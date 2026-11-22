https://ukraina.ru/20261122/budem-pozhirat-vas-poka-vy-ne-zakonchites-chego-na-samom-dele-khochet-zapad-1084652303.html

"Будем пожирать вас, пока вы не закончитесь": чего на самом деле хочет Запад

"Будем пожирать вас, пока вы не закончитесь": чего на самом деле хочет Запад - 22.11.2026 Украина.ру

"Будем пожирать вас, пока вы не закончитесь": чего на самом деле хочет Запад

В экспертном сообществе обсуждают, дан ли уже Россией ответ на повреждение Крымского моста или же он только готовится. Думают и о том, где, возможно, воздвигнут новую "Берлинскую стену" — и кого в таком случае можно будет считать проигравшим, а кого победителем

2026-11-22T06:06

2026-11-22T06:06

2026-11-22T06:06

эксклюзив

запад

россия

украина

снежана егорова

сергей лавров

владимир зеленский

минэнерго

вооруженные силы украины

верховная рада

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Заметно усилившиеся удары ВС РФ по объектам на территории подконтрольной Киеву части Украины (в том числе и в западных областях страны) уже наносят киевскому режиму существенный ущерб. И киевские мосты – не главное. Накануне зимы выводят из строя объекты энергетики. В частности, Минэнерго Украины сообщает о снижении генерации атомных станций из-за повреждений энергосистемы. Если удары продолжатся и АЭС придется останавливать, то последствия легко себе представить.Но всё это ещё не ответ на атаки ВСУ на Крымский мост, это только прелюдия. Как считает бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*, настоящий ответ будет куда серьезнее – по его мнению, высказанному в эфире одного из каналов, можно ожидать даже применения ТЯО или ударов "Орешником".Вообще тактика РФ в этом конфликте – разделение Украины по Днепру, уверен экс-нардеп. Он считает, что такой финал, как ни странно, устроит и Европу – ведь новую "Берлинскую стену", получается, отодвинут до Днепра, собственно, сам Днепр и станет такой "стеной"."Вот такая история… И она, к сожалению, воплощается на наших глазах в жизнь", — сказал политик.Но устроит ли Москву такой вариант завершения горячей фазы конфликта? И кого в таком случае можно будет считать победителем, кого — проигравшим?А кроме России и Украины будут (и уже есть) и новые участники. Война с Россией не просто открыто подготавливается Западом, эта война фактически уже идет, все же прекрасно понимают, чьи ракеты на самом деле ударили по Крымскому мосту, заявила она в интервью журналисту Александру Шелесту** покинувшая страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова.И добавила, что "русским пора понять это", пора осознать, что большая война неизбежна, но не все понимают это. Кроме того, Егорова считает, что глобально украинцы и русские, славяне в целом, проигрывают, убивая друг друга.Егорова посоветовала всем перечитать русских классиков, а также призвала задуматься о том, почему конфликт до сих пор продолжается. Притом активные участники конфликта – братские народы.Скептически отнеслась актриса и к сравнению встречи в Шэньчжэне со встречей союзников в Ялте в 1945 году. Во втором случае, напомнила Егорова речь шла о союзниках-победителях, устанавливавших новый мировой порядок. Теперь же, несмотря на хорошие взаимоотношения лидеров России, США и Китая, ситуация иная.Егорова вспомнила об американских политсилах, за которыми, по её словам, стоят западные элиты, и цель которых – уничтожение русской цивилизации."Ставится цель уничтожения русской цивилизации, вне зависимости от того, мы граждане России… или у меня мама русская, папа русский, а я украинка (,..). Это не имеет значения, ты русский, ты болгарин, ты украинец, ты серб, ты ещё какой-нибудь славянский народ, даже тот же поляк – вы все будете уничтожены. Мы (Запад – Ред.) будем пожирать вас до тех пор, пока вы все не закончитесь", — обрисовала Егорова перспективу славянских народов так, как её понимают на Западе.Именно в рамках этой программы Запад и пытается стравить братские народы между собой.И тут актриса обратила внимание на личность Зеленского. По её словам, он продал и предал Украину и украинцев."Это Иуда, который ради того, чтобы остаться живым и получить свои тридцать сребреников, он полностью весь народ закатывает в асфальт", – подчеркнула Егорова.Она уверена, что Зеленский и дальше будет повышать ставки в игре на эскалацию. Актриса считает, что украинский режим попытается серьёзно осложнить жизнь не только в Курской и Белгородской областях, но и в других регионах России.По её словам, не украинские военные и дальше будут атаковать Крымский мост, а также делать всё для того, чтобы осложнить жизнь населения Крыма, создав на полуострове гуманитарную катастрофу. И всё это – при поддержке Запада."Как ни договаривайся — а Запад открыто вызывает русских на бой. Это надо понимать и готовиться", – отметила Егорова.Задала актриса и тревожащий многих вопрос о будущем Украины. Будет ли та разделена новой "Берлинской стеной" по Днепру или нет? Сама Егорова уверена – эту "стену" нужно отодвигать до Берлина, "а иначе – смерть".Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для посвящённого 80-летию патриарха Московского и Всея Руси Кирилла проекта "Наше Крещение. Предстоятель" напомнил, из-за чего идут боевые действия. Лавров процитировал начальника штаба ВС Швеции Микаэля Классона, заявившего в 2023 году, что "у русских есть неприятная привычка делать то, что они обещают"."Когда мы говорим, что отстоим права русских людей и русскоязычных на Украине, не оставим их в беде, ни их язык, ни их культуру, ни их религию, Запад должен сделать вывод и понимать, чего он хочет добиться. Запад, когда он отвечает, что, дескать, у русских "красные линии" сегодня здесь, завтра там, послезавтра ещё дальше, то ему надо слушать шведского генерала. В отличие от Запада, мы что обещаем, то и делаем", – подчеркнул Лавров.Он также выразил уверенность в том, что русские и украинцы сами разберутся "со своими распрями".* Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга** Признан в РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20261121/chislo-pogibshikh-pri-atake-na-zhiloy-dom-v-luganske-vyroslo-do-shesti-1084650751.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, запад, россия, украина, снежана егорова, сергей лавров, владимир зеленский, минэнерго, вооруженные силы украины, верховная рада