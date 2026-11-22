"Будем пожирать вас, пока вы не закончитесь": чего на самом деле хочет Запад
© Фото : Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
© Фото : Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
В экспертном сообществе обсуждают, дан ли уже Россией ответ на повреждение Крымского моста или же он только готовится. Думают и о том, где, возможно, воздвигнут новую "Берлинскую стену" — и кого в таком случае можно будет считать проигравшим, а кого победителем
Заметно усилившиеся удары ВС РФ по объектам на территории подконтрольной Киеву части Украины (в том числе и в западных областях страны) уже наносят киевскому режиму существенный ущерб. И киевские мосты – не главное.
Накануне зимы выводят из строя объекты энергетики. В частности, Минэнерго Украины сообщает о снижении генерации атомных станций из-за повреждений энергосистемы. Если удары продолжатся и АЭС придется останавливать, то последствия легко себе представить.
Но всё это ещё не ответ на атаки ВСУ на Крымский мост, это только прелюдия. Как считает бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*, настоящий ответ будет куда серьезнее – по его мнению, высказанному в эфире одного из каналов, можно ожидать даже применения ТЯО или ударов "Орешником".
Вообще тактика РФ в этом конфликте – разделение Украины по Днепру, уверен экс-нардеп. Он считает, что такой финал, как ни странно, устроит и Европу – ведь новую "Берлинскую стену", получается, отодвинут до Днепра, собственно, сам Днепр и станет такой "стеной".
"Вот такая история… И она, к сожалению, воплощается на наших глазах в жизнь", — сказал политик.
Но устроит ли Москву такой вариант завершения горячей фазы конфликта? И кого в таком случае можно будет считать победителем, кого — проигравшим?
А кроме России и Украины будут (и уже есть) и новые участники. Война с Россией не просто открыто подготавливается Западом, эта война фактически уже идет, все же прекрасно понимают, чьи ракеты на самом деле ударили по Крымскому мосту, заявила она в интервью журналисту Александру Шелесту** покинувшая страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова.
И добавила, что "русским пора понять это", пора осознать, что большая война неизбежна, но не все понимают это. Кроме того, Егорова считает, что глобально украинцы и русские, славяне в целом, проигрывают, убивая друг друга.
Вчера, 14:31Число погибших при атаке на жилой дом в Луганске выросло до шестиКоличество жертв удара украинских беспилотников по жилому дому в посёлке Юбилейном в Луганске, произошедшего накануне, увеличилось до шести человек. Среди погибших — 13-летняя девочка и её мать. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник
Егорова посоветовала всем перечитать русских классиков, а также призвала задуматься о том, почему конфликт до сих пор продолжается. Притом активные участники конфликта – братские народы.
Скептически отнеслась актриса и к сравнению встречи в Шэньчжэне со встречей союзников в Ялте в 1945 году. Во втором случае, напомнила Егорова речь шла о союзниках-победителях, устанавливавших новый мировой порядок. Теперь же, несмотря на хорошие взаимоотношения лидеров России, США и Китая, ситуация иная.
Егорова вспомнила об американских политсилах, за которыми, по её словам, стоят западные элиты, и цель которых – уничтожение русской цивилизации.
"Ставится цель уничтожения русской цивилизации, вне зависимости от того, мы граждане России… или у меня мама русская, папа русский, а я украинка (,..). Это не имеет значения, ты русский, ты болгарин, ты украинец, ты серб, ты ещё какой-нибудь славянский народ, даже тот же поляк – вы все будете уничтожены. Мы (Запад – Ред.) будем пожирать вас до тех пор, пока вы все не закончитесь", — обрисовала Егорова перспективу славянских народов так, как её понимают на Западе.
Именно в рамках этой программы Запад и пытается стравить братские народы между собой.
И тут актриса обратила внимание на личность Зеленского. По её словам, он продал и предал Украину и украинцев.
"Это Иуда, который ради того, чтобы остаться живым и получить свои тридцать сребреников, он полностью весь народ закатывает в асфальт", – подчеркнула Егорова.
Она уверена, что Зеленский и дальше будет повышать ставки в игре на эскалацию. Актриса считает, что украинский режим попытается серьёзно осложнить жизнь не только в Курской и Белгородской областях, но и в других регионах России.
По её словам, не украинские военные и дальше будут атаковать Крымский мост, а также делать всё для того, чтобы осложнить жизнь населения Крыма, создав на полуострове гуманитарную катастрофу. И всё это – при поддержке Запада.
"Как ни договаривайся — а Запад открыто вызывает русских на бой. Это надо понимать и готовиться", – отметила Егорова.
Задала актриса и тревожащий многих вопрос о будущем Украины. Будет ли та разделена новой "Берлинской стеной" по Днепру или нет? Сама Егорова уверена – эту "стену" нужно отодвигать до Берлина, "а иначе – смерть".
Вчера, 14:31Мамад по-украински – только для богатыхМамад – защищённая комната, мини-убежище в израильских квартирах. Учитывая, что Украина уже не первый год позиционируется как "европейский Израиль" (т. е., страна, находящаяся в конфликте со всеми соседями), логично предположить… Нет, не логично. Между идеологически выверенными речекряками и реальностью дистанция велика суть
Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для посвящённого 80-летию патриарха Московского и Всея Руси Кирилла проекта "Наше Крещение. Предстоятель" напомнил, из-за чего идут боевые действия. Лавров процитировал начальника штаба ВС Швеции Микаэля Классона, заявившего в 2023 году, что "у русских есть неприятная привычка делать то, что они обещают".
"Когда мы говорим, что отстоим права русских людей и русскоязычных на Украине, не оставим их в беде, ни их язык, ни их культуру, ни их религию, Запад должен сделать вывод и понимать, чего он хочет добиться. Запад, когда он отвечает, что, дескать, у русских "красные линии" сегодня здесь, завтра там, послезавтра ещё дальше, то ему надо слушать шведского генерала. В отличие от Запада, мы что обещаем, то и делаем", – подчеркнул Лавров.
Он также выразил уверенность в том, что русские и украинцы сами разберутся "со своими распрями".
* Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** Признан в РФ иноагентом
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