а его самого учил французскому.Де Голль провёл в плену 32 месяца, и был освобождён лишь после перемирия 11 ноября 1918 года (кстати, Тухачевскому удалось бежать из плена в сентябре 1917-го). Однако уже весной 1919-го он добровольно вошёл в состав французской военной миссии в Польше, состоявшей из почти 400 офицеров – её отправили вместе со сформированной во Франции Польской армией под командованием Юзефа Галлера (получила название "Голубой армии" по цвету мундиров).Хорошо подготовленные, обученные французскими офицерами и снабженные французской техникой дивизии "Голубой армии" выгодно выделялись на фоне других польских частей. Как записал де Голль в своём дневнике, они "на сегодняшний день являются единственной организованной силой в стране". Хотя формально "Голубая армия" была создана для борьбы с большевиками, с первых же дней она была брошена против войск Западно-Украинской народной республики (ЗУНР), которая воевала с поляками с момента своего провозглашения на территории Восточной Галичины в ноябре 1918 года.Члены французской военной миссии непосредственного участия в боевых действиях против ЗУНР не принимали. В частности, Шарль де Голль обучал польских офицеров сначала в военной школе в городе Модлин в 30 километрах от польской столицы, а позже – в военной академии, созданной на месте бывшего училища императорской гвардии в Рембертуве (ныне район Варшавы). Однако за ситуацией на польско-украинском фронте он внимательно следил, и борьба галицких украинцев за независимость от поляков встретила полное понимание со стороны молодого капитана французской армии."Вся восточная часть Галичины заселена в большинстве русинами той же крови, что и на Украине. Эти русины во второй половине XIX века воскресили свою национальность, язык, претендуя всё больше и больше на свержение польского ига в Галиции. Вопрос осложняется тем, что он быстро приобрёл социальный характер, поскольку право собственности в русинской Галичине находилось преимущественно в руках поляков, а земледельцы, арендаторы были русинами. Для русинского населения Восточной Галичины освободиться от польского ига, в общем означало – вытолкать господина в дверь. Отсюда чрезвычайная сила национальных конфликтов к востоку от Лемберга (Львова)", – записал он в дневнике того периода.Однако к середине июля 1919 года, в первую очередь благодаря "Голубой армии", вся территория ЗУНР была оккупирована поляками, но де Голль в своём дневнике на это никак не отреагировал. Он продолжал преподавать в военной академии в Рембертуве вплоть до момента, когда к Варшаве подошли войска Советской России под командованием Тухачевского.В июле 1920 года Шарль де Голль был прикомандирован к штабу французского генерала Жозефа Бернара, который выступал советником командующего польским Южным фронтом генерала Эдварда Рыдз-Смиглы. Капитан де Голль принял предложение временно поступить на службу в армию Польши, был повышен до майора и принимал непосредственное участие в боевых действиях, временно командуя батальоном в составе польских пехотных частей в ходе Варшавской битвы. За героизм в боях с большевиками Шарль де Голль позже получил высшую военную награду Польши – орден Virtuti Militari (V класса).Хотя в отдельных источниках сказано, что де Голль был награждён в том числе за операции возле реки Збруч, которая позже стала границей между Польшей и СССР, на самом деле он принимал участие в боях лишь под Варшавой. В представлении его к награде сказано, что "во время военных действий 29 июля, 13 и 16 августа 1920 года майор де Голль продемонстрировал образцовую оценку ситуации, не боялся атаковать врага, тщательно используя информацию военной разведки, благодаря чему он оказался ценным сотрудником главнокомандующего и проявил все свои офицерские качества".После возвращения во Францию Шарль де Голль устроился преподавателем истории в Сен-Сире. В 1922-24 годах он учился в Высшей военной школе в Париже (аналог Академии Генерального штаба в России), и стал помощником маршала Петена в Высшем военном совете.Петен де Голля очень ценил, но вскоре между ними возник стратегический конфликт. Петен делал ставку на статичную оборону и строительство "линии Мажино". Де Голль же настаивал на мобильной войне с применением танковых соединений. Свои идеи он в 1934 году изложил в книге "За профессиональную армию", но консервативное французское руководство посчитало её положения слишком радикальными. Книгу, кстати, перевели на немецкий и русский языки, её изучал немецкий военачальник Хайнц Гудериан, по поручению маршала Тухачевского книгу также издавали в СССР.Теоретические взгляды де Голля во многом сложились под влиянием хода советско-польской войны. В то время, когда европейская военная мысль была скована опытом позиционного тупика Западного фронта, который не смогли преодолеть даже массово применявшиеся сторонами танки, самолёты и химическое оружие (отсюда вера в оборонительные линии), де Голль владел опытом другой войны, для который был характерен манёвренный характер и глубокие прорывы.Выработка деголлевской военной доктрины началась с критики организации польской армии. Справедливости ради надо сказать, что польскую армию того периода, скроенную на живую нитку из частей, подразделений и мелких групп разного происхождения, относящихся к разным военным школам, а иногда даже воевавшим друг против друга ещё недавно, критиковать было очень удобно.У поляков отсутствовала чёткая вертикаль командования. Пока нижестоящие штабы выясняли, кто будет выполнять приказы штабов вышестоящих, приказы запаздывали или теряли актуальность. Отчасти это было связано с постоянными изменениями системы управления. Например, весной 1920 года фронты переформировали в отдельные армии, что потребовало реорганизации штабов и системы подчинения "на бегу".Для польской армии была характерна высокая текучка кадров в командном составе – из-за этого подразделения лишались управления. Сама по себе текучка была связана с разным происхождением командного состава, который часто просто не мог найти общего языка, а также политической борьбой между представителями старого генералитета разных армий и политическими назначенцами команды Пилсудского.Отсюда же – разобщённость частей, которые действовали почти автономно, не поддерживали между собой горизонтальные связи.Проблемной была логистика: маршруты не фиксировались, колонны формировались хаотично, не планировались привалы. Именно логистические проблемы поляков привлекли внимание де Голля к проблемам использования военной техники и сделали его сторонником массового использования танков (Польша получила от Франции 240 танков, при том, что в Красной армии их даже к концу 1920-х годов было менее ста).При всём этом де Голль отмечал исключительную мотивацию польских солдат, но отмечал, что даже самая мотивированная армия нуждается в централизованной системе управления.Критика эта поляками усвоена не была – в сентябре 1939 года многие проблемы, характерные для 1920 года, были в наличии. Достаточно вспомнить, что один из самых подготовленных польских генералов, Казимеж Соснковский, в межвоенный период по политическим причинам был отодвинут от управления войсками, потом ему поручили несуществующий фронт, в конце концов он психанул, создал из имевших под рукой соединений оперативную группу и пошёл защищать Львов…Ну и ещё один момент, на который де Голль наверняка должен был обратить внимание – новая польская государственность создавалась группами патриотов в тылах чужих армий и была установлена, как только для этого сложились достаточные условия. Не опытом ли Пилсудского он вдохновлялся, создавая движение "Свободная Франция"?

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https://ukraina.ru/20250814/1048675563.html

https://ukraina.ru/20261119/kazimezh-sosnkovskiy-ten-pilsudskogo-i-ego-neudavshiysya-preemnik-1084570535.html

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история, франция, польша, варшава, шарль де голль, юзеф пилсудский, красная армия, 1920 г, советско-польская война, первая мировая война