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Возрождение РУБОПа: эксперт назвал плюсы и минусы

Возрождение РУБОПа: эксперт назвал плюсы и минусы - 25.06.2024 Украина.ру

Возрождение РУБОПа: эксперт назвал плюсы и минусы

Проведению оперативно-розыскных мероприятий на территориях с высокой угрозой терроризма могло бы помочь возрождение регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД, однако там может процветать коррупция. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2024-06-25T03:33

2024-06-25T03:33

2024-06-25T03:33

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Выявление террористов, агентурная работа, сбор информации и наблюдение - прерогатива полиции и ФСБ, рассказал эксперт. Это огромное количество оперативно-розыскных мероприятий. Особенно на территориях, где угроза терроризма по определению высока, отметил он.Он добавил, что много участковых, которые знают и любят свое дело, сейчас пошли на СВО.Нам нужно воспитать новое поколение работников правоохранительной системы, подытожил волонтер.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, мвд, полиция, терроризм