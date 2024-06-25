Возрождение РУБОПа: эксперт назвал плюсы и минусы - 25.06.2024 Украина.ру
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Возрождение РУБОПа: эксперт назвал плюсы и минусы
Возрождение РУБОПа: эксперт назвал плюсы и минусы - 25.06.2024 Украина.ру
Возрождение РУБОПа: эксперт назвал плюсы и минусы
Проведению оперативно-розыскных мероприятий на территориях с высокой угрозой терроризма могло бы помочь возрождение регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД, однако там может процветать коррупция. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2024-06-25T03:33
2024-06-25T03:33
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полиция
терроризм
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Выявление террористов, агентурная работа, сбор информации и наблюдение - прерогатива полиции и ФСБ, рассказал эксперт. Это огромное количество оперативно-розыскных мероприятий. Особенно на территориях, где угроза терроризма по определению высока, отметил он.Он добавил, что много участковых, которые знают и любят свое дело, сейчас пошли на СВО.Нам нужно воспитать новое поколение работников правоохранительной системы, подытожил волонтер.
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Новости, Россия, МВД, полиция, терроризм

Возрождение РУБОПа: эксперт назвал плюсы и минусы

03:33 25.06.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Проведению оперативно-розыскных мероприятий на территориях с высокой угрозой терроризма могло бы помочь возрождение регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД, однако там может процветать коррупция. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Выявление террористов, агентурная работа, сбор информации и наблюдение - прерогатива полиции и ФСБ, рассказал эксперт. Это огромное количество оперативно-розыскных мероприятий. Особенно на территориях, где угроза терроризма по определению высока, отметил он.
"Для решения этой задачи в качестве временной меры мы могли бы возродить РУБОП (существовало при МВД РФ в 1993—2001 годы - ред.). Нам нужна структура, которая ни прямо, ни косвенно не подчиняется никому в регионе, а подчиняется непосредственно министру. Но туда вряд ли пойдут работать те, кто готов Родину защищать. Туда пойдут за коррупцией", - заявил Алехин.
Он добавил, что много участковых, которые знают и любят свое дело, сейчас пошли на СВО.
Нам нужно воспитать новое поколение работников правоохранительной системы, подытожил волонтер.
 
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